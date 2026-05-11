Mengenal sosok ibu Rasulullah adalah bagian dari mengenal dan mencintai Nabi kita secara lebih utuh.

Di balik sosok agung Rasulullah SAW, ada peran seorang wanita luar biasa yang mengandung, melahirkan, dan merawatnya, meski hanya dalam waktu singkat.

Beliau adalah Siti Aminah binti Wahab, istri dari Abdullah bin Abdul Muthalib, sekaligus wanita mulia yang menjadi jalan lahirnya rahmat terbesar bagi seluruh umat manusia.

Kisah hidup Aminah binti Wahab menyimpan banyak hal yang mengharukan, mulai dari kehamilan yang penuh tanda-tanda keistimewaan hingga bagaimana ia harus membesarkan Muhammad kecil seorang diri setelah sang suami wafat.

Nasab dan Latar Belakang Keluarga Siti Aminah

Siti Aminah tumbuh di lingkungan bangsawan Makkah yang sangat terhormat. Keluarganya dikenal selalu menjaga martabat dan muruah keturunan mereka.

Hal ini tercermin dari nasabnya yang panjang dan mulia, yaitu Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr.

Ayahnya, Wahab bin Abdul Manaf, adalah seorang pemuka dari Bani Zuhrah.

Sementara ibunya bernama Barrah binti Abdul Uzza, meski dalam beberapa riwayat lain disebutkan dengan nama Labirah binti Abdil Uzza.

Dengan garis keturunan yang semulia itu, wajar jika Siti Aminah menjadi sosok yang sangat disegani di Makkah.

Kepribadian Mulia Siti Aminah, Ibunda Rasulullah SAW

Semasa hidupnya, Siti Aminah dikenal sebagai perempuan yang cerdas, taat beragama, suci, dan memiliki tutur kata yang santun serta jiwa sosial yang tinggi.

Keistimewaan akhlaknya bahkan diakui langsung oleh kakek Nabi, Abdul Muthalib.

Saat hendak menjodohkan putranya, beliau memuji Aminah dengan mengatakan bahwa di seluruh Makkah, tidak ada gadis yang bisa menyamai kebaikan, harga diri, dan kehormatannya.

Meski berasal dari kalangan bangsawan, Siti Aminah justru menjauhi kemewahan dan hidup sederhana. Nilai inilah yang kelak sangat melekat pada diri Rasulullah SAW.

Hal itu terbukti dari salah satu sabda Nabi SAW, "Aku adalah putra seorang perempuan Quraisy yang memakan daging kering."

Kisah Menakjubkan saat Siti Aminah Mengandung Nabi Muhammad SAW

Masa kehamilan Siti Aminah terasa berbeda dari kebanyakan ibu hamil lainnya.

Beliau mengaku sama sekali tidak merasakan keluhan apapun selama mengandung, tidak ada rasa penat, sakit, maupun beban berat yang biasa dirasakan wanita hamil pada umumnya.

Sejumlah pengalaman spiritual juga menyertai kehamilannya. Siti Aminah pernah bermimpi didatangi cahaya terang yang seakan menerangi istana-istana di negeri Syam.

Selain itu, beliau juga sering didatangi para nabi yang membawa kabar gembira, serta mendengar suara gaib yang membisikkan pesan, "Sesungguhnya engkau telah mengandung junjungan umat ini."

Jauh sebelum itu, seorang peramal wanita bernama Sauda binti Zahrah al-Kilabiyyah sudah memprediksi bahwa dari kalangan Bani Zahrah akan lahir sosok pembawa peringatan.

Menyadari keistimewaan sang jabang bayi, Siti Aminah pun senantiasa berdoa kepada Allah agar putranya terlindung dari kedengkian orang-orang.

Keistimewaan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW sendiri, yang menyebutkan bahwa Allah telah memindahkannya dari tulang rusuk yang baik ke rahim yang suci, terpilih, dan terdidik.

Kelahiran dan Pengasuhan Nabi Muhammad SAW

Manusia pilihan itu pun akhirnya lahir ke dunia pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, di Tahun Gajah.

Saat itu, baru sekitar 50 hari berlalu sejak peristiwa penyerangan pasukan gajah ke Makkah. Konon, kehadiran sang bayi diiringi cahaya yang menyelimuti bumi.

Mengikuti tradisi masyarakat Arab kala itu, Muhammad kecil kemudian diasuh dan disusui oleh seorang ibu susuan bernama Halimah Sa'diyyah dari Bani Sa'ad.

Beliau tinggal bersama Halimah hingga usia 4 sampai 6 tahun, sebelum akhirnya kembali ke pelukan Siti Aminah.

Wafatnya Siti Aminah dan Duka Sang Rasul

Siti Aminah membesarkan Nabi Muhammad SAW seorang diri dengan penuh kasih sayang. Suaminya, Abdullah, sudah lebih dulu wafat saat Nabi masih dalam kandungan.

Sayangnya, kebersamaan ibu dan anak ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 577 M, Siti Aminah mengajak putranya melakukan perjalanan ke Yastrib, kota yang kini kita kenal sebagai Madinah.

Tujuannya sederhana, yakni mengunjungi saudara dari pihak ayah dan berziarah ke makam sang suami.

Namun, di tengah perjalanan pulang ke Makkah, Siti Aminah jatuh sakit. Beliau menghembuskan napas terakhirnya di sebuah daerah bernama Abwa.

Kepergian sang ibu meninggalkan duka yang mendalam. Rasulullah SAW saat itu baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dan sejak saat itu beliau resmi menjadi yatim piatu.