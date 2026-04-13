Mencari nama bayi laki-laki yang lahir di bulan Syawal tentu punya makna tersendiri bagi orang tua.

Selain terdengar indah, banyak yang ingin menyematkan nama dengan arti penuh doa, berkah, dan harapan baik yang selaras dengan keistimewaan bulan Syawal.

Jika kamu sedang mencari inspirasi nama bayi laki-laki 2 kata yang bernuansa Islami dan bermakna mendalam, berikut adalah sejumlah pilihan yang bisa dipertimbangkan.

Nama Bayi Laki-Laki Lahir Di Bulan Syawal Idul Fitri 2 Kata

Rayyan Syawal: Pintu surga dan bulan kemenangan Naufal Fitrah: Dermawan yang suci Haidar Fitri: Pemberani yang suci Faris Syawal: Ksatria penuh kemenangan Azlan Fitri: Singa yang suci Danish Fitrah: Bijak dan suci Zayan Syawal: Keindahan kemenangan Salman Fitri: Selamat dan suci Nabil Fitrah: Mulia dan bersih Ahsan Syawal: Terbaik di hari kemenangan Taqi Fitri: Bertakwa dan suci Fawwaz Syawal: Kemenangan besar Ghazi Fitri: Pejuang suci Bari Syawal: Penuh kebaikan Rayan Fitri: Rezeki yang suci Luthfi Syawal: Lembut dan penuh kemenangan Mahir Fitri: Cerdas dan suci Qasim Syawal: Pembagi kebaikan Razi Fitri: Ridha dan suci Talib Syawal: Pencari ilmu Umar Fitri: Panjang umur dalam kebaikan Yasin Syawal: Penuh berkah Zaki Fitri: Suci dan cerdas Bashir Syawal: Pembawa kabar baik Fadil Fitri: Utama dan suci Irfan Syawal: Pengetahuan Junaid Fitri: Prajurit kecil yang suci Luqman Syawal: Bijaksana Mubin Fitri: Jelas dan suci Qays Syawal: Tegas Rauf Fitri: Penyayang Zahir Syawal: Terang dan kemenangan Razqa Syawal: Anak laki-laki yang membawa rezeki di bulan Syawal Syawal Fattah: Pembuka jalan kemenangan di bulan Syawal Haidar Syawal: Pemberani yang lahir di bulan kemenangan Nashir Syawal: Penolong dan pembela yang lahir di bulan Syawal Izzuddin Syawal: Kemuliaan agama yang lahir di bulan kemenangan Zaid Mubarak: Bertumbuh dan diberkahi Rafi Mubarak: Derajat tinggi penuh berkah Qadir Mubarak: Kuat dan diberkahi

Nama Bayi Laki-Laki Lahir Di Bulan Syawal 2 Kata Yang Unik

Syawal Fadhil: Lahir di bulan Syawal yang penuh keutamaan Mubarak Syawal: Anak yang diberkahi di bulan Syawal Aidil Rasyid: Kemenangan yang membawa petunjuk Fattah Karim: Pembuka jalan kebaikan yang mulia Rayyan Mubarak: Pintu surga yang penuh berkah Zaki Fadhil: Anak yang suci dan utama Ihsan Kareem: Kebaikan yang mulia Rafi Syawal: Derajat tinggi di bulan Syawal Salman Aidil: Anak yang selamat di hari kemenangan Hadi Mubarak: Petunjuk yang diberkahi Naufal Karim: Anak dermawan yang mulia Faris Fadhil: Ksatria yang utama Rizqan Syawal: Rezeki yang datang di bulan Syawal Zayyan Mubarak: Perhiasan yang diberkahi Ahsan Rasyid: Kebaikan terbaik yang mendapat petunjuk Danish Kareem: Anak bijak yang mulia Faizan Mubarak: Kemenangan yang penuh berkah Qayyim Syawal: Teguh dan lurus di bulan Syawal Azlan Fadhil: Singa yang mulia Haidar Karim: Pemberani yang dermawan Zidan Mubarak: Pertumbuhan yang diberkahi Ayman Syawal: Keberuntungan di bulan Syawal Basim Kareem: Senyum yang mulia Fikri Rasyid: Pemikiran yang lurus Junaid Mubarak: Tentara kecil yang diberkahi Luqman Fadhil: Anak bijak yang utama Mazin Syawal: Awan pembawa hujan di bulan Syawal Nabil Karim: Anak yang cerdas dan mulia Qadir Rasyid: Kuat dan mendapat petunjuk Rayan Fadhil: Subur dan penuh keutamaan Sadiq Mubarak: Jujur dan diberkahi Taufiq Kareem: Petunjuk menuju kebaikan yang mulia Uzair Syawal: Penolong di bulan Syawal Wafi Rasyid: Sempurna dan mendapat petunjuk Yahya Mubarak: Kehidupan yang diberkahi Zahir Kareem: Jelas dan mulia Arkan Fadhil: Pilar yang utama Bilal Mubarak: Air yang menyegarkan dan diberkahi Ghazi Syawal: Pejuang di bulan Syawal Imran Kareem: Kemakmuran yang mulia

Nama Bayi Laki-Laki Lahir Di Bulan Syawal 2 Kata Yang Islami

Muhammad Syawal: Yang terpuji, lahir di bulan Syawal Ahmad Mubarak: Terpuji dan diberkahi Abdullah Karim: Hamba Allah yang mulia Abdurrahman Fadhil: Hamba Yang Maha Pengasih yang utama Abdul Malik Rasyid: Hamba Allah Yang Maha Merajai yang mendapat petunjuk Yusuf Kareem: Nabi Yusuf yang mulia Ibrahim Fadhil: Nabi Ibrahim yang utama Ismail Mubarak: Nabi Ismail yang diberkahi Ayyub Rasyid: Nabi Ayyub yang sabar dan mendapat petunjuk Yunus Karim: Nabi Yunus yang mulia Zakaria Fadhil: Nabi Zakaria yang utama Yahya Mubarak: Nabi Yahya yang diberkahi Ali Kareem: Yang tinggi derajatnya dan mulia Umar Fadhil: Yang hidup makmur dan utama Utsman Mubarak: Sahabat Nabi yang diberkahi Hasan Rasyid: Baik dan mendapat petunjuk Husain Karim: Baik dan mulia Salman Fadhil: Selamat dan utama Bilal Mubarak: Air yang menyegarkan dan diberkahi Khalid Rasyid: Kekal dan mendapat petunjuk Hamzah Kareem: Kuat dan mulia Saad Fadhil: Bahagia dan utama Thariq Mubarak: Bintang malam yang diberkahi Zaid Rasyid: Bertambah dan mendapat petunjuk Ammar Kareem: Rajin beribadah dan mulia Naufal Fadhil: Dermawan dan utama Farhan Mubarak: Kebahagiaan yang diberkahi Rizwan Karim: Keridhaan dan kemuliaan Taufiq Rasyid: Petunjuk menuju kebaikan Syafiq Fadhil: Penyayang dan utama Fawwaz Mubarak: Kesuksesan yang diberkahi Hidayat Karim: Petunjuk yang mulia Lutfi Rasyid: Lembut dan mendapat petunjuk Azhar Fadhil: Bersinar dan utama Qasim Mubarak: Pembagi yang diberkahi Daniyal Karim: Nabi Daniyal yang mulia Imran Rasyid: Kemakmuran yang mendapat petunjuk Sulaiman Fadhil: Nabi Sulaiman yang utama Harun Mubarak: Nabi Harun yang diberkahi Musa Karim: Nabi Musa yang mulia

Nama Bayi Laki Laki Lahir Di Bulan Syawal Idul Fitri 3 Kata