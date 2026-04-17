Mukjizat nabi merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah SWT yang diberikan kepada para utusan-Nya.

Setiap nabi memiliki mukjizat yang berbeda sebagai tanda kebenaran risalah yang mereka bawa. Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah mukjizat Nabi Yakub AS.

Tidak hanya penuh dengan ujian, kisah Nabi Yakub AS juga menyimpan pelajaran tentang kesabaran, keimanan, dan kasih sayang seorang ayah. Lalu, apa saja mukjizat Nabi Yakub AS?

Profil Singkat Nabi Yakub AS

Nabi Yakub alaihisalam adalah putra dari pasangan Nabi Ishaq AS dan istrinya Rifqah (Rafiqah), perempuan asal Irak, serta merupakan cucu dari Nabi Ibrahim AS.

Beliau memiliki seorang saudara kembar yang bernama Aish (Esau), meskipun keduanya memiliki sifat dan jalan hidup yang berbeda.

Allah SWT mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul untuk berdakwah kepada kaum Bani Israil di negeri Kan'an atau Syam, yang kini dikenal sebagai kawasan Palestina.

Dalam perjalanan hidupnya, beliau menikah dengan empat orang istri, yaitu Laya (Leah), Rahil (Rahel), Zulha, dan Balhah.

Dari istri-istrinya tersebut, Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki (dikenal sebagai Asbath) dan 2 anak perempuan.

Di antara putra-putranya, yang paling dikenal dan mewarisi nasab kenabian adalah Nabi Yusuf AS.

Berbagai Mukjizat dan Keistimewaan Nabi Yakub AS

1. Dianugerahi Kekuatan Besar dan Ilmu yang Tinggi

Nabi Yakub AS dibekali oleh Allah SWT dengan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk menahan hawa nafsu, bersabar menghadapi ujian, serta teguh dalam beribadah.

Selain itu, beliau dikaruniai ilmu-ilmu yang mendalam mengenai hakikat kehidupan dan ketuhanan untuk membimbing umatnya.

Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT:

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

Wazkur 'ibaadanaaa Ibraaheema wa Is-haaqa wa Ya'qooba ulil-aydee walabsaar

Artinya: “Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu (yang tinggi).” (QS. Sad: 45)

2. Memiliki Akhlak Mulia dan Selalu Mengingat Akhirat

Nabi Yakub AS adalah sosok teladan yang sangat penyayang, sabar, dan selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya dengan cara yang lemah lembut.

Dalam nasihatnya, beliau senantiasa mengingatkan manusia kepada negeri akhirat agar tidak terpedaya oleh dunia.

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

Innaaa akhlasnaahum bi khaalisatin zikrad daar

Artinya: “Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.” (QS. Sad: 46)

3. Mampu Menafsirkan Mimpi Nabi Yusuf AS

Allah SWT menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Yakub AS berupa kemampuan untuk menakwilkan atau menafsirkan mimpi.

Ketika Nabi Yusuf kecil bermimpi melihat matahari, bulan, dan sebelas bintang bersujud kepadanya, Nabi Yakub dengan ketajaman ilmunya langsung memahami bahwa itu adalah pertanda baik Yusuf kelak akan menjadi orang yang besar.

Beliau kemudian menasihati putranya:

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Dia (ayahnya) berkata, ‘Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya (untuk membinasakan)mu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia.’” (QS. Yusuf: 5)

4. Indera Penciuman yang Sangat Tajam dan Sembuh dari Kebutaan

Salah satu mukjizat fisik Nabi Yakub yang paling terkenal adalah indera penciumannya yang sangat tajam dan peka.

Beliau mampu mencium semerbak aroma wangi dari baju Nabi Yusuf AS meskipun baju tersebut berada dari jarak yang sangat jauh.

Dijelaskan, baju Nabi Yusuf itu dikirimkan dari Mesir, sedangkan Nabi Yakub berada di Kan’an.

Lalu, ketika baju itu diusapkan ke wajahnya, atas seizin Allah SWT, kemampuan penglihatan Nabi Yakub kembali membaik setelah bertahun-tahun buta karena terus menangisi Nabi Yusuf.

Kisah ini dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 96:

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا

Artinya: “Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya (baju itu) ke wajahnya (Yakub), lalu dia dapat melihat kembali.”

5. Ketabahan, Tawakal, dan Mengetahui Rahasia Allah SWT

Ketika berhadapan dengan cobaan berat kehilangan putra tercintanya, Nabi Yakub AS menunjukkan kesabaran dan sifat tawakal yang sangat luar biasa.

Ia sepenuhnya berserah diri dan mengetahui ketetapan serta rahasia dari Allah SWT yang tidak diketahui oleh orang lain.

Hal ini juga dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 96:

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “..Dia (Yakub) berkata, ‘Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui..’”

6. Menguasai Bahasa Aramiya Kuno

Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Yakub AS adalah kecerdasannya dalam menguasai bahasa Aramiya, yaitu bahasa kuno yang digunakan pada era kenabian sang kakek, Nabi Ibrahim AS.

Beliau mampu berbicara menggunakan bahasa Aramiya dengan dialek Kan'an (suku Hyksos) atau dialek Kildani yang berbeda dengan bahasa Arab sehari-hari.

7. Umur yang Sangat Panjang dan Keturunan Saleh

Allah SWT juga menanugerahkan umur yang panjang kepada Nabi Yakub AS, di mana beliau diyakini mencapai usia sekitar 147-148 tahun sebelum akhirnya wafat dan dimakamkan di Mesir.

Dari garis keturunannya pun, lahir generasi nabi-nabi besar di kemudian hari, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa AS.

8. Semangat Dakwah Tauhid hingga Akhir Hayat

Menjelang akhir hayatnya, Nabi Yakub AS menunjukkan semangat berdakwah yang tidak main-main.

Alih-alih memikirkan pembagian harta pada surat wasiat yang ditinggalkan, beliau justru berpesan agar seluruh anak-anaknya senantiasa menjaga tauhid, taat di jalan Allah, dan menjauhi kesyirikan.

Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 133:

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya: “Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ‘Apa yang kamu sembah sepeninggalku?’