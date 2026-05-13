4 Mukjizat Nabi Zulkifli, Pemimpin Adil yang Sabar Banget!

Selain Nabi Muhammad SAW, ada 24 nabi dan rasul lainnya yang wajib diyakini umat Islam.

Satu di antaranya adalah Nabi Zulkifli. Dalam Alquran, kisah Nabi Zulkifli memang tidak sebanyak nabi-nabi lainnya.

Namun, kehidupan Nabi Zulkifli beserta mukjizatnya bisa menjadi teladan bagi manusia.

Lantas, apa saja mukjizat Nabi Zulkifli yang diberikan oleh Allah SWT?

Siapa Nabi Zulkifli?

Nabi Zulkifli AS adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Alquran dan merupakan keturunan Nabi Ayyub AS.

Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, jujur, dan memiliki kesabaran yang sangat luas dalam menghadapi berbagai ujian.

Mukjizat-Mukjizat Nabi Zulkifli

Berikut ini adalah mukjizat Nabi Zulkifli yang dikisahkan dalam Alquran dan berbagai riwayat lainnya:

1. Kesabaran Luar Biasa

Allah SWT memberikan mukjizat untuk Nabi Zulkifli berupa kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan.

Dalam surah Al-Anbiya ayat 85, Allah SWT menyebut Nabi Zulkifli termasuk dalam orang-orang yang sabar.

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ

Wa Ismaa'eela wa Idreesa wa Zal Kifli kullum minas saabireen

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.”

Kesabaran tersebut menjadi bukti kekuatan iman dan ketakwaan Nabi Zulkifli kepada Allah SWT.

2. Teguh Menjalankan Amanah

Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga amanah dan janji.

Menurut beberapa riwayat, beliau pernah menerima amanah besar sebagai pemimpin dan mampu menjalankannya dengan adil.

Keistimewaan ini menunjukkan pertolongan Allah SWT kepada Nabi Zulkifli dalam memimpin umatnya.

3. Rajin Beribadah kepada Allah SWT

Nabi Zulkifli juga dikenal sebagai nabi yang tekun beribadah, rajin berpuasa, dan menghabiskan malam untuk beribadah kepada Allah SWT.

Karena ketakwaannya, Allah SWT memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang saleh. Itu tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 86:

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ

Wa adkhalnaahum fee rahmatinaa innahum minas saaliheen

Artinya: “Dan Kami masukkan mereka (Ismail, Idris, dan Zulkifli) ke dalam rahmat Kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

4. Menjadi Pemimpin yang Adil

Dalam berbagai kisah Islam, Nabi Zulkifli dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan mampu berlaku adil kepada rakyatnya.

Sikap adil tersebut menjadi salah satu bentuk kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada beliau.

Kisah Nabi Zulkifli yang Penuh Keteladanan

Nabi Zulkifli dikenal memiliki kesabaran yang luas dan ketaatannya kepada Allah SWT.

Menurut beberapa riwayat, Nabi Zulkifli dipercaya menjadi pemimpin setelah nabi sebelumnya. Ia menerima amanah besar dengan syarat mampu berpuasa di siang hari, beribadah pada malam hari, berlaku adil, dan tidak mudah marah.

Nabi Zulkifli berhasil menjalankan semua amanah tersebut dengan baik.

Selama memimpin, Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok yang bijaksana, adil, dan sangat tekun beribadah.