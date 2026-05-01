Kehidupan Nabi Yahya AS penuh rahmat dan nikmat dari Allah SWT sejak ia dilahirkan.

Salah satunya dalam bentuk mukjizat dari Allah SWT sebagai tanda kenabiannya.

Lantas, apa saja mukjizat Nabi Yahya AS yang tercantum dalam Alquran?

Berikut ini adalah deretan mukjizat Nabi Yahya AS yang tertulis dalam Alquran:

Mukjizat Nabi Yahya AS dalam Alquran.

1. Hafal Kitab Taurat saat Anak-anak

Salah satu mukjizat terbesar Nabi Yahya AS adalah mendapat kecerdasan luar biasa.

Bahkan, ia mampu memahami dan menghafal kitab Taurat sejak masih anak-anak.

Itu dibuktikan dalam Surah Maryam ayat 12:

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

Yaa Yahyaa khuzil Kitaaba biquwwatinw wa aatainaahul hukma saiyyaa

Artinya: ”Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.” Dan Kami berikan hikmah kepadanya (Yahya) selagi dia masih kanak-kanak.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Yahya AS untuk mengambil kitab Taurat dan mengamalkan isinya dengan ikhlas.

Kemudian, Allah SWT memberikan Nabi Yahya AS kemampuan untuk memahami agama dengan mendalam sejak usia anak-anak.

2. Kelahiran Nabi Yahya AS

Kelahiran itu sendiri menjadi mukjizat bagi Nabi Yahya AS. Bagaimana tidak? Ia lahir dari ibu yang sebenarnya mandul.

Sementara, ayahnya yaitu Nabi Zakaria AS sudah menua. Namun, Allah SWT memberikan nikmat berupa Nabi Yahya AS.

Kelahiran Nabi Yahya AS merupakan jawaban dari doa Nabi Zakaria AS yang ingin mendapatkan anak.

Kabar gembira soal kelahiran Nabi Yahya AS diabadikan dalam Surah Maryam ayat 7:

“(Allah berfirman), “Wahai Zakaria! Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.”

3. Terjaga dari Dosa

Mukjizat Nabi Yahya AS selanjutnya adalah kesucian diri dan dilindungi dari segala maksiat yang mengakibatkan dosa oleh Allah SWT.

Hal itu terangkum dalam Surah Maryam ayat 13-14:

“Dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa, dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong (bukan pula) orang yang durhaka.”

4. Kesucian Diri

Dalam Surah Ali Imran ayat 39, dijelaskan bahwa Nabi Yahya AS memiliki kemampuan untuk menjaga kesucian dirinya. Salah satunya dengan menahan hawa nafsu.

“Allah meyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.”

Ayat itu sebetulnya berisi perkataan Malaikat JIbril kepada Nabi Zakaria AS yang baru selesai berdoa di mihrab.

Malaikat Jibril menyampaikan bahwa Allah SWT akan menganugerahkan Nabi Zakaria AS seorang anak laki-laki bernama Yahya.

Kemudian, ditegaskan bahwa Yahya kelak akan membenarkan kedatangan Nabi Isa AS, yang menjauhkan dirinya dari nafsu dan syahwat karena ingin mengabdi kepada Allah SWT.

5. Keselamatan dari Allah SWT

Nabi Yahya AS diberi keselamatan pada tiga fase penting kehidupan, yakni ketika lahir, wafat, dan saat dibangkitkan kembali.

Hal tersebut dijelaskan dalam Surah Maryam ayat 15:

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

Wa salaamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamootu wa yawma yub'asu haiyaa