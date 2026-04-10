Mimpi tentang orang yang sudah meninggal sering kali terasa nyata dan membekas. Tidak sedikit yang kemudian bertanya-tanya, apakah mimpi tersebut memiliki makna khusus menurut Islam.

Dalam ajaran Islam, mimpi tidak selalu harus ditafsirkan secara mutlak. Namun, beberapa ulama memberikan penjelasan bahwa mimpi bisa menjadi refleksi diri, peringatan, atau bahkan sekadar bunga tidur, tergantung pada kondisi dan konteksnya.

Hal ini juga sejalan dengan hadis:

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

Ar-ru’yā aṣ-ṣāliḥah juz’un min sittatin wa arba‘īna juz’an min an-nubuwwah

Artinya: “Mimpi seorang muslim yang soleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian.” (HR. Ibnu Majah 3895 dan dishahihkan al-Albani)

Tafsir Mimpi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Islam

Berikut adalah beberapa tafsir mimpi orang yang sudah meninggal menurut Islam yang dijelaskan dalam berbagai referensi:

1. Pertanda Umur Panjang

Dalam beberapa penafsiran, mimpi tentang kematian tidak selalu berarti buruk. Justru, bisa bermakna sebaliknya, yaitu pertanda umur panjang.

Makna ini menunjukkan bahwa mimpi tidak selalu harus dipahami secara harfiah. Kematian dalam mimpi bisa menjadi simbol dari keberlanjutan hidup atau perubahan kondisi seseorang.

2. Peringatan untuk Introspeksi Diri

Di sisi lain, mimpi seperti ini juga sering dianggap sebagai pengingat, seolah-olah ada “alarm” halus yang mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri.

Apakah ibadah sudah cukup? Apakah hubungan dengan orang lain sudah baik?

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Kullu nafsin zaaa'iqatul mawti summa ilainaa turja'oon

Artinya: “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan.”

3. Tanda Perubahan dalam Hidup

Mimpi juga sering berkaitan dengan perubahan. Melihat orang meninggal dalam mimpi bisa menjadi simbol bahwa ada fase hidup yang sedang berganti.

Hal tersebut mungkin berupa perubahan dalam pekerjaan, pergeseran hubungan, atau bahkan perubahan cara pandang terhadap hidup.

Namun, perlu dipahami bahwa hal ini bukan berarti menjadi suatu hal yang harus ditakuti. Alih-alih demikian, tafsir mimpi tersebut bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berproses.

4. Refleksi Ketakutan dan Kekhawatiran

Kalau dilihat dari sisi psikologis, mimpi ini juga bisa muncul karena emosi yang belum selesai, misalnya takut kehilangan orang yang disayang, pernah mengalami duka, atau sedang merasa cemas.

Dalam kondisi seperti ini, mimpi lebih mencerminkan isi pikiran dan perasaan, bukan pertanda tertentu.

5. Rezeki dalam Usaha

Menurut tasfir ulama klasik Ibnu Sirin, mimpi orang yang sudah meninggal, terutama istri, bisa menjadi tanda bahwa ia akan diberikan kecukupan rezeki.

6. Selamat dari Musuh

Ibnu Sirin juga menafsirkan mimpi meninggalnya anak laki-laki seseorang sebagai tanda bahwa orang yang bermimpi itu akan terhindar atau selamat dari musuhnya.

7. Isyarat Putus Asa

Sementara itu, jika yang meninggal adalah anak perempuan, mimpi tersebut dimaknai sebagai isyarat adanya rasa putus asa dalam menghadapi atau meraih kelapangan hidup.

8. Diberi Kekuatan

Kalau dalam mimpi yang terlihat adalah saudara laki-laki yang sudah wafat namun tampak hidup, hal itu biasanya dimaknai sebagai isyarat bahwa orang yang bermimpi akan kembali memiliki kekuatan dan keteguhan setelah sempat merasa tidak berdaya.

9. Pembawa Kebahagiaan

Sedangkan, jika yang muncul adalah saudara perempuan yang telah meninggal dalam keadaan hidup, mimpi tersebut sering ditafsirkan sebagai tanda akan datangnya kabar baik, termasuk kemungkinan kembalinya seseorang yang sempat pergi dan membawa kebahagiaan.

10. Kembalinya Harta yang Pernah Hilang