Dalam Alquran dan hadis, surga digambarkan sebagai tempat abadi yang penuh kenikmatan dan diisi orang-orang beriman.

Sementara, neraka merupakan balasan bagi mereka yang ingkar dan gemar berbuat maksiat. Menariknya, ada beberapa tingkatan surga dan neraka.

Masing-masing surga dan neraka itu diisi manusia sesuai dengan timbangan amalnya selama hidup.

Semakin baik amalnya, kian tinggi derajatnya di surga. Begitu juga di neraka.

Lantas, apa saja nama-nama surga dan neraka dan siapa saja calon penghuninya?

Nama-Nama Surga dan Calon Penghuninya

1. Surga Firdaus

Firdaus disebut sebagai tingkatan tertinggi surga. Calon penghuninya adalah orang-orang yang menjaga lisannya, memelihara salat, membayar zakat, hingga menjaga kemaluannya.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

Innal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati kaanat lahum Jannaatul Firdawsi nuzula

Artinya: “Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.”

Sementara, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Apabila kamu memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus karena itu surga yang paling mulia dan yang paling tinggi. Di atasnya terdapat Arsy Ar Rahman dan dari surga Firdaus itu mengalirlah sungai-sungai surga.” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Surga ‘Adn

Surga ‘Adn digambarkan seperti sebuah kota yang terbuat dari permata putih yang menyilaukan mata. Di dalamnya terdapat pohon delima dan anggur.

Calon penghuni surga ‘Adn, yakni orang bertakwa dan imannya sempurna, orang sabar, orang yang beramal salej, orang yang menolak berbuat kejahatan, dan yang istikamah beramal saleh hingga akhir hidupnya.

Surga ‘Adn dijelaskan dalam Surah As-Saff ayat 12 sebagai berikut:

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Yaghfir lakum zunoobakum wa yudkhilkum Jannaatin tajree min tahtihal anhaaru wa masaakina taiyibatan fee Jannaati 'Ad; zaalikal fawzul 'Azeem

Artinya: “Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung.”

3. Surga Na’im

Ulama dan ahli hadis, Malik bin Dinar, menyebut bahwa surga Na’im berada di antara Firdaus dan ‘Adn, serta berisi banyak kenikmatan.

Karakteristik penghuni surga Na’im adalah orang beriman dan beramal saleh, takut kepada Allah SWT, orang yang segera bertobat setelah berbuat dosa, dan ahli ibadah.

Surga Na’im disebut dalam Surah Luqman ayat 8-9:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan, mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

4. Surga Ma’wa

Surga Ma’wa adalah tempat bagi muslim yang bertakwa, beramal saleh, menjaga hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah SWT.

Ma’wa diambil dari kata awa-ya’wi yang bermakna tempat berlindung atau kediaman.

Surga ini biasa disebut juga dengan jannatul Ma’wa dan tertulis dalam Surah As-Sajdah ayat 19:

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Ammal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati falahum jannaatul maawa nuzulam bimaa kaanoo ya'maloon

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.”

5. Surga Darussalam

Surga Darussalam disebut sebagai rumah keselamatan yang terbuat dari batu permata merah.

Ini menjadi tempat bagi orang yang beriman dan bertakwa, serta istikamah di jalan Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surah Yunus ayat 25:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Wallaahu yad'ooo ilaa daaris salaami wa yahdee mai yashaaa'u ilaa Siraatim Mustaqeem

Artinya: “Dan Allah menyeru (manusia) ke Darus-salam (surga), dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (Islam).”

6. Surga Darul Muqamah

Surga Darul Muqamah terbuat dari permata putih. Surga ini menjadi tempat abadi untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, bersyukur, dan bertakwa.

7. Surga Al-Muqaamul

Surga Al-Muqaamul digambarkan sebagai tempat aman dari segala keburukan dan rumah bagi orang-orang bertakwa.

8. Surga Khuldi

Surga Khuldi digambarkan sebagai tempat kembalinya orang-orang bertakwa dan selalu menjauhi larangan Allah SWT.

Nama-Nama Neraka dan Penghuninya

1. Neraka Jahanam

Jika Firdaus adalah tingkatan surga tertinggi, Jahanam merupakan tingkatan neraka paling atas.

Neraka Jahanam digambarkan sebagai tempat yang mengerikan dan dipenuhi api menyala yang memberikan azab pedih bagi penghuninya.

Mereka yang diancam masuk neraka Jahanam adalah yang tidak beriman kepada Allah SWT, pelaku maksiat, orang munafik, pengkhianat, hingga orang pelit.

Neraka Jahanam disinggung dalam berbagai ayat Alquran, termasuk Al-Baqarah ayat 24:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Fail lam taf'aloo wa lan taf'aloo fattaqun Naaral latee waqooduhan naasu walhijaaratu u'iddat lilkaafireen

Artinya: “Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.”

Sementara, dalam Surah Al-A’raf ayat 18, ditegaskan bahwa penghuni neraka Jahanam adalah para pengikut setan dan iblis.

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

Qaalakh ruj mnhaa maz'oomam madhooraa; laman tabi'aka minhum la amla'anna Jahannama minkum ajma'een

Artinya: (Allah) berfirman, “Keluarlah kamu dari sana (surga) dalam keadaan terhina dan terusir! Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan Aku isi neraka Jahanam dengan kamu semua.”

2. Neraka Lazha

Lazha digambarkan sebagai neraka dengan api yang berkobar. Neraka ini dihuni oleh orang-orang yang mendustakan ayat Allah, tidak beriman, serta yang enggan bersedekah.

Gambaran neraka Lazha dan ciri-ciri calon penghuninya tertuang dalam Surah Al-Lail ayat 14-16:

“Maka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).”

3. Neraka Hutamah

Hutamah adalah neraka tingkat ketiga bagi orang-orang yang suka mencela, mengumpat, dan yang kikir. Hal itu tercantum dalam Surah Al-Humazah ayat 1-4:

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah.”

4. Neraka Sa’ir

Sa’ir juga memiliki arti “menyala-nyala”. Penghuninya adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT dan mendustakan peringatan rasul.

5. Neraka Saqar

Neraka Saqar adalah tempat bagi orang-orang yang tidak salat, tidak menyantuni orang miskin, yang suka membicarakan yang batil, dan yang tidak beriman pada hari pembalasan.

Dalam Surah Al-Muddassir ayat 42-46 dijelaskan sebagai berikut:

“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan, ampai datang kepada kami kematian.”

6. Neraka Jahim

Calon penghuni neraka Jahim adalah orang-orang yang mendustakan dan menentang ayat-ayat Allah SWT.

Hal itu ditegaskan dalam Surah Al-Hajj ayat 51:

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Wallazeena sa'aw feee Aayaatinaa mu'aajizeena ulaaa ika As-haabul jaheem

Artinya: “Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Kami dengan maksud melemahkan (kemauan untuk beriman), mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.”

7. Neraka Hawiyah

Dalam berbagai riwayat, Hawiyah disebut sebagai tingkatan neraka yang paling bawah dan dihuni orang-orang munafik.

Maksudnya orang munafik adalah mengaku beriman dan beramal saleh, tetapi sebenarnya menyimpan kekufuran.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Innal munaafiqeena fiddarkil asfali minan Naari wa lan tajjida lahum naseeraa