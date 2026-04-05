500+ Nama Anak Perempuan Islami Modern, Estetik, dan Artinya
Menanti kelahiran buah hati selalu membawa kebahagiaan luar biasa bagi orang tua, termasuk saat menentukan nama.
Dalam Islam, nama bukan sekadar identitas, tetapi juga doa. Oleh karena itu, setiap orang tua harus hati-hati memilih rangkaian nama anak perempuan Islami yang bermakna baik.
Nama Bayi Perempuan Islami 1 Kata dari A-Z
- Adiba: Beradab, berpengetahuan.
- Afifa: Menjaga kesucian diri.
- Aina: Mata yang cantik.
- Aisyah (istri Nabi Muhammad SAW): Kehidupan.
- Alia: Mulia, tinggi kedudukannya.
- Amani: Cita-cita, ketenangan.
- Amira: Pemimpin, putri bangsawan.
- Anisa: Teman yang ramah, lembut.
- Aqila: Cerdas, bijaksana.
- Arifa: Berpengetahuan luas.
- Asiyah (istri Firaun yang dijamin surga): Penyembuh, penghibur.
- Asma (putri Abu Bakar): Mulia, tinggi.
- Atiqa: Wanita cantik, dermawan.
- Aziza: Mulia, perkasa.
- Badia: Unik, mengagumkan.
- Badriyah: Seperti bulan purnama.
- Bahira: Pintar, bercahaya.
- Bahiya: Cantik, indah, bercahaya.
- Baiduri: Permata yang sangat berharga.
- Balqis: Nama Ratu di masa Nabi Sulaiman.
- Barirah: Suci, berbakti.
- Bashirah: Pembawa kabar gembira, yang melihat kebenaran.
- Basma: Senyuman.
- Batul: Suci, murni.
- Bushra: Kabar gembira.
- Cahaya (padanan Nur): Sinar, terang.
- Cantika: Cantik, elok, manis.
- Chairunnisa (dari Khairunnisa): Sebaik-baiknya wanita.
- Chasna: Cantik, indah.
- Chayra (variasi dari Khayra): Kebaikan.
- Cyra: Matahari, bertahta.
- Dalila: Petunjuk, dalil, alasan.
- Dania: Dekat (dengan kebaikan).
- Damia: Kebijakan, keberkatan, wanita yang bijak.
- Dariya: Berpengetahuan, sopan, berkelakuan baik.
- Dayana: Kekuatan yang besar, hebat.
- Diba: Kain sutra, beradab, sopan santun.
- Dina: Keagamaan, cinta, hari.
- Diyanah: Agama, keyakinan.
- Dzafira: Pemenang, sukses, yang memperoleh keberuntungan.
- Dzakiyah: Cerdas, pintar, cemerlang.
- Dzakira: Yang banyak berzikir, selalu ingat kepada Allah.
- Dzakiya: Suci, murni, tidak berdosa.
- Eiliyah: Nama pohon di surga yang berbuah manis.
- Eira: (Dalam beberapa konteks Islami modern) Salju yang putih dan suci.
- Eliza: Unik, berharga (juga sering dimaknai sebagai wanita yang taat).
- Elmira: Putri yang mulia dan jujur.
- Emira (variasi dari Amira): Seorang putri, pemimpin.
- Erina: Wanita yang cantik.
- Ermina: Ramah, bersahabat.
- Eshal: Nama bunga yang ada di dalam surga.
- Faiza: Pemenang, sukses.
- Fakhira: Bangga, luar biasa.
- Farah: Kegembiraan.
- Farida: Unik, tiada bandingnya.
- Fathia: Kemenangan.
- Fatin: Mengagumkan, menarik.
- Fauzia: Beruntung, sukses.
- Ghadia: Awan di pagi hari.
- Ghalia: Berharga, mahal.
- Ghazala: Rusa, cerdas.
- Ghina: Kekayaan.
- Hafsa: Nama istri Nabi (singa betina).
- Haifa: Bertubuh indah, ramping.
- Hakima: Bijaksana.
- Hala: Lingkaran cahaya di bulan.
- Halima: Lembut, sabar.
- Hamida: Terpuji.
- Hana: Kebahagiaan.
- Hania: Yang merasa diberkati.
- Iffah: Kehormatan, kesucian.
- Inaya: Perlindungan, perhatian.
- Insha: Ciptaan, tulisan.
- Izzah: Kejayaan, kemuliaan.
- Jamila: Cantik.
- Jannah: Surga.
- Jasmin: Bunga melati.
- Jihan: Megah, dunia.
- Kamilah: Sempurna.
- Karima: Dermawan, mulia.
- Kausa: Telaga di surga.
- Khalida: Abadi.
- Khansa: Nama pejuang wanita/rusa.
- Khaula: Rusa betina.
- Laila: Malam yang indah.
- Latifa: Lembut, baik hati.
- Madia: Terpuji.
- Mahira: Pintar, ahli.
- Maisara: Kemudahan, kekayaan.
- Maliha: Cantik, manis.
- Marwa: Nama bukit di Mekah.
- Maryam: Nama ibunda Nabi Isa.
- Munira: Bersinar, terang.
- Nabila: Cerdik, mulia.
- Nadia: Embun, pemanggil.
- Nafisa: Berharga, emas.
- Naila: Pemenang, pencapaian.
- Najwa: Percakapan rahasia.
- Nashita: Energik, giat.
- Nasira: Penolong.
- Nawal: Hadiah, anugerah.
- Nida: Seruan, doa.
- Nur: Cahaya.
- Qanita: Taat beribadah.
- Rafida: Pemberi pertolongan.
- Rahma: Kasih sayang.
- Rania: Ratu, pemenang.
- Rasyida: Mendapat petunjuk.
- Raudhah: Taman surga.
- Rifa: Setuju, mufakat.
- Rizqa: Rezeki, anugerah.
- Sabira: Sabar.
- Safa: Kejelasan, kemurnian.
- Safiya: Murni, bersih.
- Salma: Selamat, damai.
- Salsabila: Mata air surga.
- Sarah: Kegembiraan (Istri Nabi Ibrahim).
- Shifa: Obat, penyembuh.
- Talita: Gadis muda.
- Thahira: Bersih, suci.
- Tsurayya: Gugusan bintang.
- Ulfa: Keramahtamahan.
- Uzma: Paling hebat.
- Yumna: Keberuntungan, berkah.
- Zahra: Bunga, bercahaya, cemerlang.
- Zainab: Pohon yang indah dan harum (nama putri dan istri Nabi).
- Zakiya: Murni, suci, cerdas.
- Zalfa: Kulit mutiara, kilauan.
- Zania: Cantik, indah.
- Zarin: Emas, berharga.
- Zayna: Keindahan, cantik, anggun.
- Zhafira: Kemenangan, keberuntungan.
- Zoya: Menyenangkan, peduli, hidup.
- Zulfa: Kedekatan, derajat yang tinggi.
Nama Perempuan Islam dalam Alquran
- Afidah: Hati nurani, akal, atau perasaan.
- Afnan: Dahan-dahan pohon yang berbuah di surga.
- Aisyah (istri Nabi Muhammad SAW) Kehidupan.
- Alaia: Karunia, nikmat-nikmat Allah.
- Alya: Tempat yang tinggi, kemuliaan.
- Amani: Cita-cita, keinginan, harapan.
- Asiyah: Nama istri Firaun yang beriman dan dijamin surga.
- Aziza: Mulia, kuat, perkasa.
- Bayan: Penjelasan yang nyata.
- Bushra: Kabar gembira.
- Dania: Buah yang dekat dan mudah dipetik di surga.
- Dzakiya: Suci, murni, tidak berdosa.
- Fathia: Kemenangan, pembuka.
- Fauzia: Kemenangan, keberuntungan.
- Hafizah: Wanita penghafal Al-Qur'an atau penjaga diri.
- Hajar: Nama ibunda Nabi Ismail yang tegar.
- Hanifa: Sosok yang lurus dan teguh pada tauhid.
- Hawa: Wanita pertama, pendamping Nabi Adam.
- Huda: Petunjuk jalan yang benar.
- Inaya: Perlindungan, perhatian Allah.
- Istabraq: Sutra halus yang tebal di surga.
- Izzah: Kehormatan, kejayaan, kekuatan.
- Jannah: Taman surga
- Kanza: Harta simpanan yang berharga.
- Khaira: Kebaikan, yang terbaik.
- Khalida: Kekal, abadi di surga.
- Laila: Malam hari yang tenang (Surah Al-Lail).
- Lulu: Mutiara yang indah.
- Mafaza: Tempat kemenangan/kesuksesan besar.
- Maisara: Kemudahan, kelapangan rezeki.
- Marwa: Nama bukit suci di Mekah.
- Maryam: Nama ibunda Nabi Isa AS, wanita suci.
- Mawadda: Kasih sayang, cinta yang tulus.
- Muna: Harapan-harapan, keinginan.
- Nida: Seruan, panggilan doa.
- Nuha: Pikiran, akal budi, kecerdasan.
- Nur: Cahaya.
- Qanita: Wanita yang taat beribadah kepada Allah.
- Rahma: Rahmat, kasih sayang Allah.
- Raudhah: Taman yang hijau/taman surga.
- Rizqa: Rezeki, anugerah dari langit.
- Sabila: Jalan (menuju kebaikan).
- Safa: Bukit Safa, murni, bersih.
- Sajidah: Orang yang bersujud kepada Allah.
- Salsabila: Mata air di surga yang sangat jernih.
- Salwa: Pembawa kenyamanan.
- Sarah (istri Nabi Ibrahim AS): Yang membawa kegembiraan.
- Shifa: Obat, penawar hati.
- Tsurayya: Gugusan bintang, tinggi di langit.
- Ulfa: Keramahtamahan, kasih sayang.
- Wardah: Bunga mawar, warna kemerahan.
- Yumna: Keberuntungan, arah kanan.
- Yusra: Kemudahan setelah kesulitan.
- Zahra: Bunga, yang bercahaya cemerlang.
- Zainab: Nama pohon yang indah dan harum.
- Zulfa: Kedekatan (dengan Allah), martabat.
Nama Anak Perempuan Islam Pembawa Berkah dan Rezeki
- Aida: Keberuntungan, imbalan yang baik.
- Alaia: Karunia, nikmat Allah.
- Almira: Putri yang mulia dan pembawa kebaikan.
- Amani: Keinginan, cita-cita, atau berkat yang diharapkan.
- Barakah: Berkah, pertumbuhan, kelimpahan.
- Faiza: Pemenang, orang yang sukses dan beruntung.
- Fathia: Pembuka kemenangan, pembuka pintu rezeki.
- Fauzia: Keberuntungan, kemenangan yang gemilang.
- Ghaniyah: Wanita kaya raya, makmur, mandiri.
- Hana: Kebahagiaan, rezeki tanpa susah payah.
- Hania: Yang merasa diberkati, bahagia, dan tenang.
- Izzah: Kehormatan, kejayaan, kemuliaan.
- Kanza: Harta karun tersembunyi, sangat berharga (Surah Al-Kahfi).
- Lutfia: Anugerah yang lembut, kebaikan.
- Maimunah: Yang diberkati Allah, yang beruntung (Nama istri Nabi).
- Maisara: Kemudahan, kekayaan, kelapangan rezeki (Surah Al-Baqarah).
- Maliha: Cantik, beruntung, menyenangkan.
- Naila: Pemenang, orang yang sukses mencapai cita-citanya.
- Nawal: Hadiah, anugerah, pemberian Allah.
- Rifa: Kemakmuran, kecukupan.
- Rizqa: Rezeki, anugerah, pemberian yang baik (Surah Al-Baqarah).
- Sadiyya: Beruntung, diberkati Allah.
- Tsurayya: Gugusan bintang, melambangkan sesuatu yang tinggi dan berharga.
- Wafiyya: Sempurna, lengkap (rezeki yang lengkap).
- Yumna: Keberuntungan, berkah, tangan kanan (simbol kebaikan).
- Yusra: Kemudahan, kekayaan, kemakmuran (Surah Al-Insyirah).
- Zhafira: Kemenangan, keberuntungan, kesuksesan.
Nama Anak Perempuan Islam yang Artinya Bidadari
- Aina: Mata yang cantik dan indah (seperti mata bidadari Hoorul 'In).
- Almira: Putri yang mulia dan cantik (sering diibaratkan bidadari bumi).
- Anulika: Kebahagiaan yang terbaik (merujuk pada sifat bidadari).
- Atiqa: Wanita cantik yang mulia dan bebas dari cela.
- Bahira: Wanita yang bercahaya, pintar, dan mempesona.
- Baiza: Putih, cerah, bercahaya (menggambarkan kulit bidadari).
- Fannana: Indah, mempesona (seperti keindahan surga).
- Haifa: Ramping, indah tubuhnya (salah satu sifat kecantikan fisik).
- Hoor: Bidadari surga (disebutkan dalam Al-Qur'an).
- Huriyah: Bidadari surga, sosok wanita yang sangat suci dan cantik.
- Inara: Cahaya yang menyinari, cantik mempesona.
- Insha: Ciptaan yang baru (merujuk pada bidadari yang selalu diciptakan kembali dalam keadaan suci).
- Jameela: Cantik, elok, rupawan.
- Jannah: Surga (tempat asal para bidadari).
- Laila: Kecantikan malam yang mendalam.
- Maliha: Cantik, manis, dan menyenangkan dipandang.
- Marifat: Kecantikan yang agung.
- Nafisa: Sesuatu yang sangat berharga dan cantik.
- Nura: Cahaya, bersinar (seperti aura bidadari).
- Raudhah: Taman surga yang indah.
- Salsabila: Mata air di surga (menggambarkan kesegaran bidadari).
- Shafa: Murni, tenang, jernih.
- Syahla: Wanita dengan mata yang kebiru-biruan atau indah.
- Tasnim: Air terjun di surga yang paling tinggi.
- Thahira: Suci, bersih dari dosa.
- Ufairah: Cantik, pemberani.
- Wardah: Bunga mawar (simbol kecantikan bidadari).
- Zahra: Bunga yang berseri, bercahaya, sangat cantik.
- Zaina: Keindahan, perhiasan yang cantik.
- Zulfa: Kedekatan, bagian dari keindahan surga.
Nama Anak Perempuan Islami 2 Kata
- Adiba Shakila
- Afifa Humaira
- Afnan Maryam
- Aina Talita
- Aisha Safwana
- Alia Mukhbita
- Almira Nadira
- Amani Syahla
- Amira Rahma
- Anisa Zulfa
- Aqila Inara
- Arifa Shaliha
- Asiyah Khalisa
- Atiqa Fauzia
- Aziza Maida
- Badia Raudhah
- Bahira Salsabila
- Balqis Fayyaza
- Banan Khalida
- Barirah Sajjida
- Basma Ghaniyah
- Batul Hanifa
- Bushra Nadhifa
- Chayra Azkayra
- Clemira Karima
- Dania Hafizah
- Dariya Mashel
- Dayana Izzah
- Diba Al-Qanita
- Dina Marifat
- Diyanah Syifa
- Duha Salsabila
- Durra Nafisa
- Dzafira Najwa
- Dzakira Talita
- Eiliyah Mawadda
- Elaf Mansurah
- Elham Shidqia
- Eliza Bashirah
- Elmira Nadhifa
- Faiza Inaya
- Fakhira Maisara
- Farah Az-Zahra
- Farida Jauharah
- Fathia Rizqa
- Fatin Lu’lu’ah
- Fauzia Mafaza
- Ghadia Munira
- Ghalia Nurani
- Ghazala Jihan
- Ghina Qanita
- Hafsa Khalida
- Haifa Jameela
- Halima Sadiyah
- Hana Barakah
- Hanifa Syahidah
- Hoor Maqshura
- Iffah Mawadda
- Inara Husna
- Insha Kamilah
- Istabraq Jannah
- Izzah Nuria
- Jala Mukhbita
- Jamila Mushaddiq
- Jauharah Nafisa
- Jihan Salsabila
- Kamilah Wardah
- Kanza Arsyila
- Karima Khansa
- Khaira Wildana
- Khalisa Adiba
- Laila Mudrika
- Latifa Salma
- Lulu Al-Afiah
- Maida Syakira
- Maimunah Hasna
- Maisara Husna
- Maliha Nasira
- Marwa Syifa
- Maryam Al-Udzma
- Muna Sadiyya
- Munira Tasnim
- Nabila Mashel
- Nadia Rifaya
- Nafisa Zahra
- Naila Zakira
- Nashita Farzana
- Nasira Amalina
- Nawal Izzati
- Nida Al-Qanita
- Qanita Raudhah
- Rafida Insha
- Rahma Wafiyya
- Rania Mafaza
- Rasyida Ufairah
- Safa Marwa
- Salsabila Kaniz
- Salwa Thahira
- Sarah Latifa
- Shifa Al-Fath
Nama Anak Perempuan Islami 3 Kata
- Abidah Khairiyah Zhafira
- Adiba Ayudia Inara
- Afifa Salma Zakia
- Afnan Labiba Syarifah
- Aira Jenna Salsabila
- Aisha Myesha Nurani
- Alia Nadhifa Mushaddiq
- Almira Kanza Az-Zahra
- Anindita Keisha Zahra
- Anisa Faiha Mawadda
- Aqila Dzakira Talita
- Arsyila Romeesa Farzana
- Asma Haura Khalidah
- Asyifa Nurul Jannah
- Atiqa Zoya Fakhira
- Azkayra Yasmin Shaliha
- Azra Salsabila Hanifa
- Badia Khalisa Munira
- Bahira Shafa Nafisa
- Balqis Callista Rifaya
- Banan Dhia Syarafana
- Barirah Jameela Wafiyya
- Basma Kayyisa Arsyila
- Batul Ghaida Nadhifa
- Bilqis Ufairah Az-Zahra
- Bushra Izzati Salwa
- Chayra Ghania Maritza
- Clemira Aaliyah Shidqia
- Dahab Shanum Musfirah
- Dalal Arsyila Fauzia
- Dania Mukhbita Khalila
- Dariya Hasna Maimunah
- Dayana Iffah Mansurah
- Diba Al-Naira Sofia
- Dina Maida Al-Afiah
- Diyanah Shidqia Amalina
- Duha Hafizah Lu'lu'ah
- Durra Ghalia Bashirah
- Dzafira Najwa Al-Husna
- Dzakiya Talita Rahmah
- Eiliyah Mawadda Shidqia
- Elaf Mansurah Jauharah
- Elham Shidqia Nadhifa
- Eliza Bashirah Jauza
- Elmira Nadhifa Syakira
- Faiza Inaya Farzana
- Fakhira Maisara Jihan
- Farah Az-Zahra Khalisa
- Farida Jauharah Hasna
- Fathia Rizqa Mubarokah
- Fatin Lu’lu’ah Syarifah
- Fauzia Mafaza Hasanah
- Ghadia Munira Izzati
- Ghalia Nurani Mawadda
- Ghazala Jihan Makaila
- Ghina Qanita Nazira
- Hafsa Khalida Safiyya
- Haifa Jameela Wafiyya
- Halima Sadiyah Bassama
- Hana Barakah Shaliha
- Hanifa Syahidah Iffah
- Hoor Maqshura Jannah
- Iffah Mawadda Kamilah
- Inara Husna Ghaida
- Insha Kamilah Rafailah
- Istabraq Jannah Al-Alya
- Izzah Nuria Thahira
- Jala Mukhbita Salma
- Jamila Mushaddiq Nabila
- Jauharah Nafisa Ariqa
- Jihan Salsabila Az-Zahra
- Kamilah Wardah Al-Fath
- Kanza Arsyila Farhana
- Karima Khansa Abidah
- Khaira Wildana Thahira
- Khalisa Adiba Rafani
- Laila Mudrika Fakhira
- Latifa Salma Nurjanah
- Lulu Al-Afiah Maghfira
- Madiha Aisha Farzana
- Mahira Nabila Shafwatunnisa
- Maliha Qiana Arsyila
- Marwa Syifa Al-Qanita
- Maryam Al-Udzma Sadiyya
- Maulida Syakira Az-Zahra
- Misha Nurul Jannah
- Muna Sadiyya Atiqa
- Munira Tasnim Khalisa
- Nabila Mashel Raudhah
- Nadia Rifaya Inaya
- Nafisa Zahra Al-Munawwarah
- Naila Zakira Fauzia
- Nashita Farzana Insha
- Nasira Amalina Shaliha
- Nawal Izzati Wafiyya
- Nida Al-Qanita Safiya
- Qanita Raudhah Jamilah
- Rafida Insha Karima
- Rahma Wafiyya Syahla
- Zahra Musfirah Amani
Nama Anak Perempuan Islam Modern dan Estetik
