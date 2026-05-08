Nabi Ayub AS dikenal sebagai salah satu nabi yang kisah hidupnya penuh ujian, namun juga sarat pelajaran berharga.

Beliau merupakan keturunan Nabi Ibrahim AS dan hidup sekitar tahun 1500 SM.

Dalam sejarah Islam, Nabi Ayub dihormati karena kesabarannya yang luar biasa saat menghadapi berbagai cobaan, mulai dari kehilangan harta, keluarga, hingga menderita penyakit berat dalam waktu yang sangat lama.

Di balik ujian tersebut, terdapat mukjizat Nabi Ayub yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT sekaligus menjadi bukti bahwa kesabaran dan keimanan tidak pernah sia-sia.

Mukjizat Nabi Ayub AS yang Diberikan Allah SWT

Pada masa kejayaannya, Nabi Ayub dikenal sebagai sosok yang sangat kaya. Ia memiliki lahan dan perkebunan yang luas, serta ribuan hewan ternak, seperti sapi, unta, kuda, dan keledai.

Kekayaannya tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga keluarga yang lengkap, anak-anak yang saleh dan istri yang setia, Siti Rahmah.

Namun, setelah melalui masa panjang penuh kenikmatan, kehidupan Nabi Ayub AS berubah drastis saat ujian datang bertubi-tubi.

Beliau kehilangan hampir segalanya, mulai dari harta, keluarga, hingga kesehatan dalam waktu yang tidak lama.

Namun, yang membuat kisah ini begitu istimewa adalah bagaimana Nabi Ayub menghadapinya dengan kesabaran yang luar biasa, tanpa keluhan, tanpa menyalahkan keadaan.

Kesabaran inilah yang kemudian menjadi jalan datangnya pertolongan dan mukjizat dari Allah.

Ilustrasi Mukizat Nabi Ayub AS Mampu Mengeluarkan Mata Air

1. Kesabaran Luar Biasa Meski Sakit Keras

Walaupun penyakitnya cukup mengerikan, yakni berupa penyakit kulit yang membuat seluruh tubuhnya gatal, melepuh, hingga melenyapkan dagingnya perlahan, Nabi Ayub tetap bersabar dan tidak pernah menyalahkan Tuhan.

Ketika ditanya mengenai penyakitnya, Nabi Ayub mengingat bahwa ia pernah merasakan kebahagiaan selama 20 tahun, sementara penderitaannya itu baru berjalan 7 tahun.

Karena itu, beliau merasa malu untuk mengeluh karena cobaan tersebut dinilainya belum sebanding dengan nikmat kemakmuran yang pernah Allah berikan.

2. Keimanan yang Teguh dan Ikhlas Beribadah

Dalam kondisi sesulit apa pun, lisan Nabi Ayub tidak pernah berhenti melantunkan zikir dari pagi hingga malam hari.

Kepatuhan dan keikhlasannya dalam menyembah Allah ini bahkan sukses membuat para malaikat merasa kagum dan takjub.

3. Keluar Mata Air Penyembuh dari Entakan Kaki

Salah satu mukjizat Nabi Ayub yang paling nyata adalah munculnya air penyembuh dari entakan kakinya.

Setelah sekian lama menderita, Allah SWT menurunkan petunjuk dari langit. Nabi Ayub diperintahkan untuk mengentakkan kakinya ke atas tanah.

Dari entakan tersebu, keluarlah sumber air yang sangat segar dan jernih. Air tersebut kemudian diminum dan digunakan nabi Ayub untuk mandi.

Seketika itu juga, seluruh penyakit di tubuh Nabi Ayub hilang tak berbekas. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Sad ayat 42:

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

Urkud birijlika haaza mughtasalum baaridunw wa sharaab