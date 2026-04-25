Setiap Muslim wajib mengimani hari akhir sebagai salah satu rukun iman.

Dengan keyakinan tersebut, kita terdorong untuk mempersiapkan diri dengan beriman kepada Allah SWT, beribadah, hingga memperbanyak berbuat baik.

Namun, tahukah kamu bahwa hari akhir tidak hanya dikenal sebagai hari kiamat?

Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai nama hari akhir yang menggambarkan tahapan-tahapan yang terjadi, seperti hari kebangkitan, hari perhitungan, hingga hari pembalasan.

Lantas, apa saja nama-nama hari akhir yang perlu diketahui oleh umat Islam?

Nama-Nama Hari Akhir dan Artinya

1. Yaumul Qiyamah (Hari Kiamat)

Yaumul qiyamah merupakan hari kiamat, yakni kehancuran total alam semesta beserta isinya. Gambaran hari ini tercantum khusus dalam Surah Al-Qiyamah.

Surah berisi 40 ayat itu menegaskan bahwa hari kiamat pasti datang. Oleh karena itu, manusia wajib bersiap dengan beriman dan mengerjakan amal saleh.

Sementara, Surah Al-Haqqah ayat 13-15 membahas dahsyatnya hari kiamat yaitu sebagai berikut:

“Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.”

2. Yaumul Akhir (Hari Akhir)

Yaumul akhir dimaknai sebagai berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta dan dimulainya kehidupan kekal di akhirat.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 8 dijelaskan sebagai berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

Wa minan naasi mai yaqoolu aamannaa billaahi wa bil yawmil aakhiri wa maa hum bimu'mineen

Artinya: “Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.”

Ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri orang munafik, yakni yang mengaku beriman, tetapi sebenarnya tidak.

Padahal, seluruh umat Islam memang diwajibkan mengimani hari akhir, sebagaimana tercantum dalam Rukun Iman.

3. Yaumul Ba’ats (Hari Kebangkitan)

Yaumul ba’ats adalah hari kebangkitan seluruh manusia dari alam kubur setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya oleh Malaikat Israfil.

Ini merupakan tahapan awal di mana manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatan mereka di dunia.

Yaumul ba’ats dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 56 sebagai berikut:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Wa qaalal lazeena ootul 'ilma wal eemaana laqad labistum fee kitaabil laahi ilaa yawmil ba'si fahaazaa yawmul ba'si wa laakinnakum kuntum laa ta'lamoon

Artinya: “Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata (kepada orang-orang kafir), “Sungguh, kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi (dahulu) kamu tidak meyakini(nya).”

4. Yaumul Mahsyar (Hari Perkumpulan)

Yaumul mahsyar atau yaumul hasyr merupakan hari perkumpulan semua manusia di Padang Mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur.

Gambaran Padang Mahsyar dijelaskan dalam Surah Az-Zumar ayat 69:

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Wa ashraqatil ardu binoori Rabbihaa wa wudi'al Kitaabu wa jeee'a bin nabiyyeena wash shuhadaaa'i wa qudiya bainahum bilhaqqi wa hum laa yuzlamoon

Artinya: “Dan bumi (padang Mahsyar) menjadi terang benderang dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan buku-buku (perhitungan perbuatan mereka) diberikan (kepada masing-masing), nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.”

5. Yaumul Hisab (Hari Perhitungan)

Yaumul hisab adalah hari perhitungan amal manusia selama hidup. Allah SWT akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan kita di dunia.

Hal itu ditegaskan dalam Surah Gafir ayat 17:

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Al-Yawma tujzaa kullu nafsim bimaa kasabat; laa zulmal Yawm; innal laaha saree'ul hisaab

Artinya: “Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

6. Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)

Setelah melewati hari perhitungan, manusia akan menghadapi yaumul mizan atau hari ditimbangnya amal baik dan buruk kita.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anbiya 47:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

Wa nada'ul mawaazeenal qista li Yawmil Qiyaamati falaa tuzlamu nafsun shai'aa; wa in kaana misqaala habbatim min khardalin atainaa bihaa; wa kafaa binaa haasibeen

Artinya: “Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.”

7. Yaumul Din’ (Hari Pembalasan)

Nama hari kiamat lainnya adalah yaumul din yang artinya hari pembalasan.

Ini adalah momen manusia akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatan di dunia.

Peristiwa yaumul din tertuang dalam Surah Al-Infitar ayat 17-19:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ

wa maaa adraaka maa yawmud diin summa maaa adraaka maa yawmud diin yawma laa tamliku nafsul linafsin shai anw walamru yawma ‘izil lillah

Artinya: “Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.”

8. Yaumul Hasrah (Hari Penyesalan)

Yaumul hasrah diartikan sebagai hari penyesalan. Momen ini digambarkan ketika seluruh manusia menyesal karena kurangnya amal kebaikan.

Namun, penyesalan itu tak ada gunanya lagi. Adapun Yaumul Hasrah disinggung dalam Surah Maryam ayat 39:

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Wa anzirhum Yawmal hasrati iz qudiyal amr; wa hum fee ghaflatinw wa hum laa yu'minoon

Artinya: "Dan berilah mereka peringatan (Muhammad) tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman."

9. Yaumul Fashl (Hari Keputusan)

Yaumul fashl merupakan nama hari akhir yang merujuk pada momen pemisahan antara kebenaran dan kebohongan.

Tahapan hari akhir ini juga memisahkan orang beriman dari orang kafir. Allah SWT berfirman dalam Surah As-Saffat ayat 21-23:

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ

Haazaa yawmul faslil lazii kuntum bihii tukazibuun uhshurul laziina zalamuu wa aw=zwaajahum wa maa kaanuu ya’buduun min duunil laahi fahduuhum ilaa siraatil lahiim

Artinya: “Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. (Diperintahkan kepada malaikat), “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.”

10. Yaumul Wa’id (Hari Ancaman)

Nama hari akhir selanjutnya adalah yaumul wa’id yangberarti hari terlaksananya ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT.

Yaumul wa’id disebutkan dalam Surah Qaf ayat 20:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ

Wa nufikha fis Soor; zaalika yawmul wa'eed

Artinya: “Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.”

11. Yaumul Haq (Hari yang Pasti Terjadi)

Yaumul haq merupakan nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Istilah itu bermakna bahwa hari kiamat pasti terjadi.

Dalam Surah An-Naba ayat 39, Allah SWT berfirman:

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا

Zaalikal yaumul haqqu faman shaa-at ta khaaza ill-laa rabbihi ma-aaba

Artinya: “Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.”

12. Yaumul Khulud (Hari Kekekalan)

Yaumul khulud berarti hari kekekalan atau hari yang kekal. Ini merujuk pada kehidupan akhirat yang abadi, baik di surga maupun neraka.

Allah SWT berfirman dalam Surah Qaf ayat 34:

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

Udkhuloohaa bisalaamin zaalika yawmul khulood

Artinya: “Masuklah ke (dalam surga) dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.”

Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang diizinkan masuk surga bahwa mereka akan abadi di dalamnya.

13. Yaumul Khuruj (Hari Keluar dari Kubur)

Seperti yaumul ba’ats, yaumul khuruj juga nama lain hari akhir yang memiliki arti hari kebangkitan atau keluar dari kubur.

Istilah yaumul khuruj terdapat dalam Surah Qaf ayat 42 yaitu sebagai berikut:

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ

Yawma yasmaoonas sai hata bilhaqq zaalika yawmul khurooj

Artinya: “(Yaitu) pada hari (ketika) mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar (dari kubur).”

14. Yaumul Asir (Hari yang Sulit)

Nama hari akhir yang satu ini berarti hari yang sulit atau hari yang penuh kesengsaraan. Yaumul asir tercantum dalam Surah Al-Muddassir ayat 8-10:

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

Fa izaa nuqira fin naaquur fazaalika yawma iziny yawmun asiir

Artinya: “Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit, bagi orang-orang kafir tidak mudah.”

15. Yaumul Kabir (Hari yang Besar)

Arti yaumul kabir adalah hari yang besar. Istilah ini menggambarkan hari kiamat yang maha dahsyat.

Yaumul kabir tertulis dalam Surah Hud ayat 3 yaitu sebagai berikut:

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

Wa anis taghfiroo Rabbakum summa toobooo ilaihi yumatti'kum mataa'an hasanan ilaaa ajalim musammanw wa yu'ti kulla zee fadlin fadlahoo wa in tawallaw fa inneee akhaafu 'alaikum 'azaaba Yawmin Kabeer

Artinya: “Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar (Kiamat).”

16. Yaumul Fathi (Hari Kemenangan)

Yaumul Fathi dalam konteks hari akhir berarti hari kemenangan.

Ini merujuk saat Allah SWT memberikan kemenangan kepada orang beriman.

Pada saat bersamaan, keimanan orang-orang kafir tidak lagi berguna dan tak ada penangguhan hukuman.

Hal itu tercantum dalam Surah As-Sajdah ayat 29:

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

Qul yawmal fat hi laa yanfa'ul lazeena kafarooo eemaanuhum wa laa hum yunzaroon

Artinya: Katakanlah, “Pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak diberi penangguhan.”

17. Yaumul Mau’ud (Hari yang Dijanjikan)

Yaumul Mau’ud atau hari yang dijanjikan merupakan istilah untuk kiamat dan hari kebangkitan yang pasti. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Buruj ayat 2:

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ

Wal yawmil maw'ood

Artinya: “Dan demi hari yang dijanjikan.”

Dalam ayat tersebut, Allah SWT bersumpah dengan hari yang dijanjikan-Nya, yakni hari kiamat, serta hari kepastian dan pembalasan.

Saat momen itu terjadi, hanya kekuasaan dan hukum Allah SWT yang berlaku.

18. Yaumut Tagabun (Hari Pengungkapan Kesalahan)

Di akhirat nanti, setiap manusia akan melewati yaumut tagabun atau hari pengungkapan kesalahan.

Istilah ini mirip dengan yaumul hasrah atau hari penyesalan. Adapun yaumut tagabun tercantum dalam Surah At-Tagabun ayat 9:

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Ywma yajma'ukum li yawmil jam'i zaalika yawmut taghaabun; wa many-yumim billaahi wa ya'mal saalihany yukaffir 'anhu sayyi aatihee wa yudkhilhu jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaaa abadaa; zaalikal fawzul 'azeem

Artinya: “(Ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.”

19. Yaumut Tanad (Hari Memanggil)

Yaumut tanad artinya hari saling memanggil yang disebutkan dalam Surah Gafir ayat 32-33:

“Dan wahai kaumku! Sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan (siksaan) hari saling memanggil, (yaitu) pada hari (ketika) kamu berpaling ke belakang (lari), tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari (azab) Allah. Dan barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk.”

Ayat tersebut menggambarkan keadaan manusia yang berteriak meminta tolong ketika hari kiamat datang. Namun, tidak akan ada yang menolong mereka sebab semuanya hanya memikirkan nasib masing-masing.

20. Yaumut Talaq (Hari Pertemuan)

Yaumut Talaq berarti hari pertemuan. Ini adalah salah satu nama lain hari akhir yang tercantum dalam Surah Gafir ayat 15:

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

Rafee'ud darajaati zul 'Arshi yulqir rooha min amrihee 'alaa mai yashaaa'u min 'ibaadihee liyunzira yawmat talaaq