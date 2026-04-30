Memilih nama anak kembar perempuan Islami menjadi momen istimewa bagi orang tua, karena tidak hanya mencari nama yang indah, tetapi juga serasi satu sama lain.

Nama untuk anak kembar biasanya diharapkan memiliki keterkaitan makna, bunyi yang harmonis, atau tema tertentu agar terdengar selaras saat disebutkan bersama.

Dalam Islam, nama juga menjadi bentuk doa dan harapan yang akan menyertai kehidupan buah hati.

Karena itu, banyak orang tua memilih nama islami yang memiliki arti baik, penuh makna, dan mencerminkan sifat-sifat mulia.

Terlebih untuk anak kembar, pemilihan nama yang saling melengkapi menjadi nilai tambah tersendiri.

Nama Anak Kembar Perempuan Islam Modern

Aisha & Alesha: hidup bahagia & dilindungi Allah Zahra & Zafira: bunga indah & kemenangan Nayla & Nayra: anugerah & bercahaya Amara & Amira: abadi & pemimpin Safa & Marwa: suci & nama tempat mulia Azzah & Azzura: mulia & bersinar Hana & Hania: kebahagiaan & kegembiraan Laila & Laylaa: malam yang indah Alya & Alia: tinggi & mulia Rania & Raniya: mempesona & penuh perhatian Ziya & Zaina: cahaya & kecantikan Karima & Karina: dermawan & murni Salma & Salwa: selamat & ketenangan Fara & Farah: kebahagiaan Adiva & Adiba: lembut & beradab Zahira & Zahiraah: bersinar & bercahaya Yasmin & Yasmina: bunga melati Aqeela & Aqila: cerdas Maira & Meira: bercahaya & indah Azra & Azrina: suci & bersih Naura & Nauraah: cahaya yang bersinar Asha & Asya: kehidupan & penyembuh Naira & Nayara: bercahaya & terang Samira & Samirah: teman berbincang yang menyenangkan Zaira & Zairaah: bercahaya dan bersinar

Ide Nama Bayi Kembar Perempuan Islami 3 Kata dari Alquran

Nama Bayi Kembar Perempuan dalam Alquran

Berikut adalah inspirasi nama bayi kembar perempuan yang diambil dari Alquran atau memiliki akar kata yang disebut dalam Alquran:

Maryam & Khadijah: wanita suci & perempuan mulia Aisyah & Hafsah: kehidupan & penjaga Safa & Marwa: nama bukit suci dalam Alquran Jannah & Firdaus: surga & surga tertinggi Salsabila & Tasnim: mata air surga Kawthar & Rahmah: nikmat berlimpah & kasih sayang Zaitun & Tin: buah zaitun & buah tin Nisa & Nisaah: perempuan Najwa & Najla: bisikan & mata indah Huda & Taqwa: petunjuk & ketakwaan Iman & Ihsan: iman & kebaikan Amal & Amani: amal & harapan Barakah & Rahmah: berkah & kasih sayang Ayat & Bayyinah: tanda & bukti nyata Nahlah & Nahl: lebah Qamar & Najm: bulan & bintang Shifa & Afiyah: kesembuhan & kesehatan Nur & An-Nur: cahaya Fajr & Duha: waktu fajar & pagi hari Layl & Lailah: malam Jannah & Na’im: surga & kenikmatan Sabr & Sabirah: kesabaran Ridha & Mardhiyah: keridhaan Zikra & Tazkirah: pengingat Hidayah & Nurani: petunjuk & cahaya hati

Nama Anak Kembar Perempuan Islami 2 Kata

Aisha Zahra & Aisha Zafira: hidup bahagia yang indah & menang Nayla Azra & Nayla Zahira: anugerah yang suci & bercahaya Amara Safa & Amara Marwa: abadi yang suci & mulia Hana Azzah & Hania Azzura: kebahagiaan yang mulia & bersinar Alya Nabila & Alia Karima: tinggi mulia & dermawan Rania Zahra & Raniya Zahira: mempesona & bercahaya Ziya Azzah & Zaina Azzura: cahaya yang mulia & indah Salma Farah & Salwa Fara: selamat & kebahagiaan Karima Adiba & Karina Adiva: dermawan & beradab Yasmin Zahra & Yasmina Zafira: bunga melati yang indah & menang Aqeela Nabila & Aqila Karima: cerdas & mulia Maira Zahira & Meira Zafira: bercahaya & kemenangan Azra Safa & Azrina Marwa: suci & mulia Naura Azzah & Naura Azzura: cahaya mulia & bersinar Asha Zahra & Asya Zafira: kehidupan yang indah & menang Naira Azzah & Nayara Azzura: terang & bersinar Samira Karima & Samirah Nabila: teman baik & mulia Zaira Zahra & Zaira Zafira: cahaya indah & kemenangan Huda Nabila & Taqwa Karima: petunjuk & kemuliaan Iman Zahra & Ihsan Zafira: iman & kebaikan Amal Karima & Amani Nabila: amal & harapan mulia Rahma Zahra & Rahmah Zafira: kasih sayang & kemenangan Shifa Azzah & Afiyah Azzura: kesembuhan & kesehatan Nur Zahra & Nur Zafira: cahaya indah & kemenangan Ridha Nabila & Mardhiyah Karima: keridhaan & kemuliaan

Nama Bayi Kembar Perempuan Islami 3 Kata