Sebagian orang mungkin pernah merasa bingung atau bahkan tidak nyaman ketika mengalami mimpi buang air besar yang tergolong aneh.

Secara ilmiah, mimpi ini mungkin dianggap sebagai bunga tidur atau hasil aktivitas otak semata.

Namun, dalam pandangan Islam, mimpi buang air besar memiliki tafsir khusus yang bisa menjadi pertanda hal-hal tertentu.

Kendati demikian, perlu dipahami bahwa tafsir mimpi dalam Islam bukanlah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dijadikan sebagai patokan mutlak dalam kehidupan.

Karena itu, penafsiran mimpi sebaiknya disikapi dengan bijak dan tidak berlebihan. Islam juga tidak menganjurkan untuk menjadikan mimpi sebagai dasar dalam mengambil keputusan penting.

Tafsir Mimpi Buang Air Besar dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, penafsiran tentang mimpi, termasuk mimpi buang air besar, sering kali merujuk pada kitab-kitab tafsir mimpi yang ditulis para ulama klasik, seperti Ibnu Sirin dan Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Hanafi al-Ihsa’i.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Akan Membelanjakan Harta

Jika kotoran yang dikeluarkan dalam mimpi bertekstur keras, Ibnu Sirin menafsirkan hal tersebut sebagai tanda seseorang akan membelanjakan hartanya dalam keadaan sehat.

Namun, jika encer, maknanya orang tersebut akan menginfakkan seluruh hartanya. Apabila si pemimpi adalah orang kaya, mimpi ini bisa menjadi isyarat agar ia menzakati hartanya

2. Peringatan tentang Perjalanan Buruk

Di sisi lain, jika mimpi ini dialami saat seseorang sedang melakukan perjalanan (safar), Ibnu Sirin menganggap hal itu bisa menjadi peringatan buruk bahwa perjalanannya tidak akan tuntas atau bahkan terhenti.

3. Kerugian dalam Berusaha

Sementara itu, menurut pandangan Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Hanafi al-Ihsa’i, mimpi buang air besar bisa menjadi pertanda bahwa si pemimpi akan mengalami kerugian dalam usaha atau bisnis yang sedang dijalankannya.

4. Ketakutan dan Tekanan

Imam Abu Bakar juga menafsirkan mimpi buang air besar sebagai indikasi bahwa seseorang sedang merasakan ketakutan atau mendapat tekanan dari pihak penguasa atau atasan.

5. Menginfakkan Harta Berdasarkan Tempat

Jika buang air besar terjadi di tempat yang sudah dikenal, hal ini menandakan si pemimpi akan menginfakkan hartanya berdasarkan hawa nafsu semata.

Sebaliknya, jika dilakukan di tempat yang asing atau tidak dikenal, itu mengisyaratkan bahwa harta yang diinfakkan adalah harta haram

6. Proses Membuang Energi Negatif

Jika seseorang bermimpi buang air besar di tempat umum, ini bisa menandakan bahwa si pemimpi sedang dalam proses membuang energi negatif,seperti melepaskan diri dari hubungan manipulatif atau pasangan yang tidak setia.

7. Terbebas dari Masalah Hidup

Sementara itu, mimpi buang air besar yang mengeluarkan hewan atau cacing bisa menjadi pertanda baik bahwa ia akan terbebas dari beban atau masalah hidup.

8. Isyarat Berbuat Dosa

Apabila seseorang bermimpi buang air besar di pakaiannya, hal itu bisa menjadi pertanda buruk yang mengisyaratkan bahwa ia akan melakukan perbuatan dosa.

9. Menerima Harta Warisan

Ketika seseorang bermimpi menduduki kotoran, hal ini mungkin pertanda bahwa ia akan menerima harta dari kerabat atau mendapatkan warisan.

10. Konflik Batin atau Hubungan Tidak Sehat

Memimpikan kotoran tersebar di mana-mana mengisyaratkan konflik batin atau hubungan yang tidak sehat.