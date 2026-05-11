Nabi Zakaria AS adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani kisahnya.

Beliau merupakan keturunan langsung dari Nabi Sulaiman AS yang diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada kaum Bani Israil di Palestina.

Perjalanan dakwah Nabi Zakaria AS tidaklah mudah. Beliau hidup di masa ketika Bani Israil berada di bawah cengkeraman kekuasaan bangsa Romawi yang dipimpin oleh seorang raja kejam dan zalim bernama Raja Herodus.

Di tengah tekanan dan berbagai rintangan tersebut, Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan melalui serangkaian mukjizat.

Mukjizat Nabi Zakaria AS Berdasarkan Dalil Alquran

1. Diberikan Keturunan di Usia Senja

Selama bertahun-tahun, Nabi Zakaria AS dan istrinya sangat ingin memiliki anak yang bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau.

Namun secara manusiawi, hal itu terasa mustahil karena usia mereka sudah sangat tua. Selain itu, istrinya juga diketahui mandul.

Meski begitu, Nabi Zakaria AS tidak pernah kehilangan harapan dan terus berdoa kepada Allah SWT.

Doa dan harapan Nabi Zakaria AS yang penuh ketulusan kemudian diabadikan dalam Alquran, tepatnya pada surat Maryam ayat 4-6:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Qaala Rabbi innee wahanal 'azmu minnee washta'alar raasu syaibanw wa lam akum bidu'aa'ika Rabbi syaqiyyaa,

Wa innee khiftul mawaaliya min waraaa'ee wa kaanatim ra'atee 'aaqiran fahab lee mil ladunka waliyyan, yarisunee wa yarisu min aali Ya'quuba waj'alhu Rabbi radiyyaa.

Artinya: “Dia (Zakaria) berkata, ‘Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku.

Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, sementara istriku seorang yang mandul.

Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisi-Mu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang Engkau ridhai.’”

Doa tulus tersebut akhirnya dijawab oleh Allah SWT. Melalui malaikat, Allah memberi kabar gembira bahwa ia akan dikaruniai putra bernama Yahya (QS. Maryam: 7).

Karena terkejut, Nabi Zakaria bertanya bagaimana bisa hal itu terjadi. Allah menegaskan dalam surat Maryam ayat 9 bahwa penciptaan itu sangatlah mudah bagi-Nya.

Sebagai tanda kehamilan istrinya, Allah memberikan mukjizat berupa ketidakmampuan Nabi Zakaria berbicara dengan manusia selama tiga hari tiga malam padahal kondisinya sehat bugar (QS. Maryam: 10)

2. Pena yang Berjalan dan Mengapung di Atas Air

Kisah mukjizat ini bermula saat para ulama dan nabi dari Bani Israil berbeda pendapat tentang siapa yang paling berhak mengasuh Siti Maryam.

Untuk menentukan keputusan, mereka sepakat melakukan undian dengan melempar pena ke sungai.

Atas izin Allah SWT, terjadilah sebuah mukjizat. Semua pena milik peserta lain tenggelam dan hanyut mengikuti arus air.

Namun, pena milik Nabi Zakaria AS tetap mengapung. Bahkan, pena tersebut bergerak melawan arus sungai.

Peristiwa luar biasa ini kemudian diabadikan dalam Alquran, tepatnya dalam surat Ali ‘Imran ayat 44:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Zaalika min ambaaa'il ghaibi nooheehi ilaik; wa maa kunta ladaihim iz yulqoona aqlaamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa maa kunta ladaihim iz yakhtasimoon

Artinya: “Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.

Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.”

3. Bersembunyi di Dalam Pohon yang Terbelah

Perlawanan Nabi Zakaria AS terhadap kezaliman mencapai puncaknya saat Raja Herodus ingin menikahi keponakannya sendiri.

Dalam ajaran agama, perbuatan itu jelas dilarang. Nabi Zakaria AS dengan tegas menolak keinginan sang raja. Karena marah, Herodus langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap beliau.

Saat sedang melarikan diri ke hutan, Allah SWT memberi petunjuk kepada Nabi Zakaria AS untuk mendekati sebuah pohon.

Atas izin Allah, pohon itu terbelah sehingga beliau bisa masuk dan bersembunyi di dalamnya. Setelah itu, pohon kembali menutup rapat seperti semula.

Namun, pasukan Herodus akhirnya mengetahui tempat persembunyian tersebut dan membelah pohon itu sampai roboh.

Meski begitu, Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Zakaria AS dengan mengangkat beliau ke langit.

Sekilas Tentang Kehidupan Nabi Zakaria AS

Di balik ujian berat yang dihadapinya, Nabi Zakaria AS dikenal sebagai sosok pemimpin rohani yang sangat sabar, lembut hatinya, dan tak pernah lelah beribadah mengurus Baitul Maqdis.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau bekerja mencari nafkah dengan profesi sebagai tukang kayu (najjar). Hal ini dibenarkan dalam sebuah hadis:

"Zakaria adalah seorang tukang kayu." (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

Keluarga Nabi Zakaria AS juga memiliki ikatan yang sangat istimewa. Istrinya yang bernama Iisya binti Faquuz adalah saudara perempuan dari Hannah binti Faquuz, yang tak lain adalah ibunda dari Siti Maryam.