Nabi Yusuf AS adalah salah satu nabi yang kisahnya paling lengkap dalam Alquran.

Semua perjalanan hidupnya tersimpan dalam Surah Yusuf yang terdiri dari 111 ayat.

Seperti nabi lainnya, kehidupan Nabi Yusuf AS juga tak luput dari kesulitan.

Nabi Yusuf AS pernah dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, hingga dipenjara.

Namun, di balik setiap ujian Nabi Yusuf AS, Allah SWT selalu memberikan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan.

Lantas, apa saja mukjizat yang diterima Nabi Yusuf AS?

Mukjizat Nabi Yusuf AS dalam Alquran

1. Menafsirkan Mimpi

Salah satu mukjizat Nabi Yusuf AS yang terdapat dalam Alquran adalah mampu menafsirkan mimpi.

Nabi Yusuf AS pernah menafsirkan mimpi Raja Mesir mengenai tujuh sapi gemuk dan kurus. Sapi-sapi itu ternyata melambangkan tujuh tahun masa subur dan tujuh tahun kekeringan.

Mimpi Raja Mesir itu dijelaskan dalam Surah Yusuf ayat 46 sebagai berikut:

“Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.”

Kemudian, Nabi Yusuf AS menjawab bahwa tujuh sapi gemuk dan tujuh tangkai gandum yang hijau menandakan tujuh tahun yang penuh kemakmuran.

Namun, tujuh sapi kurus dan tujuh tangkai gandum yang kering berarti tujuh tahun yang penuh kesengsaraan.

Tafsir mimpi dari Nabi Yusuf AS itu tertuang dalam surah yang sama ayat 47-48:

“Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”

Dalam Surah Yusuf ayat 101 pun dijelaskan tentang pengakuan dan rasa syukur Nabi Yusuf AS karena telah diberkahi kemampuan menafsirkan mimpi.

“Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.”

2. Mimpi Menjadi Nabi

Surah Yusuf ayat 4 berisi kisah Nabi Yusuf AS yang saat kecil bermimpi 11 bintang, matahari, dan bulan yang sujud kepadanya.

“(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, “Wahai ayahku! Sungguh, aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.”

Arti sujud dalam ayat tersebut bukan menyembah, seperti yang kita lakukan kepada Allah SWT, tetapi kiasan yang merujuk pada tunduk dan patuh.

Ayah Nabi Yusuf AS, Nabi Yakub AS, menyadari bahwa mimpi sang anak merupakan ilham dari Allah SWT sebagaimana yang didapat para nabi.

Nabi Yakub AS meminta Nabi Yusuf AS untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya karena khawatir akan iri dengki.

Mimpi Nabi Yusuf AS pun terwujud bertahun-tahun kemudian. Ia diutus menjadi nabi oleh Allah SWT untuk berdakwah di Mesir.

“Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka (semua) tunduk bersujud kepadanya (Yusuf). Dan dia (Yusuf) berkata, “Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak (hubungan) antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku Mahalembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS Yusuf: 100)

Dalam tafsir ayat itu, dijelaskan bahwa Nabi Yusuf AS berkata kepada ayahnya sebagai berikut:

“Allah SWT menjadikan mimpiku itu benar-benar terjadi, bukan khayalan. Sebelas bintang itu adalah saudara-saudaraku yang berjumlah sebelas orang, sedangkan matahari dan bulan adalah ayah dan ibuku.”

3. Diselamatkan dari Sumur

Mukjizat Nabi Yusuf selanjutnya adalah diselamatkan dari sumur, yang dijelaskan dalam Surah Yusuf ayat 19-20:

“Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda!” Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.”

Nabi Yusuf AS dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya yang iri hati dan. Mereka lalu berbohong kepada Nabi Yakub AS bahwa Nabi Yusuf AS dimakan serigala.

Namun, tak lama kemudian, datanglah sekelompok musafir untuk menimba air dan menemukan Nabi Yusuf AS di dalamnya.

Mereka lalu menjual Nabi Yusuf AS sebagai budak. Meski begitu, lewat tangan-tangan musafir itulah pertolongan Allah SWT datang.

4. Kecerdasan

Karena memiliki kecerdasan yang luar biasa, Nabi Yusuf AS diangkat menjadi bendahara di Kerajaan Mesir.

Hal itu tertuang dalam Surah Yusuf ayat 54-56:

“Dan raja berkata, “Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku.” Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”

Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.”

5. Ketampanan

Nabi Yusuf AS dikenal sebagai nabi yang tampan, sehingga membuat banyak orang terpesona.

Suatu hari, ada jamuan khusus untuk para wanita dan para tamu diberikan pisau untuk memotong makanan mereka.

Ketika Nabi Yusuf AS tiba, mereka yang terpesona tanpa sadar melukai tangan dengan pisau. Kisah ini diceritakan dalam Surah Yusuf ayat 31:

“Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf), “Keluarlah (tampakkanlah dirimu) kepada mereka.” Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka (tanpa sadar) melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, “Mahasempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia.”

6. Baju yang Bisa Menyembuhkan

Dibuang disumur oleh saudaranya, lalu dijual ke Mesir sebagai budak oleh sekelompok musafir membuat Nabi Yusuf AS terpisah puluhan tahun dengan sang ayah.

Kehilangan Nabi Yusuf AS membuat Nabi Yakub AS sangat sedih. Ia terus menangis hingga matanya menjadi buta.

Suatu hari, Nabi Yakub AS menyuruh anak-anaknya datang ke Mesir untuk meminta gandum kepada para pejabat.

Pada saat bersamaan, Nabi Yusuf AS sudah diangkat menjadi bendahara kerajaan. Nabi Yusuf AS dan saudara-saudaranya pun bertemu kembali.

Adiknya, yaitu Bunyamin, kemudian menyampaikan kondisi Nabi Yakub AS kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf pun memberikan bajunya untuk diusapkan ke wajah sang ayah.

“Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali; dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.” (QS Yusuf: 93)

Atas seizin Allah SWT, Nabi Yakub AS pun sembuh dan bisa melihat kembali. Kisah itu diceritakan dalam ayat 96.

“Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya (baju itu) ke wajahnya (Yakub), lalu dia dapat melihat kembali. Dia (Yakub) berkata, “Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Kisah Cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha

Kisah ini bermula dari usaha Zulaikha mengejar cinta Nabi Yusuf, namun justru Allah menjauhkan Yusuf darinya.

Sebaliknya, ketika Zulaikha mulai mengejar cinta Allah, justru Allah mempertemukan kembali dirinya dengan Yusuf. Dari sini tersimpan pelajaran mendalam tentang arah cinta yang seharusnya.

Nabi Yusuf ‘alaihissalam, putra Nabi Ya’kub, adalah salah satu nabi dari Bani Israil yang dikenal memiliki ketampanan luar biasa dan kedudukan mulia.

Setelah keluar dari penjara, beliau diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir, bahkan dipercaya sebagai perdana menteri. Hidupnya berubah drastis—dari seorang budak menjadi sosok terhormat.

Berbanding terbalik dengan Zulaikha. Dahulu ia adalah wanita terpandang, namun setelah suaminya, Qithfir, wafat, kehidupannya berubah menjadi penuh kesedihan.

Ia kehilangan harta, kecantikan, bahkan penglihatannya akibat terlalu sering menangis karena merindukan Nabi Yusuf.

Dalam keadaan lemah, tua, dan miskin, Zulaikha akhirnya datang menemui Nabi Yusuf dengan bantuan seorang pelayan yang menuntunnya.

Saat bertemu, Nabi Yusuf mengenali Zulaikha dan menanyakan keadaannya. Ketika ditanya tentang kecantikan yang dulu dimilikinya, Zulaikha mengakui bahwa semuanya telah sirna.

Namun saat ditanya tentang cintanya, ia menjawab bahwa perasaannya tidak berubah, meski kini hidupnya dipenuhi penderitaan.

Nabi Yusuf kemudian meminta para pembantunya untuk mengantarkan Zulaikha kembali.

Namun sebelum itu, beliau sempat bertanya apa yang diinginkan Zulaikha.

Pada saat itulah Malaikat Jibril datang membawa perintah dari Allah agar Nabi Yusuf menikahinya. Awalnya Nabi Yusuf merasa heran, mengingat kondisi Zulaikha yang sudah tua dan buta.

Namun Jibril menjelaskan bahwa Allah akan mengembalikan penglihatan serta kecantikannya.

Akhirnya, pernikahan itu pun terjadi. Zulaikha masuk Islam, dan Allah mengembalikan kecantikan serta penglihatannya, bahkan disebutkan lebih indah dari sebelumnya.

Dari pernikahan tersebut, Nabi Yusuf dikaruniai dua orang anak, yaitu Afratsim dan Maisy.

Kisah ini menjadi gambaran indah bahwa ketika seseorang mengutamakan cinta kepada Allah, maka Allah mampu menghadirkan kembali apa yang dulu terasa mustahil.