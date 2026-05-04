Nabi Yunus AS adalah salah satu nabi yang diutus Allah SWT untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya.

Beliau berdakwah di wilayah Ninawa, sebuah daerah yang berada di sekitar Mosul, Irak.

Pada masa itu, masyarakat Ninawa dikenal keras kepala karena masih menyembah berhala bernama Usytar dan menolak ajakan untuk kembali kepada ajaran yang benar.

Selama berdakwah, Nabi Yunus AS menghadapi banyak penolakan. Dari sekian banyak penduduk, hanya segelintir yang mau beriman.

Sikap kaumnya yang terus membangkang, bahkan menantang datangnya azab, membuat beliau merasa sangat kecewa.

Dalam kondisi emosi yang memuncak, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan Ninawa tanpa menunggu perintah dari Allah SWT.

Dari perjalanan inilah, Allah SWT menunjukkan berbagai peristiwa luar biasa yang kemudian dikenal sebagai mukjizat Nabi Yunus.

Berbagai Mukjizat Nabi Yunus AS

Dalam pelariannya dan ujian yang Allah berikan, Nabi Yunus AS mengalami serangkaian kejadian luar biasa.

Berikut adalah enam mukjizat Nabi Yunus AS beserta dalil yang menjelaskannya:

1. Datangnya Tanda Bencana bagi Kaum Ninawa

Sebelum benar-benar meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus AS sempat berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaumnya yang tetap membangkang. Doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah SWT.

Tak lama setelah kepergian beliau, mulai terlihat tanda-tanda bencana. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mencekam.

Kemudian datang angin badai yang sangat kencang, sampai-sampai menumbangkan pepohonan dan menerbangkan bebatuan.

2. Kaum Ninawa Menjadi Umat yang Selamat dari Azab karena Bertobat

Berbeda dengan kaum nabi-nabi sebelumnya yang biasanya binasa saat azab datang, penduduk Ninawa justru diselamatkan.

Ketika langit mulai menggelap dan badai datang, mereka diliputi rasa takut yang sangat besar. Saat itulah mereka menyadari bahwa peringatan Nabi Yunus AS bukan sekadar ancaman.

Akhirnya, mereka berkumpul, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan bertaubat kepada Allah SWT.

Dengan rahmat-Nya, Allah menerima taubat mereka dan membatalkan azab yang seharusnya turun.

Peristiwa ini pun diabadikan dalam Alquran surat Yunus ayat 98:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

Falaw laa kaanat qaryatun aamanat fanafa'ahaaa eemaanuhaaa illaa qawma Yoonusa lammaaa aamanoo kashafnaa 'anhum 'azaabal khizyi fil hayaatid dunyaa wa matta'naahum ilaa heen

Artinya: “Maka mengapa tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus?

Ketika mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.”

3. Bertahan Hidup Berhari-hari di Dalam Perut Ikan Paus

Setelah meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus AS menaiki sebuah kapal yang ternyata kelebihan muatan.

Saat kapal dihantam badai dan hampir tenggelam, para penumpang sepakat melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut.

Nama Nabi Yunus keluar hingga tiga kali, dan dengan penuh keikhlasan beliau pun melompat ke lautan yang bergelora.

Atas kehendak Allah, seekor ikan besar langsung menelan beliau. Namun, Allah menjaga agar ikan tersebut tidak melukai atau menghancurkan tubuhnya.

Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus bertahan selama beberapa waktu. Selama itu, beliau terus berdoa, bertasbih, dan memohon ampun dengan penuh penyesalan.

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Wa Zan Nooni iz zahaba mughaadiban fazaanna al lan naqdira 'alaihi fanaanna al lan naqdira 'alaihi fanaadaa fiz zulumaati al laaa ilaaha illaaa Anta Subhaanaka innee kuntu minaz zaalimeen

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap,

‘Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.’” (QS. Al-Anbiya’: 87)

4. Ditumbuhkannya Pohon Labu sebagai Penyembuh

Setelah Allah mengampuni Nabi Yunus AS, ikan paus diperintahkan untuk memuntahkan beliau ke sebuah daratan yang tandus.

Saat itu, beliau keluar dalam kondisi sangat lemah, sakit, dan hampir tidak berdaya karena telah lama berada di dalam perut ikan.

Namun, dengan rahmat Allah, di tempat tersebut langsung tumbuh tanaman sejenis labu untuk menolongnya.

Buahnya yang lembut mudah dimakan sehingga membantu memulihkan tenaga, sementara daunnya yang lebar melindungi beliau dari panas terik matahari.

Hal ini dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 145-146:

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ

Fanabaznaahu bil'araaa'i wa huwa saqeem. Wa ambatnaa 'alaihi shajaratam mai yaqteen

Artinya: “Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia Kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.”

5. Manusia Pertama yang Mendirikan Salat Asar

Setelah selamat dan kondisinya membaik di pulau tersebut, Nabi Yunus AS kemudian melaksanakan shalat Asar sebanyak empat rakaat.

Salat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penebus atas empat kegelapan yang baru saja beliau alami, mulai dari kesalahan yang pernah dilakukan, gelapnya dasar laut, gelapnya malam, dan gelapnya perut ikan paus.

Karena peristiwa ini, Nabi Yunus juga diyakini sebagai orang pertama yang melaksanakan salat Asar di muka bumi.

6. Kembali Berdakwah dan Diterima oleh Ratusan Ribu Kaumnya

Setelah kondisi Nabi Yunus AS benar-benar pulih, Allah memerintahkan beliau untuk kembali menjalankan tugas dakwahnya ke Ninawa.

Betapa terkejut sekaligus bahagianya beliau saat melihat perubahan besar pada kaumnya.

Lebih dari 100 ribu orang yang sebelumnya menyembah berhala, kini telah meninggalkannya dan beriman sepenuhnya kepada Allah SWT.

Hal ini disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 147-148:

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

Wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yazeedoon. Fa aamanoo famatta' naahum ilaa heen