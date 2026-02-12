Puasa Senin Kamis merupakan salah satu ibadah sunah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Amalan ini telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan memiliki keutamaan besar bagi umat Muslim yang mengamalkannya secara rutin.

Keutamaan puasa Senin dan Kamis dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW bersabda:

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: “Amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin ketika amalku diperlihatkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa’i)

Agar puasa Senin Kamis sah dan bernilai ibadah, penting untuk memahami niat puasa sejak awal, serta membaca doa berbuka saat waktunya tiba.

Bacaan Niat Puasa Senin Kamis dan Artinya

Niat Puasa Senin Kamis

1. Niat Puasa Sunah Hari Senin

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ اْلاِثْنَيْنِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat puasa sunnah hari Senin, sunnah karena Allah Ta'ala."

2. Niat Puasa Sunah Hari Kamis

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma yaumal khomiisi sunnatan lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat puasa sunnah hari Kamis, sunnah karena Allah Ta'ala."

Bacaan Doa Berbuka Puasa Senin Kamis dan Artinya

Setelah masuk waktu Magrib, kamu dapat membaca doa berbuka puasa Senin Kamis sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, yaitu:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

Dzahabadzoma'u wabtalatil 'uruqu wa-tsabatal ajru insyaAllah

Artinya: "Telah hilang dahaga, dan telah basah urat-urat, serta tetap pahala jika Allah menghendaki." (HR. Abu Dawud)

Tata Cara Menjalankan Puasa Snin Kamis

Dalam praktiknya, puasa Senin Kamis dijalankan dengan tata cara yang tidak berbeda dari puasa pada umumnya. Meski begitu, ada beberapa hal penting yang sebaiknya diperhatikan agar ibadah ini berjalan optimal, yaitu:

Niat yang Tulus

Pastikan puasa dilakukan dengan niat yang benar-benar ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan karena dorongan lain. Niat ini bisa dilakukan sejak malam hari atau pada pagi hari sebelum masuk waktu dzuhur.

Tidak Melewatkan Sahur

Walaupun termasuk puasa sunnah, sahur tetap sangat dianjurkan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya sahur karena mengandung keberkahan, sekaligus membantu menjaga stamina tubuh selama berpuasa.

Menjauhi Hal yang Membatalkan

Seperti halnya puasa wajib, selama berpuasa Senin dan Kamis seseorang harus menahan diri dari makan, minum, serta segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

Mengontrol Sikap dan Perkataan

Puasa tidak hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga perilaku. Hindari ucapan kasar, gibah, atau tindakan lain yang dapat mengurangi nilai pahala puasa.

Menyegerakan Berbuka

Saat waktu berbuka tiba, dianjurkan untuk segera membatalkan puasa, idealnya dengan kurma atau air putih terlebih dahulu sebelum mengonsumsi makanan lain. Hal ini sesuai dengan sunnah dan diharapkan membawa keberkahan.

Keutamaan Puasa Senin Kamis

Secara garis besar, terdapat sejumlah keutamaan yang bisa didapatkan bagi umat Muslim jika menjalani puasa sunah Senin Kamis, yaitu:

1. Mengikuti Kebiasaan Rasulullah

Puasa sunah Senin Kamis pada dasarnya merupakan puasa yang selalu dijaga oleh Rasulullah. Karena itu, sebagai umatnya, tentu para Muslim dianjurkan untuk mengikuti ibadah satu ini.

Hal tersebut diriwayatkan dari Aisyah RA, di mana beliau berkata “Sesungguhnya Rasulullah senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis.” (HR. Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah).

2. Hari Istimewa bagi Rasulullah

Rasulullah SAW juga memiliki alasan pribadi dalam melaksanakan puasa sunah Senin Kamis, khususnya di hari Senin.

Pasalnya, Senin dianggap sebagai hari yang istimewa bagi Rasulullah, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

Artinya: "Hari itu (Senin) adalah hari di mana aku dilahirkan, dan hari di mana aku diutus (sebagai nabi) atau hari di mana wahyu pertama kali turun kepadaku." (HR Muslim)

3. Dijauhkan dari Siksa Api Neraka

Perlu diketahui bahwa puasa merupakan salah satu ibadah yang bisa menjauhkan umat Muslim dari api neraka, tidak terkecuali dengan puasa Senin Kamis.

Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap hamba yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh ribu muslim.” (HR. Muslim)

Manfaat Luar Biasa Menjalankan Puasa Senin Kamis bagi Kesehatan Pria maupun Wanita

Infografis Manfaat Kesehatan yang Didapat dari Menjalani Puasa Senin Kamis

Puasa Senin Kamis tidak hanya berdampak baik bagi batin, tapi juga fisik yang menjalankan. Berikut adalah beberapa manfaat kesehatan yang bisa didapat seorang muslim yang menjalani puasa Senin Kamis:

Menyehatkan Sistem Pencernaan

Puasa memberi waktu istirahat bagi organ pencernaan seperti lambung dan usus. Dengan jeda ini, proses pencernaan dapat bekerja lebih optimal dan membantu mengurangi gangguan seperti sembelit. Selain itu, keseimbangan bakteri baik dalam usus juga ikut terjaga.

Membantu Mengontrol Berat Badan

Bagi yang ingin menjaga atau menurunkan berat badan, puasa Senin Kamis bisa menjadi metode alami yang efektif. Pembatasan waktu makan membantu mengurangi asupan kalori dan mendorong tubuh membakar cadangan lemak, terutama jika pola makan saat sahur dan berbuka tetap terjaga.

Menjaga Kesehatan Jantung

Puasa secara rutin dapat berkontribusi pada kesehatan jantung, seperti menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Hal ini juga berdampak pada kelancaran sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.

Mengurangi Stres dan Menyehatkan Mental

Puasa melatih kesabaran serta pengendalian diri. Bagi yang sering mengalami tekanan, puasa dapat membantu menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan. Selain itu, keseimbangan hormon yang terbentuk selama puasa turut berperan dalam memperbaiki suasana hati.

Membantu Proses Detoksifikasi Alami

Saat berpuasa, tubuh melakukan proses pembersihan alami dengan membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan. Organ seperti hati dan ginjal bekerja lebih optimal dalam menyaring racun, sehingga tubuh terasa lebih segar dan bertenaga.

Menyehatkan Kulit

Efek positif puasa juga bisa terlihat pada kondisi kulit. Proses detoksifikasi yang berlangsung membantu kulit tampak lebih bersih, cerah, dan mengurangi masalah seperti jerawat.

Membantu Menstabilkan Siklus Menstruasi

Pada beberapa wanita, puasa berkontribusi dalam menjaga keseimbangan hormon. Dengan pola makan yang lebih teratur dan sistem pencernaan yang sehat, siklus menstruasi bisa menjadi lebih stabil.

Meningkatkan Kualitas Ibadah

Puasa Senin Kamis tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga memperkuat kualitas spiritual. Ibadah ini mendorong untuk lebih banyak berdoa, berzikir, dan melakukan amal kebaikan lainnya.

Menurunkan Risiko Diabetes

Puasa membantu mengontrol kadar gula darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Hal ini penting dalam mencegah risiko diabetes tipe 2, terutama jika dilakukan secara konsisten dan diimbangi pola makan sehat.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa puasa rutin dapat menurunkan kadar glukosa serta insulin dalam tubuh, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan metabolisme.

Meningkatkan Kualitas Tidur

Dengan pola makan yang lebih teratur, tubuh menjadi lebih seimbang sehingga kualitas tidur dapat meningkat. Produksi hormon melatonin juga lebih optimal, membantu tubuh beristirahat dengan lebih baik di malam hari.

Mendukung Kesehatan Reproduksi

Puasa berpotensi membantu menjaga keseimbangan hormon yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Selain itu, efek anti-inflamasi dari puasa juga dapat membantu mengurangi risiko gangguan seperti PCOS dan endometriosis.

Berkontribusi pada Umur Panjang