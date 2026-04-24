400 Nama Bayi Perempuan dalam Al-Qur’an dan Artinya: Modern, Estetik, dan Penuh Doa
Nama menjadi identitas yang melekat seumur hidup. Oleh karena itu, penting untuk memilih nama dengan arti indah.
Sebagai seorang muslim, kita punya banyak referensi nama bayi perempuan.
Salah satunya memilih nama dari Alquran, seperti Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah.
Keempat nama itu memiliki arti yang baik secara harfiah maupun maknawi atau kiasan.
Yang lebih istimewa, nama-nama tersebut merupakan nama para wanita mulia dan dijamin masuk surga.
Khadijah adalah istri Rasulullah SAW, Fatimah merupakan putri Nabi Muhammad SAW, Maryam ibu Nabi Isa AS, dan Asiyah adalah istri Firaun yang tetap beriman kepada Allah SWT.
Lantas, apa saja referensi nama bayi perempuan dalam Alquran yang bisa menjadi pilihan para ibu?
Nama Bayi Perempuan dalam Alquran yang Populer, Modern, dan Estetik
- Aaliyah: Tinggi, mulia
- Aafiyah: Sehat, selamat
- Aisyah: Hidup, penuh kehidupan
- Amani: Harapan, cita-cita
- Amira: Pemimpin, putri
- Anisa: Ramah, lemah lembut
- Asma: Nama yang indah
- Asiyah: Penyembuh, penghibur
- Atiqah: Mulia, bebas
- Athifah: Penuh kasih sayang
- Aulia: Pelindung, kekasih Allah
- Areeba: Cerdas, bijaksana
- Afnan: Cabang-cabang pohon surga
- Afra: Putih kemerahan, bersih
- Atya: Pemberian, karunia
- Aziza: Mulia, kuat
- Azra: Perawan, suci
- Azhar: Bercahaya, bersinar
- Azzahra: Bunga, yang bersinar
- Badriyah: Seperti bulan purnama
- Balqis: Ratu Saba
- Basirah: Bijaksana, berpandangan tajam
- Bashira: Pembawa kabar gembira
- Badiyah: Indah, unik
- Bahira: Cemerlang, bersinar
- Baidah: Putih, bersih
- Banan: Ujung jari, lembut
- Bariyah: Yang diciptakan, suci
- Barirah: Wanita salehah
- Basmah: Senyuman
- Basyirah: Pembawa kabar baik
- Bilqis: Ratu Saba
- Bushra: Kabar gembira
- Bina: Membangun, membina
- Dzakiyah: Cerdas, murni
- Dzurriyah: Keturunan
- Dalilah: Petunjuk
- Durriah: Mutiara bercahaya
- Fadilah: Keutamaan
- Fariha: Bahagia
- Fatimah: Wanita yang suci
- Fathiyah: Kemenangan
- Firdaus: Surga tertinggi
- Ghaniyah: Kaya, berkecukupan
- Ghaida: Lembut, anggun
- Habibah: Yang dicintai
- Hafsah: Anak singa betina
- Halimah: Penyabar
- Hamidah: Terpuji
- Iman: Kepercayaan, iman
- Inayah: Perlindungan
- Isra: Perjalanan malam
- Ishlah: Perbaikan
- Jannah: Surga
- Jamila: Cantik
- Juwairiyah: Bunga kecil
- Jihan: Kehidupan
- Karima: Mulia, dermawan
- Khadijah: Bayi yang lahir lebih awal
- Khairiyah: Kebaikan
- Khansa: Wanita berhidung mancung
- Laila: Malam
- Latifah: Lembut, halus
- Lubna: Pohon yang manis
- Lulu: Mutiara
- Maryam: Wanita suci, ibu Nabi Isa
- Mawaddah: Kasih sayang
- Maimunah: Diberkahi
- Munirah: Bercahaya
- Najwa: Bisikan, doa rahasia
- Naima: Kenikmatan
- Nabila: Mulia
- Nadhifah: Bersih
- Qanita: Taat, patuh
- Qamar: Bulan
- Qurrata: Penyejuk hati
- Rahmah: Kasih sayang
- Rania: Yang memandang
- Rasyidah: Bijaksana
- Sakinah: Ketenangan
- Salma: Selamat
- Safa: Jernih, suci
- Sarah: Putri, wanita mulia
- Syifa: Penyembuh
- Tahira: Suci
- Tasnim: Mata air surga
- Thayyibah: Baik, suci
- Zahra: Bunga, bercahaya
- Zainab: Bunga harum, nama sahabat Nabi
- Zakiya: Cerdas, suci
- Zakiyah: Murni, bersih
- Zamzam: Air suci penuh berkah
- Zarqa: Bermata indah, jernih
- Zubaidah: Inti, yang terbaik
- Zuhra: Bintang yang bersinar
- Zulaikha: Wanita cantik dan cerdas
- Zunaira: Bunga di surga
- Zuwaina: Cantik dan berseri
- Zaynah: Keindahan
- Zahrani: Bunga yang harum
Nama Bayi Perempuan 2 Kata dalam Alquran
- Aaliyah Zahra: Tinggi derajat, bunga yang indah
- Aafiyah Nur: Sehat, cahaya
- Aisyah Humaira: Hidup bahagia, kemerahan (cantik)
- Amira Safa: Pemimpin, suci
- Anisa Rahma: Perempuan ramah, kasih sayang
- Asma Husna: Nama yang baik
- Azzah Fitria: Mulia, suci
- Azzah Najwa: Mulia, bisikan hati
- Badriyah Nur: Seperti bulan purnama, cahaya
- Balqis Zahra: Ratu yang bijak, bunga
- Camilah Rahma: Sempurna, kasih sayang
- Dahlia Safa: Bunga dahlia, suci
- Dhiya Azzah: Cahaya, mulia
- Eshal Rahma: Bunga di surga, kasih sayang
- Fadilah Zahra: Keutamaan, bunga
- Fariha Nur: Bahagia, cahaya
- Fatimah Azzah: Putri Nabi, mulia
- Fauziyah Rahma: Kemenangan, kasih sayang
- Fitria Safa: Suci, bersih
- Ghania Zahra: Cantik dan kaya, bunga
- Hadiyah Nur: Petunjuk, cahaya
- Hafsah Zahra: Singa betina, bunga
- Halimah Safa: Penyabar, suci
- Hanan Rahma: Kasih sayang, rahmat
- Hasna Zahra: Cantik, bunga
- Iffah Nur: Menjaga kehormatan, cahaya
- Ilma Rahma: Ilmu, kasih sayang
- Iman Safa: Keimanan, suci
- Inayah Zahra: Pertolongan, bunga
- Jannah Firdaus: Surga, surga tertinggi
- Jauharah Nur: Permata, cahaya
- Kamilah Zahra: Sempurna, bunga
- Karima Rahma: Mulia, kasih sayang
- Khadijah Azzah: Istri Nabi, mulia
- Khairunnisa Safa: Sebaik-baik wanita, suci
- Laila Nur: Malam, cahaya
- Latifah Zahra: Lembut, bunga
- Mahira Safa: Cerdas, suci
- Maimunah Rahma: Diberkahi, kasih sayang
- Maryam Zahra: Wanita suci, bunga
- Mawaddah Nur: Cinta, cahaya
- Nadira Rahma: Berharga, kasih sayang
- Najwa Zahra: Bisikan, bunga
- Nabila Safa: Mulia, suci
- Nadia Nur: Harapan, cahaya
- Nafisah Rahma: Berharga, kasih sayang
- Naura Zahra: Cahaya, bunga
- Nisa Azzah: Wanita, mulia
- Nura Safa: Cahaya, suci
- Qadira Rahma: Kuasa, kasih sayang
- Qamariah Nur: Seperti bulan, cahaya
- Qanita Zahra: Taat, bunga
- Rahma Zahra: Kasih sayang, bunga
- Rahmi Safa: Penyayang, suci
- Rania Nur: Ratu, cahaya
- Rasyida Rahma: Bijaksana, kasih sayang
- Rifa Zahra: Tinggi derajat, bunga
- Sabiha Nur: Cantik, cahaya
- Safa Zahra: Suci, bunga
- Safira Rahma: Duta, kasih sayang
- Salma Nur: Selamat, cahaya
- Samira Zahra: Teman berbincang, bunga
- Sarah Rahma: Putri nabi, kasih sayang
- Siti Azzah: Wanita, mulia
- Suci Rahma: Bersih, kasih sayang
- Tahira Zahra: Suci, bunga
- Tasnim Nur: Mata air surga, cahaya
- Ulya Rahma: Tinggi derajat, kasih sayang
- Wardah Zahra: Bunga mawar, bunga
- Widad Nur: Cinta, cahaya
- Yasmin Zahra: Bunga melati, bunga
- Yasira Rahma: Mudah, kasih sayang
- Yumna Safa: Berkah, suci
- Zahira Nur: Bersinar, cahaya
- Zahra Azzah: Bunga, mulia
- Zahwa Rahma: Indah, kasih sayang
- Zainab Zahra: Nama putri Nabi, bunga
- Zakia Safa: Cerdas, suci
- Zara Nur: Bunga, cahaya
- Zaria Rahma: Bunga, kasih sayang
- Zayra Zahra: Bersinar, bunga
- Zhafira Azzah: Beruntung, mulia
- Zhahra Safa: Bunga, suci
- Zia Nur: Cahaya, terang
- Zubaidah Rahma: Inti terbaik, kasih sayang
- Zulaikha Zahra: Cantik, bunga
- Zulfa Nur: Kedekatan, cahaya
- Zunaira Safa: Cahaya bunga, suci
- Zuwaina Rahma: Cantik, kasih sayang
- Zayyina Zahra: Indah, bunga
- Zariah Nur: Bunga, cahaya
- Zahria Rahma: Bunga, kasih sayang
- Zaynah Safa: Keindahan, suci
- Zulaifa Nur: Lembut, cahaya
- Zahrani Rahma: Bunga harum, kasih sayang
- Zuwairiyah Zahra: Kuat, bunga
- Zannuba Nur: Harum, cahaya
- Zafira Rahma: Menang, kasih sayang
- Zaina Zahra: Cantik, bunga
- Zahirah Safa: Jelas, suci
Nama Bayi Perempuan 3 Kata dalam Alquran
- Aafiyah Rahmah Sakinah: Sehat, penuh kasih, dan ketenangan
- Aafiyah Zahra Amani: Sehat, bercahaya, penuh harapan
- Aaliyah Mawaddah Zahra: Tinggi, penuh cinta, dan bercahaya
- Aaliyah Sakinah Rahmah: Tinggi, penuh ketenangan dan kasih sayang
- Aisyah Mawaddah Jannah: Hidup penuh cinta dan menuju surga
- Aisyah Zahra Nabila: Hidup, bercahaya, dan mulia
- Amani Rahmah Sakinah: Harapan penuh kasih dan ketenangan
- Amani Syifa Nabila: Harapan, penyembuh, mulia
- Amira Mawaddah Rahmah: Pemimpin penuh cinta dan kasih
- Amira Qanita Zahra: Pemimpin wanita yang taat dan bercahaya
- Anisa Rahmah Sakinah: Wanita lembut penuh kasih dan ketenangan
- Asma Karima Zahra: Nama yang indah, mulia dan bersinar
- Aulia Khairiyah Nabila: Kekasih Allah yang penuh kebaikan dan mulia
- Azzahra Jannah Mawaddah: Bunga surga penuh cinta
- Aziza Rahmah Sakinah: Wanita kuat penuh kasih dan ketenangan
- Badriyah Nur Sakinah: Seperti bulan purnama yang menenangkan
- Badriyah Zahra Nabila: Bulan purnama yang mulia dan bercahaya
- Balqis Zahra Karima: Ratu yang bercahaya dan mulia
- Barirah Sakinah Mawaddah: Wanita salehah penuh ketenangan dan cinta
- Bashira Mawaddah Sakinah: Pembawa kabar baik penuh cinta dan tenang
- Bashira Rahmah Amani: Pembawa kabar baik penuh harapan dan kasih
- Basirah Nabila Zahra: Wanita bijaksana yang mulia dan bercahaya
- Basirah Rahmah Zahra: Bijaksana penuh kasih dan bercahaya
- Dzakiyah Nabila Amani: Cerdas, mulia, penuh harapan
- Dzakiyah Zahra Karima: Cerdas, bercahaya, dan mulia
- Durriah Mawaddah Rahmah: Mutiara penuh cinta dan kasih
- Durriah Zahra Sakinah: Mutiara yang bercahaya dan menenangkan
- Fadilah Khairiyah Zahra: Keutamaan dan kebaikan yang bersinar
- Fadilah Rahmah Sakinah: Keutamaan penuh kasih dan ketenangan
- Fariha Mawaddah Jannah: Bahagia penuh cinta menuju surga
- Fariha Zahra Nabila: Bahagia, bercahaya, dan mulia
- Fatimah Zahra Sakinah: Wanita suci yang bercahaya dan tenang
- Fathiyah Rahmah Amani: Kemenangan penuh kasih dan harapan
- Firdaus Nabila Zahra: Surga tertinggi yang mulia dan bercahaya
- Ghaniyah Karima Rahmah: Berkecukupan, mulia, penuh kasih
- Ghaniyah Mawaddah Zahra: Berkecukupan penuh cinta dan cahaya
- Habibah Mawaddah Sakinah: Yang dicintai penuh cinta dan ketenangan
- Habibah Rahmah Nabila: Yang dicintai penuh kasih dan mulia
- Hafsah Mawaddah Zahra: Wanita kuat penuh cinta dan cahaya
- Hafsah Zahra Nabila: Wanita kuat yang bercahaya dan mulia
- Halimah Rahmah Sakinah: Penyabar penuh kasih dan ketenangan
- Iman Amani Rahmah: Keimanan penuh harapan dan kasih
- Iman Sakinah Rahmah: Keimanan penuh ketenangan dan kasih
- Inayah Sakinah Zahra: Perlindungan yang menenangkan dan bercahaya
- Jannah Mawaddah Sakinah: Surga penuh cinta dan ketenangan
- Jannah Zahra Nabila: Surga yang bercahaya dan mulia
- Jamila Mawaddah Rahmah: Cantik penuh cinta dan kasih
- Jamila Zahra Nabila: Cantik, bercahaya, dan mulia
- Karima Mawaddah Sakinah: Mulia penuh cinta dan ketenangan
- Karima Rahmah Zahra: Mulia, penuh kasih, dan bercahaya
- Khadijah Nabila Sakinah: Wanita mulia yang penuh ketenangan
- Khairiyah Mawaddah Zahra: Kebaikan penuh cinta dan cahaya
- Khairiyah Rahmah Nabila: Kebaikan penuh kasih dan mulia
- Laila Sakinah Rahmah: Malam yang tenang penuh kasih
- Laila Zahra Nabila: Malam yang bercahaya dan mulia
- Latifah Karima Zahra: Lembut, mulia, dan bercahaya
- Latifah Mawaddah Rahmah: Lembut penuh cinta dan kasih
- Maryam Mawaddah Zahra: Wanita suci penuh cinta dan cahaya
- Maryam Zahra Sakinah: Wanita suci yang bercahaya dan tenang
- Mawaddah Rahmah Sakinah: Cinta, kasih, dan ketenangan
- Mawaddah Zahra Nabila: Cinta yang bercahaya dan mulia
- Maimunah Nabila Zahra: Diberkahi, mulia, dan bercahaya
- Najwa Rahmah Amani: Doa penuh kasih dan harapan
- Najwa Sakinah Rahmah: Doa yang menenangkan penuh kasih
- Naima Rahmah Nabila: Kenikmatan penuh kasih dan mulia
- Naima Sakinah Zahra: Kenikmatan yang menenangkan dan bercahaya
- Nabila Karima Rahmah: Mulia, dermawan, penuh kasih
- Qanita Mawaddah Zahra: Wanita taat penuh cinta dan cahaya
- Qanita Rahmah Sakinah: Wanita taat penuh kasih dan ketenangan
- Qamar Zahra Nabila: Bulan yang bercahaya dan mulia
- Rahmah Mawaddah Sakinah: Kasih, cinta, dan ketenangan
- Rahmah Zahra Nabila: Kasih yang bercahaya dan mulia
- Rania Mawaddah Rahmah: Wanita anggun penuh cinta dan kasih
- Rania Zahra Karima: Wanita anggun yang mulia dan bercahaya
- Rasyidah Rahmah Sakinah: Bijaksana penuh kasih dan ketenangan
- Sakinah Mawaddah Rahmah: Ketenangan, cinta, dan kasih
- Sakinah Zahra Nabila: Ketenangan yang bercahaya dan mulia
- Salma Mawaddah Rahmah: Selamat penuh cinta dan kasih
- Salma Zahra Nabila: Selamat, bercahaya, dan mulia
- Safa Rahmah Sakinah: Suci penuh kasih dan ketenangan
- Safa Zahra Nabila: Suci yang bercahaya dan mulia
- Sarah Mawaddah Zahra: Wanita mulia penuh cinta dan cahaya
- Syifa Mawaddah Rahmah: Penyembuh penuh cinta dan kasih
- Syifa Rahmah Sakinah: Penyembuh penuh kasih dan ketenangan
- Tahira Mawaddah Zahra: Suci penuh cinta dan cahaya
- Tahira Zahra Nabila: Suci, bercahaya, dan mulia
- Tasnim Mawaddah Rahmah: Mata air surga penuh cinta dan kasih
- Tasnim Zahra Nabila: Mata air surga yang mulia dan bercahaya
- Zahra Mawaddah Rahmah: Bercahaya penuh cinta dan kasih
- Zahra Nabila Sakinah: Bercahaya, mulia, dan tenang
- Zainab Mawaddah Rahmah: Bunga harum penuh cinta dan kasih
- Zainab Zahra Nabila: Bunga harum yang mulia dan bercahaya
- Zakiya Karima Zahra: Cerdas, mulia, dan bercahaya
- Zakiya Mawaddah Rahmah: Cerdas penuh cinta dan kasih
- Zakiyah Rahmah Sakinah: Murni penuh kasih dan ketenangan
- Zakiyah Zahra Nabila: Murni yang bercahaya dan mulia
- Zubaidah Mawaddah Rahmah: Wanita terbaik penuh cinta dan kasih
- Zubaidah Nabila Zahra: Wanita terbaik yang mulia dan bercahaya
- Zuhra Mawaddah Sakinah: Bintang bersinar penuh cinta dan ketenangan
- Zulaikha Rahmah Zahra: Wanita cerdas penuh kasih dan cahaya
Nama Bayi Perempuan dalam Alquran Pembawa Rezeki
- Afifah Ni’mah: Wanita suci penuh nikmat
- Afiyah Khair: Keselamatan penuh kebaikan
- Afiyah Rahmah: Keselamatan penuh kasih sayang
- Aisyah Sa’adah: Kehidupan penuh kebahagiaan
- Aisyah Yusr: Kehidupan penuh kemudahan
- Amani Fadhl: Harapan penuh karunia
- Amani Sa’adah: Harapan penuh kebahagiaan
- Amani Yumna: Harapan penuh keberuntungan
- Amatullah Khair: Hamba Allah pembawa kebaikan
- Aulia Rahmah: Kekasih Allah penuh kasih
- Aulia Yusr: Kekasih Allah penuh kemudahan
- Barirah Sa’adah: Wanita salehah penuh kebahagiaan
- Basyirah Yusr: Pembawa kabar baik dan kemudahan
- Bushra Fadhl: Kabar gembira berupa karunia
- Bushra Yumna: Kabar gembira penuh keberuntungan
- Darina Ni’mah: Tempat penuh nikmat
- Dhiya Khair: Cahaya penuh kebaikan
- Dua Rahmah: Doa penuh kasih
- Fadhilah Khair: Keutamaan penuh kebaikan
- Fadwa Rahmah: Pengorbanan penuh kasih
- Fathiyah Yusr: Kemenangan dengan kemudahan
- Firdaus Ni’mah: Surga penuh kenikmatan
- Hamidah Khair: Terpuji penuh kebaikan
- Hanan Rahmah: Kasih sayang penuh kelembutan
- Hanan Sa’adah: Kasih sayang penuh kebahagiaan
- Hasanah Fadhl: Kebaikan penuh karunia
- Hasanah Rahmah: Kebaikan penuh kasih
- Hidayah Rahmah: Petunjuk penuh kasih
- Hidayah Yusr: Petunjuk penuh kemudahan
- Ihsan Khair: Kebaikan sempurna
- Ihsan Rahmah: Kebaikan penuh kasih
- Iman Sa’adah: Iman penuh kebahagiaan
- Iman Yumna: Iman penuh keberuntungan
- Inayah Fadhl: Pertolongan penuh karunia
- Inayah Yumna: Pertolongan penuh keberuntungan
- Jamila Khair: Keindahan penuh kebaikan
- Jamila Sa’adah: Keindahan penuh kebahagiaan
- Jannah Ni’mah: Surga penuh kenikmatan
- Jannah Sa’adah: Surga penuh kebahagiaan
- Karimah Fadhl: Kemuliaan penuh karunia
- Karimah Ni’mah: Kemuliaan penuh nikmat
- Kautsar Khair: Nikmat melimpah penuh kebaikan
- Khairiyah Rahmah: Kebaikan penuh kasih
- Khairiyah Sa’adah: Kebaikan penuh kebahagiaan
- Lailah Sa’adah: Malam penuh kebahagiaan
- Lathifah Khair: Kelembutan penuh kebaikan
- Lathifah Rahmah: Kelembutan penuh kasih
- Mahasin Rahmah: Kebaikan penuh kasih
- Mahasin Sa’adah: Kebaikan penuh kebahagiaan
- Maryam Rahmah: Wanita suci penuh kasih
- Maryam Sa’adah: Wanita suci penuh kebahagiaan
- Mubarokah Ni’mah: Keberkahan penuh nikmat
- Mubarokah Sa’adah: Keberkahan penuh kebahagiaan
- Mufidah Khair: Yang memberi manfaat
- Munawwarah Rahmah: Bercahaya penuh kasih
- Munawwarah Yusr: Bercahaya dengan kemudahan
- Najwa Rahmah: Doa penuh kasih
- Najwa Yusr: Doa penuh kemudahan
- Ni’mah Sa’adah: Nikmat penuh kebahagiaan
- Nur Rahmah: Cahaya penuh kasih
- Nur Sa’adah: Cahaya penuh kebahagiaan
- Qanita Khair: Wanita taat penuh kebaikan
- Qanita Sa’adah: Wanita taat penuh kebahagiaan
- Qurrata A’yun Sa’adah: Penyejuk hati penuh kebahagiaan
- Rafiqah Rahmah: Pendamping penuh kasih
- Rahmah Sa’adah: Kasih sayang penuh kebahagiaan
- Rahmah Yusr: Kasih sayang penuh kemudahan
- Raudhah Ni’mah: Taman penuh kenikmatan
- Raudhah Sa’adah: Taman penuh kebahagiaan
- Sabirah Sa’adah: Kesabaran penuh kebahagiaan
- Sabirah Yusr: Kesabaran dengan kemudahan
- Sakinah Rahmah: Ketenangan penuh kasih
- Sakinah Sa’adah: Ketenangan penuh kebahagiaan
- Shalihah Khair: Wanita salehah penuh kebaikan
- Shalihah Sa’adah: Wanita salehah penuh kebahagiaan
- Surur Sa’adah: Kegembiraan penuh kebahagiaan
- Syifa Khair: Kesembuhan penuh kebaikan
- Syifa Rahmah: Kesembuhan penuh kasih
- Taqiyyah Khair: Ketakwaan penuh kebaikan
- Taqiyyah Sa’adah: Ketakwaan penuh kebahagiaan
- Tayyibah Khair: Kebaikan yang suci
- Tayyibah Sa’adah: Kebaikan penuh kebahagiaan
- Thayyibah Ni’mah: Kebaikan penuh nikmat
- Ulya Sa’adah: Derajat tinggi penuh kebahagiaan
- Ulya Yumna: Kemuliaan penuh keberuntungan
- Umamah Khair: Pemimpin wanita penuh kebaikan
- Wadud Rahmah: Penuh kasih dan cinta
- Wadud Sa’adah: Penuh kasih dan kebahagiaan
- Wasilah Khair: Jalan menuju kebaikan
- Yasirah Sa’adah: Kemudahan penuh kebahagiaan
- Yasirah Yusr: Kemudahan yang membawa kemudahan
- Yumna Fadhl: Keberuntungan penuh karunia
- Yumna Sa’adah: Keberuntungan penuh kebahagiaan
- Yusr Sa’adah: Kemudahan penuh kebahagiaan
- Zahidah Sa’adah: Sederhana penuh kebahagiaan
- Zahra Ni’mah: Bunga penuh nikmat
- Zainab Khair: Keharuman penuh kebaikan
- Zakiya Khair: Suci penuh kebaikan
- Zakiya Sa’adah: Suci penuh kebahagiaan
- Zulfah Ni’mah: Kedekatan penuh nikmat