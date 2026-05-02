Nabi Saleh AS adalah salah satu nabi yang diutus Allah SWT kepada Kaum Tsamud, bangsa Arab yang tinggal di wilayah Al-Hijir. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, berakhlak baik, berani, dan rajin beribadah.

Sebagai keturunan Nabi Nuh AS, Nabi Saleh mendapat amanah untuk mengajak kaumnya kembali kepada ajaran tauhid.

Dalam berdakwah, Nabi Saleh AS menghadapi banyak penolakan dari kaumnya. Untuk menguatkan dakwah tersebut, Allah SWT memberikan mukjizat sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawanya.

Mukjizat ini menjadi bagian penting dalam kisah Nabi Saleh yang banyak diceritakan dalam ajaran Islam.

Mukjizat Menakjubkan Nabi Saleh AS

1. Keluarnya Unta Betina dari Batu Besar

Kaum Tsamud dikenal sangat bangga dengan kemampuan mereka dalam memahat batu gunung.

Karena itu, Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya melalui sesuatu yang sama, yaitu batu, dengan perantara Nabi Saleh AS.

Nabi Saleh pun berdoa, lalu menyentuh sebuah batu besar yang sebelumnya ditunjuk oleh kaumnya.

Tiba-tiba, batu itu terbelah di depan banyak orang. Dari dalamnya, keluar seekor unta betina yang besar, indah, dan hidup.

Peristiwa ini pada dasarnya menjadi teguran keras bagi kaum Tsamud. Sebagus apa pun mereka memahat batu menjadi bangunan, hanya Allah yang mampu menciptakan kehidupan dari benda yang tidak bernyawa.

Mukjizat Nabi Saleh satu ini juga dijelaskan dalam surat Hud ayat 64:

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ

Wa yaa qawmi haazihee naaqatul laahi lakum aayatan fazaroohaa taakul feee ardil laahi wa laa tamassoohaa bisooo'in fa yaakhuzakum azaabun qareeb

Artinya: “Dan wahai kaumku! Inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa (azab).”

2. Unta Menghasilkan Susu yang Tidak Pernah Habis

Kemudian, unta betina yang muncul dari batu tersebut membawa keberkahan ekonomi dan pangan yang luar biasa karena mampu memproduksi air susu yang berlimpah dan tidak pernah habis.

Bahkan, disebutkan bahwa produksi air susu unta tersebut cukup untuk diminum oleh ribuan penduduk Tsamud setiap harinya.

Pada hari ketiga kemunculannya, unta ini juga melahirkan seekor anak. Namun, karena Kaum Tsamud membenci Nabi Saleh dan tidak percaya kepada Allah, mereka pun membunuh induk unta tersebut.

3. Turunnya Azab bagi Kaum Tsamud

Setelah kaum Tsamud membunuh induk unta, Nabi Saleh kembali berdoa kepada Allah SWT. Lalu, Allah menurunkan azab sebagai hukuman bagi mereka.

Allah juga memerintahkan Nabi Saleh untuk menyampaikan hal itu kepada kaumnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud ayat 65-66:

65.

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

Fa 'aqaroohaa faqaala tamatta'oo fee daarikum salaasata aiyaamin zaalika wa'dun ghairu makzoob

Artinya: “Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia (Saleh) berkata, ‘Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.’”

66.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

Falammaa jaaa'a amrunaa najjainaa Saalihanw wal lazeena aamanoo ma'ahoo birahmatim minnaa wa min khizyi Yawmi'iz inna Rabbaka Huwal Qawiyyul 'Azeez