160+ Nama Bayi Laki-Laki yang Lahir di Bulan Syawal 2 Kata, 3 Kata, dan Unik
Mencari nama bayi laki-laki yang lahir di bulan Syawal tentu punya makna tersendiri bagi orang tua.
Selain terdengar indah, banyak yang ingin menyematkan nama dengan arti penuh doa, berkah, dan harapan baik yang selaras dengan keistimewaan bulan Syawal.
Jika kamu sedang mencari inspirasi nama bayi laki-laki 2 kata yang bernuansa Islami dan bermakna mendalam, berikut adalah sejumlah pilihan yang bisa dipertimbangkan.
Nama Bayi Laki-Laki Lahir Di Bulan Syawal Idul Fitri 2 Kata
- Rayyan Syawal: Pintu surga dan bulan kemenangan
- Naufal Fitrah: Dermawan yang suci
- Haidar Fitri: Pemberani yang suci
- Faris Syawal: Ksatria penuh kemenangan
- Azlan Fitri: Singa yang suci
- Danish Fitrah: Bijak dan suci
- Zayan Syawal: Keindahan kemenangan
- Salman Fitri: Selamat dan suci
- Nabil Fitrah: Mulia dan bersih
- Ahsan Syawal: Terbaik di hari kemenangan
- Taqi Fitri: Bertakwa dan suci
- Fawwaz Syawal: Kemenangan besar
- Ghazi Fitri: Pejuang suci
- Bari Syawal: Penuh kebaikan
- Rayan Fitri: Rezeki yang suci
- Luthfi Syawal: Lembut dan penuh kemenangan
- Mahir Fitri: Cerdas dan suci
- Qasim Syawal: Pembagi kebaikan
- Razi Fitri: Ridha dan suci
- Talib Syawal: Pencari ilmu
- Umar Fitri: Panjang umur dalam kebaikan
- Yasin Syawal: Penuh berkah
- Zaki Fitri: Suci dan cerdas
- Bashir Syawal: Pembawa kabar baik
- Fadil Fitri: Utama dan suci
- Irfan Syawal: Pengetahuan
- Junaid Fitri: Prajurit kecil yang suci
- Luqman Syawal: Bijaksana
- Mubin Fitri: Jelas dan suci
- Qays Syawal: Tegas
- Rauf Fitri: Penyayang
- Zahir Syawal: Terang dan kemenangan
- Razqa Syawal: Anak laki-laki yang membawa rezeki di bulan Syawal
- Syawal Fattah: Pembuka jalan kemenangan di bulan Syawal
- Haidar Syawal: Pemberani yang lahir di bulan kemenangan
- Nashir Syawal: Penolong dan pembela yang lahir di bulan Syawal
- Izzuddin Syawal: Kemuliaan agama yang lahir di bulan kemenangan
- Zaid Mubarak: Bertumbuh dan diberkahi
- Rafi Mubarak: Derajat tinggi penuh berkah
- Qadir Mubarak: Kuat dan diberkahi
Nama Bayi Laki-Laki Lahir Di Bulan Syawal 2 Kata Yang Unik
- Syawal Fadhil: Lahir di bulan Syawal yang penuh keutamaan
- Mubarak Syawal: Anak yang diberkahi di bulan Syawal
- Aidil Rasyid: Kemenangan yang membawa petunjuk
- Fattah Karim: Pembuka jalan kebaikan yang mulia
- Rayyan Mubarak: Pintu surga yang penuh berkah
- Zaki Fadhil: Anak yang suci dan utama
- Ihsan Kareem: Kebaikan yang mulia
- Rafi Syawal: Derajat tinggi di bulan Syawal
- Salman Aidil: Anak yang selamat di hari kemenangan
- Hadi Mubarak: Petunjuk yang diberkahi
- Naufal Karim: Anak dermawan yang mulia
- Faris Fadhil: Ksatria yang utama
- Rizqan Syawal: Rezeki yang datang di bulan Syawal
- Zayyan Mubarak: Perhiasan yang diberkahi
- Ahsan Rasyid: Kebaikan terbaik yang mendapat petunjuk
- Danish Kareem: Anak bijak yang mulia
- Faizan Mubarak: Kemenangan yang penuh berkah
- Qayyim Syawal: Teguh dan lurus di bulan Syawal
- Azlan Fadhil: Singa yang mulia
- Haidar Karim: Pemberani yang dermawan
- Zidan Mubarak: Pertumbuhan yang diberkahi
- Ayman Syawal: Keberuntungan di bulan Syawal
- Basim Kareem: Senyum yang mulia
- Fikri Rasyid: Pemikiran yang lurus
- Junaid Mubarak: Tentara kecil yang diberkahi
- Luqman Fadhil: Anak bijak yang utama
- Mazin Syawal: Awan pembawa hujan di bulan Syawal
- Nabil Karim: Anak yang cerdas dan mulia
- Qadir Rasyid: Kuat dan mendapat petunjuk
- Rayan Fadhil: Subur dan penuh keutamaan
- Sadiq Mubarak: Jujur dan diberkahi
- Taufiq Kareem: Petunjuk menuju kebaikan yang mulia
- Uzair Syawal: Penolong di bulan Syawal
- Wafi Rasyid: Sempurna dan mendapat petunjuk
- Yahya Mubarak: Kehidupan yang diberkahi
- Zahir Kareem: Jelas dan mulia
- Arkan Fadhil: Pilar yang utama
- Bilal Mubarak: Air yang menyegarkan dan diberkahi
- Ghazi Syawal: Pejuang di bulan Syawal
- Imran Kareem: Kemakmuran yang mulia
Nama Bayi Laki-Laki Lahir Di Bulan Syawal 2 Kata Yang Islami
- Muhammad Syawal: Yang terpuji, lahir di bulan Syawal
- Ahmad Mubarak: Terpuji dan diberkahi
- Abdullah Karim: Hamba Allah yang mulia
- Abdurrahman Fadhil: Hamba Yang Maha Pengasih yang utama
- Abdul Malik Rasyid: Hamba Allah Yang Maha Merajai yang mendapat petunjuk
- Yusuf Kareem: Nabi Yusuf yang mulia
- Ibrahim Fadhil: Nabi Ibrahim yang utama
- Ismail Mubarak: Nabi Ismail yang diberkahi
- Ayyub Rasyid: Nabi Ayyub yang sabar dan mendapat petunjuk
- Yunus Karim: Nabi Yunus yang mulia
- Zakaria Fadhil: Nabi Zakaria yang utama
- Yahya Mubarak: Nabi Yahya yang diberkahi
- Ali Kareem: Yang tinggi derajatnya dan mulia
- Umar Fadhil: Yang hidup makmur dan utama
- Utsman Mubarak: Sahabat Nabi yang diberkahi
- Hasan Rasyid: Baik dan mendapat petunjuk
- Husain Karim: Baik dan mulia
- Salman Fadhil: Selamat dan utama
- Bilal Mubarak: Air yang menyegarkan dan diberkahi
- Khalid Rasyid: Kekal dan mendapat petunjuk
- Hamzah Kareem: Kuat dan mulia
- Saad Fadhil: Bahagia dan utama
- Thariq Mubarak: Bintang malam yang diberkahi
- Zaid Rasyid: Bertambah dan mendapat petunjuk
- Ammar Kareem: Rajin beribadah dan mulia
- Naufal Fadhil: Dermawan dan utama
- Farhan Mubarak: Kebahagiaan yang diberkahi
- Rizwan Karim: Keridhaan dan kemuliaan
- Taufiq Rasyid: Petunjuk menuju kebaikan
- Syafiq Fadhil: Penyayang dan utama
- Fawwaz Mubarak: Kesuksesan yang diberkahi
- Hidayat Karim: Petunjuk yang mulia
- Lutfi Rasyid: Lembut dan mendapat petunjuk
- Azhar Fadhil: Bersinar dan utama
- Qasim Mubarak: Pembagi yang diberkahi
- Daniyal Karim: Nabi Daniyal yang mulia
- Imran Rasyid: Kemakmuran yang mendapat petunjuk
- Sulaiman Fadhil: Nabi Sulaiman yang utama
- Harun Mubarak: Nabi Harun yang diberkahi
- Musa Karim: Nabi Musa yang mulia
Nama Bayi Laki Laki Lahir Di Bulan Syawal Idul Fitri 3 Kata
- Muhammad Syawal Mubarak: Anak terpuji yang lahir di Syawal penuh berkah
- Ahmad Aidil Fadhil: Terpuji, lahir di hari raya, dan penuh keutamaan
- Abdullah Syawal Karim: Hamba Allah yang lahir di Syawal dan mulia
- Abdurrahman Aidil Mubarak: Hamba Yang Maha Pengasih di hari kemenangan yang diberkahi
- Abdul Malik Syawal Fadhil: Hamba Allah Yang Maha Merajai yang lahir di Syawal dan utama
- Muhammad Aidil Karim: Anak terpuji yang lahir di hari raya dan mulia
- Ahmad Syawal Rasyid: Terpuji yang lahir di Syawal dan mendapat petunjuk
- Abdullah Aidil Mubarak: Hamba Allah di hari raya yang diberkahi
- Abdurrahim Syawal Fadhil: Hamba Yang Maha Penyayang yang lahir di Syawal dan utama
- Abdul Aziz Aidil Karim: Hamba Allah Yang Maha Perkasa di hari raya yang mulia
- Yusuf Syawal Mubarak: Nabi Yusuf yang lahir di Syawal dan diberkahi
- Ibrahim Aidil Fadhil: Nabi Ibrahim di hari raya yang utama
- Ismail Syawal Karim: Nabi Ismail yang lahir di Syawal dan mulia
- Ayyub Aidil Mubarak: Nabi Ayyub di hari kemenangan yang diberkahi
- Yunus Syawal Rasyid: Nabi Yunus yang lahir di Syawal dan mendapat petunjuk
- Zakaria Aidil Karim: Nabi Zakaria di hari raya yang mulia
- Yahya Syawal Fadhil: Nabi Yahya yang lahir di Syawal dan utama
- Musa Aidil Mubarak: Nabi Musa di hari kemenangan yang diberkahi
- Harun Syawal Karim: Nabi Harun yang lahir di Syawal dan mulia
- Sulaiman Aidil Fadhil: Nabi Sulaiman di hari raya yang utama
- Ali Syawal Mubarak: Derajat tinggi yang lahir di Syawal penuh berkah
- Umar Aidil Karim: Pemimpin yang lahir di hari raya dan mulia
- Utsman Syawal Fadhil: Sahabat Nabi yang lahir di Syawal dan utama
- Hasan Aidil Mubarak: Baik di hari kemenangan yang diberkahi
- Husain Syawal Karim: Baik yang lahir di Syawal dan mulia
- Salman Aidil Fadhil: Selamat di hari raya yang utama
- Bilal Syawal Mubarak: Sejuk dan diberkahi di bulan Syawal
- Khalid Aidil Karim: Kekal di hari raya yang mulia
- Hamzah Syawal Fadhil: Kuat yang lahir di Syawal dan utama
- Saad Aidil Mubarak: Bahagia di hari kemenangan yang diberkahi
- Zaid Syawal Karim: Pertumbuhan baik di bulan Syawal yang mulia
- Ammar Aidil Fadhil: Rajin beribadah di hari raya yang utama
- Naufal Syawal Mubarak: Dermawan yang lahir di Syawal penuh berkah
- Farhan Aidil Karim: Kebahagiaan di hari raya yang mulia
- Rizwan Syawal Fadhil: Keridhaan Allah di bulan Syawal yang utama
- Taufiq Aidil Mubarak: Petunjuk di hari kemenangan yang diberkahi
- Syafiq Syawal Karim: Penyayang di bulan Syawal yang mulia
- Fawwaz Aidil Fadhil: Sukses di hari raya yang utama
- Hidayat Syawal Mubarak: Petunjuk yang lahir di Syawal penuh berkah
- Lutfi Aidil Karim: Kelembutan di hari raya yang mulia