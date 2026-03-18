Terdapat beberapa sunah yang dianjurkan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Salah satunya adalah mandi.

Mandi sunah Idul Fitri juga menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan hadis berikut ini:

“Dan dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa Nabi SAW mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha.” (HR Ibnu Majah).

Lantas, bagaimana niat dan tata cara mandi sunah Idul Fitri?

Niat Mandi Sunah Indul Fitri

Berikut ini adalah niat mandi sunah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri atau lebaran:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ اْلفِطْرِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla li’ idil fithri sunnatan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri sebagai sunah karena Allah ta’ala.”

Tata Cara Mandi Sunah Idul Fitri

Tata cara mandi sunah Idul Fitri sebenarnya sama seperti mandi wajib atau junub yang kita tahu selama ini.

Namun, perbedaannya terletak dalam bacaan niat. Berikut langkah-langkah mandi sunah Idul Fitri:

1. Membaca niat

2. Menyiram seluruh tubuh dengan air, mulai dari ujung rambut hingga kaki.

3. Membersihkan tubuh jika ada kotoran agar benar-benar suci.

4. Berwudu yang dimulai dengan niat, lalu membasuh anggota tubuh seperti wudu sebelum salat.

5. Mendahulukan membasuh anggota tubuh sebelah kanan, lalu ke bagian kiri sebanyak tiga kali.

6. Pastikan air mengenai seluruh anggota tubuh, termasuk sela-sela jari, lipatan kulit, hingga pusar agar bersih sempurna dari najis.

Kapan Waktu yang Tepat Mandi Sunah Idul Fitri?

Sejumlah ulama memiliki perbedaan pendapatan mengenai waktu mandi sunah Idul Fitri.

Meski begitu, intinya mandi sunah bisa dilakukan sebelum salat Idul Fitri.

Imam Al-Ghazali menyebut bahwa mandi dilakukan sejak setelah Subuh hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.