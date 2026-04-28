250 Nama Anak Laki-Laki Islami Modern dan Unik dari Alquran, Lengkap dengan Artinya
Menentukan nama anak laki-laki Islami modern sering jadi tantangan tersendiri bagi orang tua.
Di satu sisi ingin memilih nama yang penuh makna dan bernilai doa, di sisi lain juga ingin nama yang terdengar kekinian dan mudah diucapkan.
Kombinasi ini membuat banyak orang mencari referensi nama yang tidak hanya indah, tapi juga relevan dengan zaman.
Nama dalam Islam memiliki arti penting karena mencerminkan harapan orang tua terhadap masa depan anak.
Oleh karena itu, memilih nama dengan makna baik, positif, dan penuh nilai kebaikan sangat dianjurkan, apalagi jika nama tersebut tetap terasa modern tanpa meninggalkan unsur Islami.
Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern
- Arkan: mulia, kuat
- Zayan: tampan, bersinar
- Rayyan: pintu surga bagi orang berpuasa
- Haidar: singa, pemberani
- Naufal: dermawan
- Farel: pemberani, petualang
- Rafi: tinggi derajatnya
- Aidan: cerdas, penuh semangat
- Zafran: harum, berharga
- Irfan: pengetahuan, kebijaksanaan
- Danish: pintar, bijak
- Alfarel: kebaikan yang sempurna
- Rafif: berakhlak baik
- Aziel: hadiah dari Allah
- Ziyad: pertumbuhan, kemajuan
- Fathan: cerdas
- Ilham: petunjuk
- Syamil: sempurna
- Aqeel: berakal
- Nizam: teratur
- Faiz: kemenangan
- Ghazi: pejuang
- Harits: pekerja keras
- Imran: kemakmuran
- Jauhar: permata
- Kaleem: teman berbicara (Allah)
- Luthfi: lembut
- Mahir: ahli
- Nadir: langka
- Qasim: pembagi yang adil
- Rayan: segar, kenyang
- Salman: selamat
- Tsaqif: cerdas
- Ubaid: hamba
- Wahid: satu
- Yazan: adil
- Zaki: suci
- Farhan: bahagia
- Haziq: pintar
- Izzan: kemuliaan
- Jazil: banyak, melimpah
- Kaysan: bijaksana
- Luqman: nama orang bijak
- Mizan: keseimbangan
- Naufan: tinggi
- Qaid: pemimpin
- Razi: ridha
- Syarif: mulia
- Thariq: bintang malam
- Zidan: pertumbuhan
Nama Bayi Laki-Laki Awalan A dari Alquran
- Adam: manusia pertama
- Ahmad: yang terpuji
- Ayyub: nabi yang sabar
- Ali: tinggi, mulia
- Anas: ramah
- Ahsan: terbaik
- Adnan: menetap
- Aiman: kanan, berkah
- Akram: paling mulia
- Azim: agung
- Aziz: perkasa
- Afif: menjaga diri
- Arif: bijaksana
- Awwab: kembali pada Allah
- Afdhal: lebih utama
- Aqib: yang datang kemudian
- Arafat: tempat mulia
- Asif: cerdas
- Ashif: kuat
- Ayyash: kehidupan
- Amir: pemimpin
- Azzam: tekad kuat
- Azhar: bercahaya
- Abrisam: lembut
- Aslam: selamat
- Akil: berakal
- Athar: suci
- Adil: adil
- Ayyan: waktu
- Azlan: singa
- Areeb: cerdas
- Ahsab: terhormat
- Anwar: bercahaya
- Arqam: nama sahabat
- Asad: singa
- Aimanullah: berkah dari Allah
- Ata: pemberian
- Atif: penyayang
- Ayyid: kuat
- Azwar: gagah
- Aqlan: cerdas
- Ahsin: baik
- Asrar: rahasia
- Ayyubhan: keteguhan
- Azzan: kuat
- Aydin: cahaya
- Ayyaz: pemberani
- Arsyad: petunjuk
- Ayyashan: hidup bahagia
- Asyraf: mulia
Nama Anak Laki-Laki Islami dan Unik
- Zavian Ahmad Rafi: cahaya yang terpuji dan tinggi derajatnya
- Arshaka Ali Karim: pemimpin mulia yang dermawan
- Ziyyan Anwar Malik: cahaya indah yang bercahaya seperti raja
- Rafandra Aqil Faiz: kuat, cerdas, dan meraih kemenangan
- Syauqi Hasan Ridwan: penuh kerinduan, baik, dan diridhai Allah
- Azziel Hamdan Rasyid: kekuatan dari Allah yang terpuji dan mendapat petunjuk
- Zahran Farhan Hakim: bunga indah yang membawa kebahagiaan dan kebijaksanaan
- Kaivan Irfan Nabil: berilmu dan mulia
- Zafiel Aziz Mubin: anugerah mulia yang jelas kebaikannya
- Raykal Adil Qasim: pemimpin adil yang bijak
- Nadhif Jamil Zaki: bersih, indah, dan suci
- Qaisan Akbar Fikri: teguh, besar, dan penuh pemikiran
- Zayaniel Bashir Karim: tampan pembawa kabar baik yang dermawan
- Azkael Fahmi Rafi: cerdas, penuh pemahaman, dan tinggi derajatnya
- Rasyqan Hadi Malik: elegan dan mendapat petunjuk
- Alfarez Syakir Ridwan: terbaik, bersyukur, dan diridhai
- Haizam Thariq Naufal: tegas seperti bintang malam yang dermawan
- Zubairan Imran Hakim: kuat dan bijaksana
- Syakiel Hilmi Aziz: tampan, penyabar, dan mulia
- Naufiq Karim Rasyid: sukses, dermawan, dan mendapat petunjuk
- Ziqran Aiman Faiz: cerdas, penuh berkah, dan menang
- Faizhan Kamal Malik: kemenangan yang sempurna dan berwibawa
- Azran Luthfi Rafi: cemerlang, lembut, dan tinggi derajatnya
- Razaqan Ghani Karim: rezeki yang melimpah dan dermawan
- Syamilan Mubin Nabil: sempurna, jelas, dan mulia
- Kaizar Hakim Rasyid: pemimpin bijaksana yang mendapat petunjuk
- Zafraniel Anwar Zaid: harum, bercahaya, dan bertambah kebaikannya
- Rafiqan Salman Malik: sahabat baik yang selamat dan kuat
- Zaimar Akil Karim: pemimpin cerdas dan dermawan
- Fikran Ahmad Ridwan: pemikir yang terpuji dan diridhai
Nama Tengah Bayi Laki-Laki Islam
- Ahmad: terpuji
- Ali: tinggi, mulia
- Akbar: besar
- Aziz: perkasa
- Anwar: bercahaya
- Arif: bijaksana
- Aiman: berkah
- Adil: adil
- Ahsan: terbaik
- Aqil: berakal
- Bashir: pembawa kabar baik
- Badr: bulan purnama
- Barak: berkah
- Burhan: bukti
- Daniyal: cerdas
- Dhiya: cahaya
- Farhan: bahagia
- Fahmi: pemahaman
- Fikri: pemikiran
- Faiz: kemenangan
- Ghani: kaya (Allah Maha Kaya)
- Hadi: petunjuk
- Hamdan: terpuji
- Hasan: baik
- Husain: baik, kecil
- Haidar: singa
- Hakim: bijaksana
- Hilmi: penyabar
- Imran: kemakmuran
- Irfan: pengetahuan
- Izzan: kemuliaan
- Jamil: indah
- Karim: dermawan
- Kamal: sempurna
- Luthfi: lembut
- Luqman: bijaksana
- Malik: raja
- Mubin: jelas
- Nabil: mulia
- Naufal: dermawan
- Qasim: pembagi
- Rafi: tinggi
- Rasyid: petunjuk
- Ridwan: keridhaan
- Salman: selamat
- Syafi: penyembuh
- Syakir: bersyukur
- Thariq: bintang malam
- Zaki: suci
- Zaid: bertambah
Nama Bayi Laki-Laki Awalan A Modern 3 Kata
- Aidan Rafi Karim: cerdas, tinggi derajatnya, dermawan
- Arkan Zaid Malik: kuat, bertambah kebaikannya, pemimpin
- Azzam Farhan Hakim: tekad kuat, bahagia, bijaksana
- Aidan Syakir Rafi: cerdas, bersyukur, mulia
- Arshaka Nabil Karim: pemimpin mulia yang dermawan
- Azziel Faiz Malik: kekuatan, kemenangan, pemimpin
- Aidan Luthfi Rasyid: cerdas, lembut, mendapat petunjuk
- Arkan Irfan Hakim: kuat, berilmu, bijaksana
- Azran Fikri Karim: cemerlang, pemikir, dermawan
- Aiman Zaki Malik: berkah, suci, pemimpin
- Akmal Rafi Nabil: sempurna, tinggi, mulia
- Arfa Syamil Karim: tinggi, sempurna, dermawan
- Aydin Anwar Malik: cahaya, bercahaya, pemimpin
- Azzan Fikri Rasyid: kuat, pemikir, mendapat petunjuk
- Arsal Faiz Hakim: cerdas, menang, bijaksana
- Aiman Farhan Nabil: berkah, bahagia, mulia
- Akbar Luthfi Karim: besar, lembut, dermawan
- Aziel Rafi Malik: anugerah, tinggi derajatnya, pemimpin
- Ardan Irfan Hakim: berani, berilmu, bijaksana
- Azzam Naufal Karim: tekad kuat, dermawan, mulia
- Aidan Qasim Malik: cerdas, adil, pemimpin
- Arkan Hadi Rasyid: kuat, mendapat petunjuk, lurus
- Azziel Bashir Karim: kekuatan, pembawa kabar baik, dermawan
- Aydin Rafi Nabil: cahaya, tinggi, mulia
- Aiman Kamal Malik: berkah, sempurna, pemimpin
- Akil Farhan Hakim: cerdas, bahagia, bijaksana
- Arfa Zaid Karim: tinggi, bertambah kebaikan, dermawan
- Azran Nabil Malik: cemerlang, mulia, pemimpin
- Aidan Hasan Rafi: cerdas, baik, tinggi derajatnya
- Azzam Syamil Karim: tekad kuat, sempurna, dermawan
- Arkan Fikri Hakim: kuat, pemikir, bijaksana
- Aydin Zaki Malik: cahaya, suci, pemimpin
- Aiman Irfan Karim: berkah, berilmu, dermawan
- Akmal Rasyid Malik: sempurna, mendapat petunjuk, pemimpin
- Aziel Farhan Karim: anugerah, bahagia, dermawan
- Arfa Naufal Malik: tinggi, dermawan, pemimpin
- Aidan Hakim Karim: cerdas, bijaksana, dermawan
- Azzan Rafi Malik: kuat, tinggi, pemimpin
- Arkan Syakir Karim: kuat, bersyukur, dermawan
- Aiman Fikri Malik: berkah, pemikir, pemimpin
- Akbar Irfan Karim: besar, berilmu, dermawan
- Aydin Hasan Malik: cahaya, baik, pemimpin
- Azran Rasyid Karim: cemerlang, mendapat petunjuk, dermawan
- Azzam Zaid Malik: tekad kuat, bertambah, pemimpin
- Arfa Hakim Karim: tinggi, bijaksana, dermawan
- Aidan Kamal Malik: cerdas, sempurna, pemimpin
- Aiman Hasan Karim: berkah, baik, dermawan
- Akil Rafi Malik: cerdas, tinggi, pemimpin
- Aydin Fikri Karim: cahaya, pemikir, dermawan
- Aziel Nabil Malik: anugerah, mulia, pemimpin