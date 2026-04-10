Tidur merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 23:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan."

Dalam kondisi tidur, seseorang bisa mengalami berbagai macam mimpi, termasuk mimpi tentang seseorang yang kita sukai.

Tak jarang, mimpi tersebut terasa begitu nyata hingga menimbulkan rasa penasaran tentang maknanya.

Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang mimpi seseorang yang kita sukai?

Apa Arti Mimpi Seseorang yang Kita Sukai dalam Islam?

1. Bunga Tidur

Memimpikan seseorang yang kita sukai bisa jadi hanya bunga tidur atau refleksi dari hati atau perasaan kita sehari-hari.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Mimpi itu ada tiga macam: bisikan hati, rasa takut dari setan, dan kabar gembira dari Allah.” (HR Bukhari).

2. Petunjuk dari Allah SWT

Jika kita bermimpi hal atau seseorang yang kita sukai dan merasa gembira, boleh jadi itu adalah nikmat dari Allah SWT.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

“Mimpi yang baik berasal dari Allah, maka apabila salah seorang di antara kalian bermimpi hal yang disukainya, janganlah dia menceritakannya kecuali kepada orang yang disukainya dan bila dia bermimpi buruk, maka mintalah perlindungan dari kejahatannya dan dari kejahatan setan dan janganlah menceritakannya kepada siapa pun. Niscaya mimpi tersebut tidak akan mencelakakannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu, dalam Alquran juga sudah ditegaskan bahwa semua hal baik yang terjadi berasal dari Allah SWT.

“Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.”

3. Pesan untuk Berdoa

Mimpi seseorang yang kita sukai dalam Islam bisa juga diartikan sebagai pengingat untuk senantiasa berdoa. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”

4. Tanda Kecocokan

Salah satu arti mimpi seseorang yang kita sukai bisa jadi merupakan tanda kecocokan. Sangat penting untuk memiliki kecocokan dengan calon suami atau istri.

Dalam Islam, kecocokan ini bisa dalam hal harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, dan yang paling penting tentu agamanya.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah).

Hadis di atas memang hanya menguraikan kriteria calon istri. Namun, maknanya juga berlaku untuk kriteria calon suami.

5. Isyarat Perasaan Berbalas

Dalam beberapa tafsir, memimpikan seseorang yang kita sukai juga bisa diartikan sebagai isyarat bahwa perasaan kita berbalas.

Namun, tafsir ini tidak boleh dijadikan kesimpulan sebab hanya Allah SWT yang mengetahui segala hal gaib yang terjadi.

“Katakanlah (Muhammad), “Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.” (QS. An-Naml: 65)

6. Petunjuk untuk Menikah

Mimpi ini bisa juga diartikan sebagai petunjuk bahwa kemungkinan sudah waktunya untuk mengambil langkah menuju pernikahan. Rasulullah SAW bersabda:

“Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakaan yang besar.” (HR at-Tirmidzi).

7. Ujian Keimanan

Arti terakhir mimpi seseorang yang kita sukai adalah bisa jadi merupakan ujian keimanan dari Allah SWT. Mimpi tersebut hadir untuk menguji sejauh mana kita tetap berpedoman pada ajaran agama.

Tafsir Mimpi dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, tidak semua mimpi bisa dijadikan petunjuk sebab ada kemungkinan berasal dari setan atau karena pikiran kita sendiri.

Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Mimpi itu ada tiga macam: bisikan hati, rasa takut dari setan, dan kabar gembira dari Allah.” (HR Bukhari).

Kabar gembira dari Allah SWT dalam hadis di atas ternyata juga maksud dari sabda Rasulullah SAW berikut ini:

“Tidak tersisa dari kenabian, kecuali kabar-kabar gembira,” Para sahabat bertanya, “Apakah hal yang menggembirakan itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Mimpi yang baik.”” (HR Bukhari).

Sementara, rasa takut dari setan maksudnya adalah mimpi buruk. Kondisi ini tak jarang membuat manusia gelisah dan ketakutan.

Jika mengalami mimpi buruk, salah satu cara untuk melawannya adalah membaca ta’awudz yaitu “A'udzu billahi minasy-syaithanir-rajim” yang artinya “Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk”.

Terakhir adalah mimpi dari bisikan hati yang tidak memiliki arti khusus. Dengan demikian, kita tidak boleh menggantungkan nasib pada mimpi sebab itu sudah tergolong syirik kecil.

Syirik kecil yang dilakukan terus-terusan dikhawatirkan bisa berkembang menjadi syirik besar seperti menyekutukan Allah SWT.

Dalam Alquran dan hadis dijelaskan bahwa syirik merupakan salah satu dosa besar yang tidak diampuni jika pelakunya belum bertobat saat meninggal.

Salah satu ancaman dosa syirik tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 48 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Innal laaha laa yaghfiru ai yushraka bihee wa yaghfiru maa doona zaalika limai yashaaa'; wa mai yushrik billaahi faqadif taraaa isman 'azeemaa