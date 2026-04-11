Nabi Idris AS merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam AS yang lahir di Munaf (Mesir) dan tinggal di Babil (Irak).

Beliau dikenal luas sebagai nabi yang paling pintar dan cerdas, serta sangat rajin belajar.

Saking tekunnya menuntut ilmu, nama “Idris” sendiri sebenarnya berasal dari akar kata bahasa Arab darasa yang bermakna “belajar”, karena kesehariannya yang rajin mempelajari shuhuf (kitab) peninggalan Nabi Adam dan Nabi Syits.

Selain cerdas, Nabi Idris adalah sosok ahli ibadah yang luar biasa. Beliau menjalankan amalan puasa sepanjang masa dan beribadah di sepanjang malam harinya.

Kisah kemuliaan dan ketakwaan Nabi Idris pun secara istimewa diabadikan oleh Allah SWT dalam Alquran surat Maryam ayat 56-57:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

Wazkur fil Kitaabi Idrees; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa. Wa rafa'naahu makaanan 'aliyyaa

Artinya: “Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Idris di dalam Kitab (Alquran). Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.”

Daftar Lengkap Mukjizat Nabi Idris AS, Nabi Paling Pintar dan Cerdas

1. Manusia Pertama yang Mampu Membaca dan Menulis

Dalam catatan sejarah, Nabi Idris adalah rasul dan manusia pertama yang dianugerahi keistimewaan mengenal tulisan dan membaca.

Di saat manusia pada zamannya hanya mengandalkan hafalan dan lisan, Nabi Idris telah mencatat wahyu dan ilmu pengetahuan yang ia ketahui menggunakan pena yang saat itu terbuat dari batu kerikil.

Hal ini bersandar pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad:

“Dahulu, ada seorang Nabi yang menulis dengannya (maksudnya menulis di atas pasir). Barang siapa yang sejalan dengan tulisannya, maka demikian itulah (tulisannya).” (HR. Muslim dan Ahmad)

2. Menerima 30 Sahifah dari Allah SWT

Berkat kelebihannya dalam membaca dan menulis, Allah SWT menugaskan Nabi Idris untuk menerima 30 sahifah atau kumpulan lembaran petunjuk.

Wahyu tersebut kemudian dipergunakan untuk berdakwah dan mengajak keturunan Qabil yang gemar berbuat dosa agar mau bertaubat dan kembali menyembah Allah SWT.

3. Menguasai Ilmu Matematika (Berhitung)

Sejak sekitar 3000 SM, Nabi Idris dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang matematika.

Ia dianugerahi kemampuan berhitung yang tinggi serta ketelitian dalam mengukur secara adil.

Kemudian, hal ini dimanfaatkan untuk merancang tata kota dan menata kehidupan masyarakat di Babilonia agar lebih teratur dan terstruktur.

4. Manusia Pertama yang Memotong dan Menjahit Pakaian

Jika pada masanya manusia awam hanya mampu melilitkan kulit binatang mentah ke tubuh untuk menutup aurat, Nabi Idris dianugerahi mukjizat keterampilan untuk merancang, memotong, hingga menjahit pakaian

Hebatnya, setiap kali menjahit, beliau tidak pernah berhenti berzikir. Setelah pakaian itu jadi, Nabi Idris sering membagikannya kepada kaum fakir miskin tanpa pernah memungut upah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, dari Ibnu Abbas:

“Nabi Daud adalah pembuat perisai, Nabi Adam seorang petani, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang penjahit, dan Nabi Musa seorang penggembala.” (HR. Al-Hakim)

5. Perintis Ilmu Perbintangan

Sebagai salah satu pelopor dalam ilmu astronomi (falak), kecerdasan Nabi Idris disebut-sebut sudah jauh melampaui zamannya.

Ia dikenal tekun mengamati pergerakan benda-benda langit, termasuk rasi Orion dan bintang Waluku, yang dimanfaatkan sebagai penanda musim tanam sekaligus petunjuk arah bagi para musafir dan nelayan.

Melalui pemahamannya tentang tata surya, ia juga diyakini mampu menangkap tanda-tanda alam terkait datangnya banjir besar di masa depan.

Dari sinilah muncul gagasannya untuk membangun bangunan berbentuk limas, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kitab-kitab ilmu agar tetap terjaga.

6. Manusia Pertama yang Menjinakkan Kuda

Mukjizat lain yang tidak kalah hebat adalah kemampuan Nabi Idris dalam menjinakkan hewan liar.

Bahkan, disebutkan bahwa beliau adalah manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda liar dan memanfaatkannya sebagai hewan tunggangan.

Kemampuan ini tentu cukup krusial untuk menunjang dan memperluas cakupan dakwahnya di berbagai wilayah.

7. Bersahabat Dekat dengan Malaikat Izrail

Ketekunan dan kesalehan Nabi Idris turut membuat para malaikat terkagum-kagum, terutama malaikat Izrail.

Seiring berjalannya waktu, ikatan antara Nabi Idris dan malaikat Izrail mulai menguat.

Bahkan, malaikat pencabut nyawa itu secara khusus meminta izin kepada Allah SWT agar dapat turun menemui Nabi Idris dalam wujud manusia dan bertamu ke kediaman beliau.

8. Memiliki Pemahaman Tafsir dan Hukum (Gelar Asadul Usud)

Oleh para ulama ahli tafsir, Nabi Idris disebut sebagai manusia pertama yang memahami ilmu tafsir dan hukum-hukum syariat secara mendalam.

Karena keberaniannya menegakkan kebenaran tanpa rasa takut di hadapan kaum kafir, beliau pun dianugerahi gelar Asadul Usud (Singa dari Segala Singa) atau juga dikenal dengan Hammas Al-Haramisah.

9. Melihat Surga, Neraka, dan Diangkat Martabatnya

Berawal dari persahabatannya dengan Izrail yang tengah menyamar, Nabi Idris sempat mengajukan permohonan berani.

Ia memohon untuk dimatikan sejenak agar bisa merasakan sakitnya sakaratul maut, lalu dihidupkan kembali untuk diperlihatkan betapa mengerikannya neraka dan nikmatnya surga.

Permintaan ini lantas dikabulkan oleh Allah.

Setelah peristiwa itu, sesuai dengan Alquran surat Maryam ayat 57, martabat beliau diangkat ke tempat yang sangat tinggi.