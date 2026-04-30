100 Nama Anak Kembar Perempuan Islami 3 Kata, Modern, dan dari Alquran
Dewa Panggalih
Ilustrasi bayi perempuan kembar. (Foto: Freepik)
Memilih nama anak kembar perempuan Islami menjadi momen istimewa bagi orang tua, karena tidak hanya mencari nama yang indah, tetapi juga serasi satu sama lain.
Nama untuk anak kembar biasanya diharapkan memiliki keterkaitan makna, bunyi yang harmonis, atau tema tertentu agar terdengar selaras saat disebutkan bersama.
Dalam Islam, nama juga menjadi bentuk doa dan harapan yang akan menyertai kehidupan buah hati.
Karena itu, banyak orang tua memilih nama islami yang memiliki arti baik, penuh makna, dan mencerminkan sifat-sifat mulia.
Terlebih untuk anak kembar, pemilihan nama yang saling melengkapi menjadi nilai tambah tersendiri.
Nama Anak Kembar Perempuan Islam Modern
- Aisha & Alesha: hidup bahagia & dilindungi Allah
- Zahra & Zafira: bunga indah & kemenangan
- Nayla & Nayra: anugerah & bercahaya
- Amara & Amira: abadi & pemimpin
- Safa & Marwa: suci & nama tempat mulia
- Azzah & Azzura: mulia & bersinar
- Hana & Hania: kebahagiaan & kegembiraan
- Laila & Laylaa: malam yang indah
- Alya & Alia: tinggi & mulia
- Rania & Raniya: mempesona & penuh perhatian
- Ziya & Zaina: cahaya & kecantikan
- Karima & Karina: dermawan & murni
- Salma & Salwa: selamat & ketenangan
- Fara & Farah: kebahagiaan
- Adiva & Adiba: lembut & beradab
- Zahira & Zahiraah: bersinar & bercahaya
- Yasmin & Yasmina: bunga melati
- Aqeela & Aqila: cerdas
- Maira & Meira: bercahaya & indah
- Azra & Azrina: suci & bersih
- Naura & Nauraah: cahaya yang bersinar
- Asha & Asya: kehidupan & penyembuh
- Naira & Nayara: bercahaya & terang
- Samira & Samirah: teman berbincang yang menyenangkan
- Zaira & Zairaah: bercahaya dan bersinar
Nama Bayi Kembar Perempuan dalam Alquran
Berikut adalah inspirasi nama bayi kembar perempuan yang diambil dari Alquran atau memiliki akar kata yang disebut dalam Alquran:
- Maryam & Khadijah: wanita suci & perempuan mulia
- Aisyah & Hafsah: kehidupan & penjaga
- Safa & Marwa: nama bukit suci dalam Alquran
- Jannah & Firdaus: surga & surga tertinggi
- Salsabila & Tasnim: mata air surga
- Kawthar & Rahmah: nikmat berlimpah & kasih sayang
- Zaitun & Tin: buah zaitun & buah tin
- Nisa & Nisaah: perempuan
- Najwa & Najla: bisikan & mata indah
- Huda & Taqwa: petunjuk & ketakwaan
- Iman & Ihsan: iman & kebaikan
- Amal & Amani: amal & harapan
- Barakah & Rahmah: berkah & kasih sayang
- Ayat & Bayyinah: tanda & bukti nyata
- Nahlah & Nahl: lebah
- Qamar & Najm: bulan & bintang
- Shifa & Afiyah: kesembuhan & kesehatan
- Nur & An-Nur: cahaya
- Fajr & Duha: waktu fajar & pagi hari
- Layl & Lailah: malam
- Jannah & Na’im: surga & kenikmatan
- Sabr & Sabirah: kesabaran
- Ridha & Mardhiyah: keridhaan
- Zikra & Tazkirah: pengingat
- Hidayah & Nurani: petunjuk & cahaya hati
Nama Anak Kembar Perempuan Islami 2 Kata
- Aisha Zahra & Aisha Zafira: hidup bahagia yang indah & menang
- Nayla Azra & Nayla Zahira: anugerah yang suci & bercahaya
- Amara Safa & Amara Marwa: abadi yang suci & mulia
- Hana Azzah & Hania Azzura: kebahagiaan yang mulia & bersinar
- Alya Nabila & Alia Karima: tinggi mulia & dermawan
- Rania Zahra & Raniya Zahira: mempesona & bercahaya
- Ziya Azzah & Zaina Azzura: cahaya yang mulia & indah
- Salma Farah & Salwa Fara: selamat & kebahagiaan
- Karima Adiba & Karina Adiva: dermawan & beradab
- Yasmin Zahra & Yasmina Zafira: bunga melati yang indah & menang
- Aqeela Nabila & Aqila Karima: cerdas & mulia
- Maira Zahira & Meira Zafira: bercahaya & kemenangan
- Azra Safa & Azrina Marwa: suci & mulia
- Naura Azzah & Naura Azzura: cahaya mulia & bersinar
- Asha Zahra & Asya Zafira: kehidupan yang indah & menang
- Naira Azzah & Nayara Azzura: terang & bersinar
- Samira Karima & Samirah Nabila: teman baik & mulia
- Zaira Zahra & Zaira Zafira: cahaya indah & kemenangan
- Huda Nabila & Taqwa Karima: petunjuk & kemuliaan
- Iman Zahra & Ihsan Zafira: iman & kebaikan
- Amal Karima & Amani Nabila: amal & harapan mulia
- Rahma Zahra & Rahmah Zafira: kasih sayang & kemenangan
- Shifa Azzah & Afiyah Azzura: kesembuhan & kesehatan
- Nur Zahra & Nur Zafira: cahaya indah & kemenangan
- Ridha Nabila & Mardhiyah Karima: keridhaan & kemuliaan
Nama Bayi Kembar Perempuan Islami 3 Kata
- Aisha Zahra Nabila & Aisha Zafira Karima: hidup bahagia, indah & mulia
- Nayla Azra Safa & Nayla Zahira Marwa: anugerah suci & mulia
- Amara Hana Nabila & Amara Hania Karima: abadi, bahagia & mulia
- Alya Zahra Karima & Alia Zafira Nabila: tinggi, indah & mulia
- Rania Azzah Nabila & Raniya Azzura Karima: mempesona & mulia
- Ziya Zahra Karima & Zaina Zafira Nabila: cahaya indah & kemenangan
- Salma Farah Nabila & Salwa Fara Karima: selamat & kebahagiaan
- Karima Adiba Zahra & Karina Adiva Zafira: dermawan, beradab & indah
- Yasmin Zahra Nabila & Yasmina Zafira Karima: bunga indah & mulia
- Aqeela Zahra Karima & Aqila Zafira Nabila: cerdas, indah & mulia
- Maira Zahira Nabila & Meira Zafira Karima: bercahaya & kemenangan
- Azra Safa Nabila & Azrina Marwa Karima: suci & mulia
- Naura Azzah Nabila & Naura Azzura Karima: cahaya mulia & bersinar
- Asha Zahra Nabila & Asya Zafira Karima: kehidupan indah & kemenangan
- Naira Azzah Karima & Nayara Azzura Nabila: terang & bersinar
- Samira Zahra Nabila & Samirah Zafira Karima: teman baik & mulia
- Zaira Zahra Karima & Zaira Zafira Nabila: cahaya indah & kemenangan
- Huda Zahra Nabila & Taqwa Zafira Karima: petunjuk & ketakwaan
- Iman Zahra Karima & Ihsan Zafira Nabila: iman & kebaikan
- Amal Zahra Nabila & Amani Zafira Karima: amal & harapan
- Rahma Zahra Karima & Rahmah Zafira Nabila: kasih sayang & kemenangan
- Shifa Zahra Nabila & Afiyah Zafira Karima: kesembuhan & kesehatan
- Nur Zahra Karima & Nur Zafira Nabila: cahaya indah & kemenangan
- Ridha Zahra Nabila & Mardhiyah Zafira Karima: keridhaan & kemuliaan
- Najwa Zahra Karima & Najla Zafira Nabila: bisikan indah & cahaya