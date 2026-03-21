Momen Idul Fitri identik dengan tradisi bermaaf-maafan. Bagi sebagian kaum muslimin, momen ini bisa terasa sangat berat dan mengundang air mata ketika menyadari bahwa kedua orang tua tercinta telah tiada. Rasa penyesalan atas kesalahan di masa lalu sering kali muncul mengganjal di hati.

Lantas, bagaimana cara kita memohon maaf kepada ayah dan ibu yang sudah berada di alam barzakh?

Terputusnya usia bukan berarti terputusnya pintu maaf dan bakti. Merangkum dari panduan Kementerian Agama RI dan kajian fikih, berikut adalah 6 jalan langit untuk mengirimkan permohonan maaf Anda kepada mereka:

1. Kirimkan Doa Tanpa Putus

Doa anak adalah hadiah terbaik yang ditunggu-tunggu oleh ahli kubur. Memohonkan ampunan kepada Allah SWT untuk orang tua adalah bentuk penyesalan yang nyata. Dalam kitab Tuhfatul Habib ala Khatib, dikisahkan seorang anak yang menyesal karena sempat durhaka semasa orang tuanya hidup. Rasulullah SAW menyarankan agar ia tak henti mendoakan keduanya. Atas ketulusan doa tersebut, Allah SWT akhirnya mencatat sang anak ke dalam golongan orang yang berbakti (Al-Abrar).

2. Berjuang Menjadi Anak yang Saleh

Menjadi pribadi yang taat beragama adalah wujud permohonan maaf yang terus mengalirkan pahala. Rasulullah SAW menegaskan bahwa doa anak saleh adalah satu dari tiga amal yang pahalanya tidak akan pernah terputus (HR. Muslim). Kesalehan Anda di dunia—seperti menjaga sholat, berakhlak mulia, dan menjauhi maksiat—akan menjadi kebanggaan dan penyejuk bagi orang tua di alam sana.

3. Bersedekah Mengatasnamakan Orang Tua

Jika Anda memiliki rezeki lebih, niatkan sedekah tersebut atas nama almarhum/almarhumah. Bentuknya bisa beragam, mulai dari menyumbang ke panti asuhan, membangun masjid, hingga mewakafkan Al-Qur'an. Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab Irsyadul 'Ibad menjelaskan, menghadiahkan pahala sedekah untuk orang tua yang telah wafat sangat diperbolehkan. Pahalanya akan utuh sampai kepada mereka, sekaligus membawa pahala yang sama bagi Anda yang menyedekahkannya.

4. Rutin Melakukan Ziarah Kubur

Sempatkan waktu luang Anda di akhir pekan atau bulan Syawal ini untuk menziarahi makam mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Hakim: "Barang siapa yang menjenguk makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sekali setiap Jumat, pasti Allah mengampuni dosanya. Ia juga dianggap sebagai anak yang berbakti..." Ziarah kubur mengobati kerinduan sekaligus mengingatkan kita pada kematian.

5. Tingkatkan Ibadah Mahdhah (Wajib & Sunnah)

Tingkatkan kedekatan Anda dengan Sang Pencipta. Jaga kualitas sholat lima waktu, serta rutinkan ibadah sunnah seperti Tahajud dan Dhuha. Di waktu-waktu mustajab setelah sholat tersebut, sampaikan permohonan maaf Anda kepada Allah SWT atas segala khilaf kepada orang tua, dan mintalah agar Allah melapangkan kubur mereka.

6. Sambung Silaturahmi dan Perbanyak Amal Sosial

Teruskan kebaikan yang dulu sering dilakukan oleh ayah dan ibu Anda. Selain itu, sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat, sahabat, atau kolega yang dulu dekat dengan almarhum/almarhumah. Berbuat baik kepada orang-orang yang mereka cintai semasa hidup adalah bentuk penghormatan dan permohonan maaf yang sangat beradab dalam Islam.

Semoga air mata rindu Anda di bulan Syawal ini diganti oleh Allah SWT dengan kelapangan bagi orang tua di alam barzakh.