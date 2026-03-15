Tidak ada nabi dan rasul yang luput dari ujian Allah SWT. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa nabi termasuk golongan yang paling berat ujiannya.

Dari Mush’ab bin Sa’id, ia berkata, “Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?” Rasulullah SAW menjawab, “Para nabi, lalu orang yang mendekati sifat nabi dan seterusnya. Seseorang diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, cobaannya pun semakin berat. Jika agamanya lemah, ia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ujian tidak akan pernah lepas dari seseorang hingga dia meninggalkannya berjalan di muka bumi tanpa menanggung suatu kesalahan.”

Nabi Musa AS pun demikian. Ia mendapat berbagai ujian dari Allah SWT sejak bayi hingga dewasa. Nabi Musa bayi hanyut di Sungai Nil hingga harus melawan Firaun yang sombong dan kejam ketika dewasa.

Namun, di tengah berbagai cobaannya, Nabi Musa mendapat mukjizat dari Allah SWT sehingga mendapat keselamatan dan membuatnya lebih dekat kepada Allah SWT.

Apa Saja Mukjizat Nabi Musa yang Ada dalam Alquran?

Berikut adalah mukjizat Nabi Musa yang diceritakan dalam Alquran, yang sekaligus menjadi tanda kebesaran Allah SWT:

1. Berbicara dengan Allah SWT

Salah satu mukjizat terbesar Nabi Musa adalah bisa mendengar langsung suara Allah SWT. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai Kalimullah atau orang yang diajak berbicara oleh Allah SWT.

Mukjizat ini terjadi di kaki Bukit Thursina atau Lembah Tuwa di Mesir dan diabadikan dalam surah An-Nisa ayat 164 yang artinya:

“Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.”

Kisah Nabi Musa mendengar langsung suara Allah dijelaskan lebih lengkap dalam surah Taha ayat 9-13 berikut ini:

“Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia (Musa) melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, “Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu.” Maka ketika dia mendatanginya (ke tempat api itu) dia dipanggil, “Wahai Musa! Sungguh, Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu).”

2. Menerima Kitab Taurat

Setelah mendengar langsung suara Allah SWT, Nabi Musa diperintahkan untuk bermunajat di Gunung Sinai selama 40 malam.

Taurat yang berisi perintah Allah SWT diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk Bani Israil. Kisah ini tercantum dalam surah Al-A’raf ayat 142:

“Dan Kami telah menjanjikan kepada Musa (memberikan Taurat) tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya (yaitu) Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.”

3. Berdialog dengan Allah SWT

Mukjizat Nabi Musa lainnya adalah mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Allah SWT di Gunung Sinai.

Setelah menerima wahyu, Nabi Musa ingin mendapat kemuliaan selain bisa berbicara langsung dengan Allah SWT.

Nabi Musa memohon agar Allah SWT menunjukkan wujud-Nya, sebagaimana tercantum dalam surah Al-A’raf ayat 143. Namun, Allah SWT berkata bahwa Musa tak akan bisa melihat-Nya.

“Dan ketika Musa datang untuk (munajat) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat Engkau.” (Allah) berfirman, “Engkau tidak akan (sanggup) melihat-Ku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya engkau dapat melihat-Ku.” Maka ketika Tuhannya menampakkan (keagungan-Nya) kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, “Mahasuci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman.”

Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah SWT menampakkan keagungan-Nya ke gunung yang seketika hancur.

Nabi Musa pun pingsan dan setelah sadar ia bertaubat dan mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah SWT.

4. Tongkat Jadi Ular Besar

Pada satu waktu, Nabi Musa mendatangi Firaun untuk menyampaikan kerasulannya. Nabi Musa mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah SWT.

Namun, Firaun dan kaumnya menolak percaya. Firaun lalu menantang Nabi Musa membuktikan kebenaran ucapannya.

Lalu, Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjelma menjadi ular besar. Mukjizat ini tercantum dalam surah Al-A’raf ayat 104-107:

“Dan Musa berkata, “Wahai Firaun! Sungguh, aku adalah orang utusan dari Tuhan seluruh alam, aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersamaku. Dia (Firaun) menjawab, “Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah, kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu (Musa) melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.”

5. Tangan Bercahaya

Setelah memperlihatkan kekuasaan Allah yang bisa mengubah tongkatnya menjadi ular besar, Nabi Musa menunjukkan mukjizat selanjutnya.

Nabi Musa memasukkan tangannya ke ketiak lewat kerah baju. Setelah dikeluarkan, tangannya menjadi putih cemerlang dan berkilauan.

Hal itu disaksikan langsung oleh semua orang, termasuk Firaun dan para pengikutnya. Kisah ini terdapat dalam surah Al-A’raf ayat 108.

“Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih (bercahaya) bagi orang-orang yang melihatnya.”

6. Membelah Laut Merah

Salah satu tugas Nabi Musa adalah membebaskan Bani Israil dari penindasan Firaun. Nabi Musa pun mengajak Bani Israil untuk keluar dari Mesir.

Mengetahui hal itu, Firaun dan pasukannya melakukan pengejaran. Di sisi lain, Nabi Musa dan kaum Bani Israil menghadapi jalan buntu.

Di depan mereka saat itu hanya adalah Laut Merah, sehingga muncul kekhawatiran mereka akan ditangkap Firaun.

Di tengah kebingungannya, Nabi Musa mendapat perintah dari Allah SWT untuk memukulkan tongkatnya ke laut.

Laut Merah pun terbelah dan Allah SWT memberikan jalan yang kering untuk dilewati Nabi Musa serta kaum Bani Israil.

Ketika sampai di seberang lautan, Allah SWT meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan Laut Merah pun menyatu kembali.

Akibatnya, Firaun bersama pasukannya tenggelam dan meninggal. Mukjizat Nabi Musa ini dikisahkan dalam surah Asy-Syu’ara ayat 63-66.

“Lalu Kami wahyukan kepada Musa, ‘Pukullah laut itu dengan tongkatmu.’ Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain.”

7. Mengeluarkan Air dari Batu

Selain membelah Laut Merah, Nabi Musa juga diberi mukjizat bisa mengeluarkan mata air dari batu dengan tongkatnya.