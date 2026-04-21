Mimpi gigi atas copot di tengah masyarakat Indonesia diartikan sebagai tanda datangnya kabar duka.

Maka, tak heran kalau banyak orang yang cemas atau khawatir setelah mendapat mimpi tersebut.

Lantas, apa sebenarnya arti mimpi gigi atas copot menurut Islam dan bagaimana penjelasannya?

Arti Mimpi Gigi Atas Copot Menurut Islam

Mimpi gigi atas copot menurut Islam sering diartikan sebagai pertanda buruk.

Hal itu dijelaskan oleh ahli tafsir mimpi dalam tradisi Islam, yakni Ibnu Sirin sebagai berikut:

“Mimpi sebagian gigi goyang menunjukkan arti ada seseorang yang sakit. Sedangkan mimpi copotnya gigi atau hilangnya gigi menunjukkan matinya seseorang atau perginya seseorang layaknya perginya orang yang tak akan kembali padanya.”

Orang yang sakit atau meninggal tergantung pada bagian gigi mana yang goyang atau copot.

Berikut adalah penjelasannya mengenai mimpi gigi atas copot menurut Islam:

1. Gigi Bagian Atas

Bermimpi tentang gigi bagian atas yang goyang atau copot biasanya menandakan bahwa seorang anggota keluarga laki-laki mungkin akan jatuh sakit atau meninggal. Gigi bagian atas sering diasosiasikan dengan anggota keluarga yang lebih tua atau memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga.

2. Gigi Taring Atas Copot

Gigi taring melambangkan kekuatan dan otoritas dalam keluarga. Ketika gigi taring copot dalam mimpi, ini berarti bahwa seseorang yang dihormati atau menjadi kepala keluarga mungkin akan menghadapi masalah kesehatan serius atau meninggal. Orang ini biasanya adalah figur panutan atau pemimpin dalam rumah tangga.

3. Gigi Seri Bagian Kanan Atas

Gigi seri kanan yang copot dalam mimpi melambangkan ayah. Ayah, sebagai pelindung dan kepala keluarga, memegang peran penting. Kehilangan gigi ini mengisyaratkan bahwa ayah mungkin akan jatuh sakit atau bahkan meninggal.

4. Gigi Seri Bagian Kiri Atas

Gigi seri kiri melambangkan paman. Jika paman masih hidup, dia yang akan terkena dampaknya. Namun, jika ayah dan paman sudah meninggal, ini bisa berarti saudara laki-laki atau anak laki-laki yang akan mengalami masalah. Jika mereka juga sudah tidak ada, mimpi ini bisa merujuk pada dua teman dekat si pemimpi.

5. Antara Gigi Seri dan Taring Atas

Gigi yang berada di antara gigi seri dan taring ini mewakili hubungan yang lebih dekat dengan keluarga tetapi tidak seformal ayah atau paman. Jika gigi ini copot dalam mimpi, ini berarti anak dari paman mungkin akan mengalami masalah kesehatan atau kematian.

6. Gigi Geraham Atas

Gigi geraham, yang digunakan untuk mengunyah makanan keras, melambangkan kekuatan dan dukungan. Jika gigi ini copot, ini bisa berarti kakek atau anak laki-laki yang menjadi sumber kekuatan dalam keluarga akan mengalami masalah.

Apakah Mimpi Gigi Copot Selalu Pertanda Buruk?

Tidak semua mimpi memiliki arti, termasuk saat mimpi gigi copot. Meski ada penjelasan dari Ibnu Sirin, umat Islam tetap tidak boleh mengartikan mimpi dengan sembarangan.

Menurut Ibnu Sirin, mimpi yang mengandung arti biasanya datang dari Allah SWT dalam bentuk kabar gembira, peringatan, atau petunjuk.

Sebaliknya, mimpi yang tidak ada artinya berasal dari bisikan setan untuk memberi ketakutan, kesedihan, atau menimbulkan fitnah.

Hal itu juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

“Mimpi itu ada tiga macam: bisikan hati, rasa takut dari setan, dan kabar gembira dari Allah.” (HR Bukhari).

Ibnu Sirin menyebut bahwa mimpi palsu, yang biasanya berupa mimpi buruk, sebaiknya diabaikan tetapi disertai dengan doa mohon perlindungan kepada Allah SWT.

Selain itu, umat Islam juga perlu hati-hati mengartikan mimpi agar tidak terjerumus dalam syirik kecil.

Perbuatan syirik kecil terus-menerus dikhawatirkan berkembang menjadi syirik besar seperti menyekutukan Allah SWT.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa syirik tidak diampuni jika pelakunya belum bertobat saat meninggal.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa: 48)

Ini yang Harus Dilakukan saat Mimpi Buruk

1. Meludah Tiga Kali ke Kiri

Saat terbangun karena mimpi buruk, dianjurkan meludah kecil ke kiri sebanyak tiga kali sebagai bentuk penolakan terhadap gangguan setan.

Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam hadis sahih Muslim dari riwayat Jabir bin Abdullah RA berikut:

“Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak disukai, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kiri sebanyak tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari setan sebanyak tiga kali. Dan hendaklah dia mengubah posisi lambungnya sebelumnya.”

2. Membaca Ta’awudz

Mengucapkan “A'udzubillahi minasy-syaithaanir-rajim” sebanyak tiga kali untuk memohon perlindungan Allah SWT dari godaan setan.

3. Berdoa Mohon Perlindungan

Setelah itu bisa dilanjutkan dengan membaca doa berikut:

اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ

Allaahumma innii a'uudzubika min 'amalisy syaithaani wa sayyi- aatil ahlaami.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan syaitan dan keburukan mimpi."

4. Mengubah Posisi Tidur

Salah satu cara mengatasi mimpi buruk juga bisa dilakukan dengan mengubah posisi tidur.

5. Salat

Setelah mengalami mimpi buruk, seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakan salat sunah dua rakaat. Selain beribadah, juga bentuk permohonan perlindungan dari Allah SWT.

6. Tidak Menceritakan Mimpi Buruk

Kita tidak dianjurkan untuk menceritakan mimpi buruk, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut: