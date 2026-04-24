Memberikan nama untuk bayi perempuan adalah momen yang penuh makna bagi setiap orang tua.

Dalam Islam, nama juga menjadi bentuk doa dan harapan yang akan menyertai anak sepanjang hidupnya.

Karena itu, banyak orang tua kini mencari nama bayi perempuan Islami modern yang tidak hanya indah didengar, tetapi juga memiliki arti yang baik dan relevan dengan perkembangan zaman.

Nama-nama Islami modern biasanya memadukan nilai-nilai keislaman dengan sentuhan kekinian, sehingga tetap memiliki makna yang dalam namun terdengar elegan dan mudah diingat.

Lalu, apa saja rekomendasi nama bayi perempuan Islami modern yang bisa menjadi inspirasi?

Nama Bayi Perempuan Islami Modern 3 Kata

Aisha Zahra Khairunnisa: Perempuan hidup penuh kebaikan dan bersinar Safiya Nur Azzahra: Wanita suci yang bercahaya seperti bunga Amira Zahwa Khalisa: Pemimpin yang bersinar dan tulus Khadija Aulia Rahma: Wanita mulia penuh kasih sayang Zahra Amani Latifa: Bunga yang lembut dan penuh harapan Hana Safira Azzahra: Kebahagiaan yang berharga dan bercahaya Nabila Azra Humaira: Wanita cerdas dan kemerahan yang indah Alya Shakira Nabila: Wanita tinggi derajat, bersyukur, dan mulia Rania Zahira Khansa: Wanita yang mempesona dan bercahaya Fathiya Nur Rahmah: Pembuka jalan penuh cahaya dan kasih Zafira Aulia Nadhira: Wanita menang dan berharga Salma Khaira Azzahra: Perempuan selamat penuh kebaikan Amara Zahwa Nafisa: Abadi, bersinar, dan berharga Nayla Azzahra Rahima: Wanita sukses penuh kasih Dhiya Aulia Shafana: Cahaya pelindung yang penuh ketenangan Azzahra Nabila Khansa: Bunga yang cerdas dan menawan Qanita Safira Zahra: Wanita taat yang berharga Azkia Rahma Zahira: Wanita suci yang bercahaya Malika Zahwa Nabila: Ratu yang bersinar dan cerdas Laila Azzahra Shakira: Malam yang indah dan penuh syukur Ayesha Khaira Nabila: Wanita hidup yang baik dan cerdas Syifa Zahra Khalisa: Penyembuh yang murni dan indah Rifa Aulia Nadhira: Wanita tinggi derajat dan berharga Zahira Safiya Khansa: Wanita bercahaya dan suci Humaira Nabila Zahwa: Wanita kemerahan yang cerdas Azura Rahma Khalisa: Biru langit penuh kasih dan murni Shafana Zahra Aulia: Ketenangan yang indah dan mulia Nayra Azzahra Nabila: Cahaya yang cerdas dan bersinar Fariha Khaira Zahra: Kebahagiaan penuh kebaikan Amani Zahwa Safira: Harapan yang berharga dan bersinar Zahra Aulia Khaira: Bunga mulia penuh kebaikan Azzahra Nadhira Rahma: Bunga yang berharga dan penuh kasih Amira Khansa Zahra: Pemimpin yang anggun dan indah Safiya Zahwa Nabila: Wanita suci yang cerdas Nabila Rahma Zahra: Wanita cerdas penuh kasih Zahira Aulia Shakira: Wanita bercahaya yang bersyukur Khansa Zahra Khalisa: Wanita anggun yang murni Dhiya Zahra Nabila: Cahaya yang cerdas dan indah Azkia Zahwa Rahma: Wanita suci penuh kasih Rania Azzahra Khaira: Wanita menawan penuh kebaikan Zahra Nabila Aulia: Bunga cerdas yang mulia Aulia Zahwa Khalisa: Wanita mulia yang tulus Khaira Zahra Safiya: Kebaikan yang suci dan indah Zahra Rahma Nadhira: Bunga penuh kasih dan berharga Azzahra Khaira Nabila: Wanita baik yang cerdas Safira Zahra Khalisa: Permata indah yang murni Zahwa Aulia Nabila: Cahaya mulia yang cerdas Rahma Zahra Khansa: Kasih sayang yang anggun Zahra Khalisa Nabila: Wanita murni dan cerdas Aulia Nabila Zahra: Wanita mulia yang indah Zahra Khaira Aulia: Bunga baik yang mulia Nabila Zahra Safira: Wanita cerdas yang berharga Khansa Rahma Zahra: Wanita anggun penuh kasih Zahra Nadhira Khalisa: Bunga berharga yang murni Azzahra Safira Khaira: Bunga berharga penuh kebaikan Zahwa Nabila Rahma: Cahaya cerdas penuh kasih Khalisa Zahra Aulia: Wanita tulus dan mulia Zahra Khansa Nabila: Bunga anggun yang cerdas Safiya Rahma Zahra: Wanita suci penuh kasih Zahra Aulia Safira: Bunga mulia yang berharga Nadhira Zahra Khaira: Wanita berharga penuh kebaikan Zahra Khalisa Rahma: Bunga murni penuh kasih Khaira Azzahra Nabila: Kebaikan yang cerdas Zahra Safira Nadhira: Bunga berharga dan istimewa Rahma Zahra Khalisa: Kasih sayang yang tulus Zahwa Khaira Aulia: Cahaya kebaikan yang mulia Zahra Nabila Khalisa: Bunga cerdas yang murni Safira Rahma Zahra: Permata penuh kasih Zahra Aulia Nadhira: Bunga mulia yang berharga Khansa Zahwa Nabila: Wanita anggun yang cerdas Zahra Rahma Aulia: Bunga penuh kasih yang mulia Khalisa Zahra Nadhira: Wanita murni yang berharga Zahra Khaira Nadhira: Bunga baik yang istimewa Nabila Zahra Khalisa: Wanita cerdas yang tulus Zahra Safiya Rahma: Bunga suci penuh kasih Azzahra Khansa Nabila: Wanita anggun yang cerdas Zahra Zahwa Rahma: Bunga bercahaya penuh kasih Safira Zahra Nabila: Permata indah yang cerdas Zahra Khaira Safira: Bunga baik yang berharga Rahma Zahra Nabila: Kasih sayang yang cerdas Zahra Khalisa Safira: Bunga murni yang berharga Nadhira Zahra Rahma: Wanita istimewa penuh kasih Zahra Aulia Khalisa: Bunga mulia yang tulus Khaira Zahra Nabila: Kebaikan yang cerdas Zahra Safira Rahma: Bunga berharga penuh kasih Khalisa Rahma Zahra: Wanita tulus penuh kasih Zahra Khansa Rahma: Bunga anggun penuh kasih Nabila Zahra Aulia: Wanita cerdas yang mulia Zahra Nadhira Aulia: Bunga istimewa yang mulia Safiya Zahra Rahma: Wanita suci penuh kasih Zahra Khaira Rahma: Bunga baik penuh kasih Aulia Zahra Nadhira: Wanita mulia yang berharga Zahra Khalisa Khaira: Bunga tulus penuh kebaikan Rahma Zahra Safira: Kasih sayang yang berharga Zahra Nabila Rahma: Bunga cerdas penuh kasih Khansa Zahra Safira: Wanita anggun yang berharga Zahra Safira Khalisa: Bunga berharga yang tulus Nabila Zahra Rahma: Wanita cerdas penuh kasih Zahra Khaira Nabila: Bunga baik yang cerdas Azzahra Rahma Nabila: Bunga penuh kasih yang cerdas

Nama Anak Perempuan Islami Cantik

Aisha Kamila Zahra: Wanita hidup yang sempurna dan bercahaya Safiyya Talita Nur: Wanita suci yang lembut dan bercahaya Amira Qanita Laila: Pemimpin yang taat dan indah seperti malam Khadija Mutiara Safa: Wanita mulia seindah mutiara yang suci Zahra Kalila Amani: Bunga yang dicintai penuh harapan Hana Marwa Aziza: Kebahagiaan yang kuat dan mulia Nabila Danish Fariha: Wanita cerdas yang membawa kebahagiaan Alya Rafiqa Shakira: Wanita tinggi derajat yang bersyukur Rania Sabira Jamila: Wanita sabar yang cantik mempesona Fathiya Basira Naura: Pembuka jalan yang bijak dan bercahaya Zafira Liyana Khairunisa: Wanita lembut penuh kemenangan dan kebaikan Salma Azkia Talita: Wanita selamat yang suci dan lembut Amara Hilya Salsabila: Abadi dan indah seperti mata air surga Nayla Juwita Khansa: Wanita sukses yang cantik dan anggun Dhiya Mahira Aziza: Cahaya yang cerdas dan mulia Qanita Azra Fariha: Wanita taat yang membawa kebahagiaan Azkia Malika Sabira: Wanita suci yang sabar dan berwibawa Malika Jannah Aulia: Ratu yang mulia dan penuh kebaikan Laila Haniya Zahra: Malam yang tenang dan indah Ayesha Saniya Rahma: Wanita mulia penuh kasih sayang Syifa Lathifa Nabila: Penyembuh yang lembut dan cerdas Rifa Nura Amani: Kebahagiaan yang penuh harapan Zahira Kamila Hilya: Wanita bersinar yang sempurna dan indah Humaira Najwa Aziza: Wanita kemerahan yang mulia dan lembut Azura Hilya Qanita: Keindahan langit yang taat Shafana Rasyida Zahra: Ketenangan yang bijak dan indah Nayra Azima Laila: Cahaya yang kuat dan menenangkan Fariha Nadhira Jamila: Wanita bahagia yang berharga dan cantik Amani Zahira Talita: Harapan yang bercahaya dan lembut Zahra Kanza Aulia: Bunga sebagai harta berharga yang mulia Azzahra Samira Khairunisa: Wanita yang indah, menemani, dan penuh kebaikan Safira Nabila Lathifa: Permata yang cerdas dan lembut Nabila Rasyida Amani: Wanita cerdas yang bijak dan penuh harapan Khansa Talita Zahra: Wanita anggun yang lembut dan indah Dhiya Fariha Nura: Cahaya kebahagiaan yang bersinar Azkia Laila Sabira: Wanita suci yang sabar dan menenangkan Rania Kanza Lathifa: Wanita lembut yang berharga Zahra Hilya Saniya: Bunga yang indah dan mulia Amira Nura Khairunisa: Pemimpin yang bercahaya penuh kebaikan Salma Najwa Aulia: Wanita selamat yang mulia dan istimewa Lathifa Zahra Rasyida: Wanita lembut yang indah dan bijak Kamila Nura Fariha: Wanita sempurna yang membawa kebahagiaan Zahira Samira Khansa: Wanita bercahaya yang anggun Nadhira Azkia Talita: Wanita berharga yang lembut dan suci Amani Sabira Zahra: Harapan yang sabar dan indah Fariha Laila Nabila: Kebahagiaan malam yang cerdas Aziza Nura Khairunisa: Wanita mulia penuh kebaikan Zahra Rafiqa Jamila: Bunga cantik yang setia Hilya Nabila Aulia: Keindahan yang cerdas dan mulia Talita Zahira Khansa: Wanita lembut yang bercahaya Salsabila Lathifa Nura: Mata air surga yang lembut dan bercahaya Najwa Zahra Kamila: Bisikan indah yang sempurna Rasyida Amani Fariha: Wanita bijak yang bahagia Khairunisa Zahra Laila: Wanita terbaik yang indah seperti malam Nabila Hilya Sabira: Wanita cerdas yang sabar dan indah Zahira Aziza Lathifa: Wanita bersinar yang lembut dan mulia Samira Zahra Nadhira: Teman yang indah dan berharga Laila Fariha Azkia: Malam yang penuh kebahagiaan dan kesucian Aulia Zahra Kamila: Wanita mulia yang sempurna Jamila Nura Rasyida: Wanita cantik yang bijak Zahra Amani Khansa: Bunga yang penuh harapan dan anggun Sabira Nadhira Lathifa: Wanita sabar yang lembut dan berharga Azkia Zahra Rafiqa: Wanita suci yang setia dan indah Nura Khairunisa Jamila: Cahaya wanita baik yang cantik Zahra Saniya Amani: Bunga mulia penuh harapan Talita Nabila Fariha: Wanita lembut yang bahagia dan cerdas Kamila Zahra Nura: Wanita sempurna yang bercahaya Lathifa Aulia Sabira: Wanita lembut yang sabar dan mulia Zahira Fariha Khairunisa: Wanita bersinar penuh kebaikan Nadhira Zahra Laila: Wanita berharga seperti bunga di malam hari Aziza Zahra Nura: Wanita mulia yang bercahaya Samira Lathifa Khansa: Teman lembut yang anggun Amani Nabila Zahra: Harapan yang cerdas dan indah Zahra Jamila Rafiqa: Bunga cantik yang setia Nura Kamila Khairunisa: Cahaya yang sempurna penuh kebaikan Sabira Zahra Aulia: Wanita sabar yang mulia Laila Zahira Nabila: Malam yang bercahaya dan cerdas Khansa Zahra Lathifa: Wanita anggun yang lembut Zahra Azkia Jamila: Bunga suci yang cantik Fariha Zahra Amani: Kebahagiaan yang penuh harapan Nabila Zahira Khansa: Wanita cerdas yang anggun Zahra Talita Nura: Bunga lembut yang bercahaya Lathifa Zahra Amani: Wanita lembut penuh harapan Jamila Zahra Sabira: Wanita cantik yang sabar Zahra Nura Khairunisa: Bunga bercahaya penuh kebaikan Aulia Zahra Nabila: Wanita mulia yang cerdas Zahira Khairunisa Lathifa: Wanita bersinar yang lembut Kamila Zahra Fariha: Wanita sempurna yang bahagia Zahra Rasyida Nura: Bunga bijak yang bercahaya Nura Zahra Khansa: Cahaya yang anggun dan indah Zahra Nabila Sabira: Bunga cerdas yang sabar Khairunisa Zahra Nura: Wanita baik yang bercahaya Zahra Lathifa Khansa: Bunga lembut yang anggun Nadhira Zahra Aulia: Wanita berharga yang mulia Zahra Fariha Nura: Bunga bahagia yang bercahaya Jamila Zahra Amani: Wanita cantik penuh harapan Zahra Kamila Khairunisa: Bunga sempurna penuh kebaikan Laila Zahra Nura: Malam yang bercahaya Zahra Sabira Nabila: Bunga sabar yang cerdas Amani Zahra Khairunisa: Harapan yang indah penuh kebaikan

Nama Anak Cewek Islami Modern dan Unik

Elara Safiyyah Noor: Wanita suci yang bercahaya Nayla Zivara Amani: Wanita sukses penuh harapan Samaira Khadeeja Luma: Wanita mulia yang bersinar lembut Zivana Haleema Azzura: Wanita lembut dengan cahaya langit Raveena Qanita Zahira: Wanita taat yang bercahaya indah Alesha Rafiqa Nuzha: Sahabat yang membawa kebahagiaan Inara Sakeena Fariha: Cahaya ketenangan yang membahagiakan Azmira Liyana Khaira: Wanita lembut penuh kebaikan Kalila Nadzira Amara: Wanita abadi yang berharga Zehra Nayra Safina: Bunga cahaya yang menenangkan Aamira Zafiya Lathifa: Pemimpin yang bersih dan lembut Yumna Azelia Qanita: Wanita beruntung yang taat Mahira Zivaya Nabila: Wanita cerdas yang unggul Sereen Khansa Azzura: Wanita anggun dengan aura tenang Alina Zahwa Rasyida: Wanita lembut yang bijaksana Tazkia Samaira Khairunisa: Wanita suci penuh kebaikan Nayara Fathiya Luma: Cahaya pembuka jalan yang bersinar Elzara Amani Safira: Wanita harapan yang berharga Zyana Rafiqa Haleema: Sahabat yang lembut dan tenang Azzura Nabila Samira: Wanita cerdas yang menemani Rayyana Sakeena Zahwa: Wanita tenang yang bercahaya Lumeira Qanita Azkia: Wanita suci yang taat Nazeera Amani Fariha: Wanita berharga penuh kebahagiaan Alesya Khaira Nuzha: Wanita baik yang menyenangkan Samina Zafira Lathifa: Wanita pemenang yang lembut Zayana Haleema Rafiqa: Sahabat yang sabar dan lembut Elzaria Fariha Nabila: Wanita bahagia yang cerdas Nayesha Safiyyah Zahwa: Wanita suci yang bersinar Tazkia Nadzira Amani: Wanita bersih penuh harapan Zivaya Rasyida Samira: Wanita bijak yang setia Inasya Khansa Zahira: Wanita anggun yang bercahaya Azzelia Sakeena Fariha: Wanita tenang yang bahagia Liyana Qanita Nuzha: Wanita lembut yang taat Samaira Azkia Rafiqa: Sahabat yang suci Nayra Zafira Haleema: Wanita lembut yang menang Elara Khairunisa Zahwa: Wanita baik yang bercahaya Zyana Lathifa Samira: Wanita lembut yang menemani Aamira Nadzira Fariha: Pemimpin yang berharga dan bahagia Rayyana Azkia Zahira: Wanita suci yang bercahaya Mahira Khansa Amani: Wanita cerdas penuh harapan Zivara Haleema Rasyida: Wanita lembut yang bijaksana Nayesha Safina Fariha: Wanita penenang yang bahagia Alesha Qanita Zahwa: Wanita taat yang bercahaya Lumeira Nabila Rafiqa: Sahabat yang cerdas Elzara Sakeena Khaira: Wanita tenang penuh kebaikan Samina Zahira Amani: Wanita bercahaya penuh harapan Zayana Fariha Nadzira: Wanita bahagia yang berharga Inara Khansa Safira: Wanita anggun yang berharga Nayra Azkia Lathifa: Wanita suci yang lembut Azzura Rafiqa Zahwa: Sahabat yang bercahaya Zivaya Sakeena Amani: Wanita tenang penuh harapan Elara Haleema Nuzha: Wanita lembut yang menyenangkan Mahira Qanita Zahira: Wanita cerdas yang taat Samaira Khaira Fariha: Wanita baik yang bahagia Nayesha Rasyida Luma: Wanita bijak yang bersinar Zyana Nadzira Safira: Wanita berharga yang berkilau Alesya Zahwa Khansa: Wanita anggun yang bercahaya Rayyana Lathifa Nabila: Wanita lembut yang cerdas Liyana Sakeena Zahira: Wanita tenang yang bercahaya Inasya Qanita Khairunisa: Wanita taat penuh kebaikan Zivara Nuzha Amani: Wanita menyenangkan penuh harapan Elzaria Safira Rasyida: Wanita berharga yang bijaksana Samina Haleema Zahwa: Wanita lembut yang bercahaya Nayra Khansa Fariha: Wanita anggun yang bahagia Azzelia Nadzira Rafiqa: Sahabat yang berharga Zayana Khaira Lathifa: Wanita baik yang lembut Mahira Zahira Amani: Wanita cerdas penuh harapan Lumeira Qanita Fariha: Wanita taat yang bahagia Elara Sakeena Safira: Wanita tenang yang berharga Zivaya Khansa Zahwa: Wanita anggun yang bersinar Nayesha Rafiqa Nadzira: Sahabat yang berharga Aamira Zahira Lathifa: Wanita bercahaya yang lembut Samaira Qanita Khansa: Wanita taat yang anggun Zyana Fariha Amani: Wanita bahagia penuh harapan Rayyana Haleema Safira: Wanita lembut yang berharga Liyana Khaira Zahwa: Wanita baik yang bercahaya Inara Nuzha Rasyida: Wanita menyenangkan yang bijak Alesha Zahira Khairunisa: Wanita bercahaya penuh kebaikan Mahira Sakeena Zahwa: Wanita cerdas yang tenang Elzara Khansa Fariha: Wanita anggun yang bahagia Nayra Qanita Zahira: Wanita taat yang bercahaya Zivara Rafiqa Lathifa: Sahabat yang lembut Samina Nadzira Zahwa: Wanita berharga yang bercahaya Zayana Haleema Amani: Wanita lembut penuh harapan Lumeira Khansa Safira: Wanita anggun yang berharga Azzelia Zahira Fariha: Wanita bercahaya yang bahagia Rayyana Khaira Nabila: Wanita baik yang cerdas Elara Qanita Zahwa: Wanita taat yang bercahaya Nayesha Sakeena Lathifa: Wanita tenang yang lembut Zyana Nuzha Amani: Wanita menyenangkan penuh harapan Samaira Zahira Khansa: Wanita bercahaya yang anggun Mahira Lathifa Nadzira: Wanita lembut yang berharga Aamira Safira Zahwa: Pemimpin yang berharga Zivaya Khaira Fariha: Wanita baik yang bahagia Liyana Zahira Nuzha: Wanita bercahaya yang menyenangkan Rayyana Rasyida Zahwa: Wanita bijak yang bersinar Elzaria Khansa Amani: Wanita anggun penuh harapan Nayra Zahira Safira: Wanita bercahaya yang berharga Zayana Lathifa Khairunisa: Wanita lembut penuh kebaikan Alesha Nadzira Zahwa: Wanita berharga yang bercahaya

Nama Bayi Perempuan Islami Tercantik 2 Kata

Amani Zahira: Harapan yang bercahaya Lathifa Nazeera: Wanita lembut yang berharga Zivara Amani: Cahaya penuh harapan Samira Luma: Teman yang bercahaya lembut Nayra Azelia: Cahaya yang indah Alesha Qanita: Wanita mulia yang taat Inara Sakeena: Cahaya ketenangan Azmira Khaira: Putri yang penuh kebaikan Kalila Nadzira: Wanita tercinta yang berharga Zehra Safina: Bunga yang menenangkan Aamira Zafiya: Pemimpin yang bersih Yumna Azkia: Wanita beruntung yang suci Mahira Zivaya: Wanita cerdas yang unggul Sereen Azzura: Ketenangan dengan cahaya langit Alina Zahwa: Wanita lembut yang bercahaya Tazkia Samira: Wanita suci yang menemani Nayara Fathiya: Cahaya pembuka jalan Elzara Safira: Wanita yang berharga Zyana Haleema: Wanita lembut dan sabar Azzura Nabila: Cahaya langit yang cerdas Rayyana Zahwa: Wanita segar yang bercahaya Lumeira Azkia: Cahaya yang suci Nazeera Fariha: Wanita berharga yang bahagia Alesya Nuzha: Wanita yang menyenangkan Samina Zafira: Wanita yang menang Zayana Haleema: Wanita lembut dan penyabar Elzaria Nabila: Wanita cerdas yang bercahaya Nayesha Zahwa: Wanita bercahaya indah Tazkia Amani: Wanita suci penuh harapan Zivaya Samira: Wanita yang setia menemani Inasya Zahira: Wanita yang bersinar Azzelia Fariha: Wanita yang membawa kebahagiaan Liyana Qanita: Wanita lembut yang taat Samaira Azkia: Wanita suci yang menemani Nayra Haleema: Cahaya yang lembut Elara Khaira: Wanita penuh kebaikan Zyana Samira: Wanita yang setia Aamira Fariha: Pemimpin yang bahagia Rayyana Zahira: Wanita yang bercahaya Mahira Amani: Wanita cerdas penuh harapan Zivara Rasyida: Wanita bijak yang bersinar Nayesha Fariha: Wanita bahagia Alesha Zahwa: Wanita mulia yang bercahaya Lumeira Nabila: Cahaya yang cerdas Elzara Khaira: Wanita penuh kebaikan Samina Amani: Wanita penuh harapan Zayana Nadzira: Wanita yang berharga Inara Safira: Cahaya yang berharga Nayra Lathifa: Cahaya yang lembut Azzura Zahwa: Cahaya langit yang bersinar Zivaya Amani: Wanita penuh harapan Elara Nuzha: Wanita yang menyenangkan Mahira Zahira: Wanita cerdas yang bercahaya Samaira Khaira: Wanita penuh kebaikan Nayesha Luma: Wanita yang bercahaya lembut Zyana Safira: Wanita berharga Alesya Khansa: Wanita anggun Rayyana Nabila: Wanita segar yang cerdas Liyana Zahira: Wanita lembut yang bercahaya Inasya Khaira: Wanita penuh kebaikan Zivara Nuzha: Wanita menyenangkan Elzaria Rasyida: Wanita bijak yang bercahaya Samina Zahwa: Wanita bercahaya Nayra Fariha: Wanita bahagia Azzelia Rafiqa: Sahabat yang baik Zayana Lathifa: Wanita lembut Mahira Amani: Wanita cerdas penuh harapan Lumeira Fariha: Cahaya yang bahagia Elara Safira: Wanita yang berharga Zivaya Zahwa: Wanita yang bercahaya Nayesha Nadzira: Wanita berharga Aamira Lathifa: Wanita lembut Samaira Khansa: Wanita anggun Zyana Amani: Wanita penuh harapan Rayyana Safira: Wanita segar yang berharga Liyana Khaira: Wanita baik Inara Rasyida: Wanita bijak Alesha Khaira: Wanita penuh kebaikan Mahira Zahwa: Wanita cerdas yang bercahaya Elzara Fariha: Wanita yang bahagia Nayra Zahira: Wanita bercahaya Zivara Lathifa: Wanita lembut Samina Zahwa: Wanita bercahaya Zayana Amani: Wanita penuh harapan Lumeira Safira: Cahaya yang berharga Azzelia Fariha: Wanita yang bahagia Rayyana Khaira: Wanita penuh kebaikan Elara Zahwa: Wanita bercahaya Nayesha Lathifa: Wanita lembut Zyana Amani: Wanita penuh harapan Samaira Zahira: Wanita bercahaya Mahira Nadzira: Wanita berharga Aamira Zahwa: Pemimpin yang bercahaya Zivaya Fariha: Wanita bahagia Liyana Zahira: Wanita bercahaya Rayyana Zahwa: Wanita bersinar Elzaria Amani: Wanita penuh harapan Nayra Safira: Wanita berharga Zayana Khaira: Wanita baik Alesha Zahwa: Wanita bercahaya

Nama Bayi Perempuan Pembawa Rezeki dalam Alquran 2 Kata