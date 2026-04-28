Menentukan nama anak laki-laki Islami modern sering jadi tantangan tersendiri bagi orang tua.

Di satu sisi ingin memilih nama yang penuh makna dan bernilai doa, di sisi lain juga ingin nama yang terdengar kekinian dan mudah diucapkan.

Kombinasi ini membuat banyak orang mencari referensi nama yang tidak hanya indah, tapi juga relevan dengan zaman.

Nama dalam Islam memiliki arti penting karena mencerminkan harapan orang tua terhadap masa depan anak.

Oleh karena itu, memilih nama dengan makna baik, positif, dan penuh nilai kebaikan sangat dianjurkan, apalagi jika nama tersebut tetap terasa modern tanpa meninggalkan unsur Islami.

Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern

Arkan: mulia, kuat Zayan: tampan, bersinar Rayyan: pintu surga bagi orang berpuasa Haidar: singa, pemberani Naufal: dermawan Farel: pemberani, petualang Rafi: tinggi derajatnya Aidan: cerdas, penuh semangat Zafran: harum, berharga Irfan: pengetahuan, kebijaksanaan Danish: pintar, bijak Alfarel: kebaikan yang sempurna Rafif: berakhlak baik Aziel: hadiah dari Allah Ziyad: pertumbuhan, kemajuan Fathan: cerdas Ilham: petunjuk Syamil: sempurna Aqeel: berakal Nizam: teratur Faiz: kemenangan Ghazi: pejuang Harits: pekerja keras Imran: kemakmuran Jauhar: permata Kaleem: teman berbicara (Allah) Luthfi: lembut Mahir: ahli Nadir: langka Qasim: pembagi yang adil Rayan: segar, kenyang Salman: selamat Tsaqif: cerdas Ubaid: hamba Wahid: satu Yazan: adil Zaki: suci Farhan: bahagia Haziq: pintar Izzan: kemuliaan Jazil: banyak, melimpah Kaysan: bijaksana Luqman: nama orang bijak Mizan: keseimbangan Naufan: tinggi Qaid: pemimpin Razi: ridha Syarif: mulia Thariq: bintang malam Zidan: pertumbuhan

Nama Bayi Laki-Laki Awalan A dari Alquran

Adam: manusia pertama Ahmad: yang terpuji Ayyub: nabi yang sabar Ali: tinggi, mulia Anas: ramah Ahsan: terbaik Adnan: menetap Aiman: kanan, berkah Akram: paling mulia Azim: agung Aziz: perkasa Afif: menjaga diri Arif: bijaksana Awwab: kembali pada Allah Afdhal: lebih utama Aqib: yang datang kemudian Arafat: tempat mulia Asif: cerdas Ashif: kuat Ayyash: kehidupan Amir: pemimpin Azzam: tekad kuat Azhar: bercahaya Abrisam: lembut Aslam: selamat Akil: berakal Athar: suci Adil: adil Ayyan: waktu Azlan: singa Areeb: cerdas Ahsab: terhormat Anwar: bercahaya Arqam: nama sahabat Asad: singa Aimanullah: berkah dari Allah Ata: pemberian Atif: penyayang Ayyid: kuat Azwar: gagah Aqlan: cerdas Ahsin: baik Asrar: rahasia Ayyubhan: keteguhan Azzan: kuat Aydin: cahaya Ayyaz: pemberani Arsyad: petunjuk Ayyashan: hidup bahagia Asyraf: mulia

Nama Anak Laki-Laki Islami dan Unik

Zavian Ahmad Rafi: cahaya yang terpuji dan tinggi derajatnya Arshaka Ali Karim: pemimpin mulia yang dermawan Ziyyan Anwar Malik: cahaya indah yang bercahaya seperti raja Rafandra Aqil Faiz: kuat, cerdas, dan meraih kemenangan Syauqi Hasan Ridwan: penuh kerinduan, baik, dan diridhai Allah Azziel Hamdan Rasyid: kekuatan dari Allah yang terpuji dan mendapat petunjuk Zahran Farhan Hakim: bunga indah yang membawa kebahagiaan dan kebijaksanaan Kaivan Irfan Nabil: berilmu dan mulia Zafiel Aziz Mubin: anugerah mulia yang jelas kebaikannya Raykal Adil Qasim: pemimpin adil yang bijak Nadhif Jamil Zaki: bersih, indah, dan suci Qaisan Akbar Fikri: teguh, besar, dan penuh pemikiran Zayaniel Bashir Karim: tampan pembawa kabar baik yang dermawan Azkael Fahmi Rafi: cerdas, penuh pemahaman, dan tinggi derajatnya Rasyqan Hadi Malik: elegan dan mendapat petunjuk Alfarez Syakir Ridwan: terbaik, bersyukur, dan diridhai Haizam Thariq Naufal: tegas seperti bintang malam yang dermawan Zubairan Imran Hakim: kuat dan bijaksana Syakiel Hilmi Aziz: tampan, penyabar, dan mulia Naufiq Karim Rasyid: sukses, dermawan, dan mendapat petunjuk Ziqran Aiman Faiz: cerdas, penuh berkah, dan menang Faizhan Kamal Malik: kemenangan yang sempurna dan berwibawa Azran Luthfi Rafi: cemerlang, lembut, dan tinggi derajatnya Razaqan Ghani Karim: rezeki yang melimpah dan dermawan Syamilan Mubin Nabil: sempurna, jelas, dan mulia Kaizar Hakim Rasyid: pemimpin bijaksana yang mendapat petunjuk Zafraniel Anwar Zaid: harum, bercahaya, dan bertambah kebaikannya Rafiqan Salman Malik: sahabat baik yang selamat dan kuat Zaimar Akil Karim: pemimpin cerdas dan dermawan Fikran Ahmad Ridwan: pemikir yang terpuji dan diridhai

Nama Tengah Bayi Laki-Laki Islam

Ahmad: terpuji Ali: tinggi, mulia Akbar: besar Aziz: perkasa Anwar: bercahaya Arif: bijaksana Aiman: berkah Adil: adil Ahsan: terbaik Aqil: berakal Bashir: pembawa kabar baik Badr: bulan purnama Barak: berkah Burhan: bukti Daniyal: cerdas Dhiya: cahaya Farhan: bahagia Fahmi: pemahaman Fikri: pemikiran Faiz: kemenangan Ghani: kaya (Allah Maha Kaya) Hadi: petunjuk Hamdan: terpuji Hasan: baik Husain: baik, kecil Haidar: singa Hakim: bijaksana Hilmi: penyabar Imran: kemakmuran Irfan: pengetahuan Izzan: kemuliaan Jamil: indah Karim: dermawan Kamal: sempurna Luthfi: lembut Luqman: bijaksana Malik: raja Mubin: jelas Nabil: mulia Naufal: dermawan Qasim: pembagi Rafi: tinggi Rasyid: petunjuk Ridwan: keridhaan Salman: selamat Syafi: penyembuh Syakir: bersyukur Thariq: bintang malam Zaki: suci Zaid: bertambah

Nama Bayi Laki-Laki Awalan A Modern 3 Kata