Bagi Muslim, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW mungkin menjadi pengalaman yang sangat diharapkan.

Sebab, sosok Rasulullah diingat sebagai teladan serta figur yang dicintai oleh umatnya.

Namun, di sisi lain, ketika seseorang bermimpi bertemu nabi, ia mungkin sempat merasa ragu apakah mimpi tersebut benar atau hanya bunga tidur semata.

Dalam ajaran Islam, mimpi memang memiliki beberapa kategori, ada yang berasal dari Allah sebagai kabar baik, mimpi dari pikiran manusia, atau bahkan godaan setan.

Namun, mimpi bertemu Nabi Muhammad memiliki kedudukan khusus karena disebutkan dalam hadis-hadis sahih.

Hadis tentang Mimpi Bertemu Nabi Muhammad SAW

Dalam hadis riwayat Bukhari, ada salah satu janji yang disebutkan Nabi Muhammad SAW:

مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي

Artinya: “Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga dan setan tidak dapat menyerupaiku.” (HR. al-Bukhari)

Di samping itu, Syekh Hasan Muhammad Syaddad juga menjelaskan bahwa hadis tentang mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa mimpi tersebut termasuk mimpi yang benar (ru’ya shadiqah).

Artinya, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, khayalan yang tidak bermakna, ataupun tipuan dari setan.

Menjelasan tersebut disampaikan dalam kitab Kaifiyah al-Wushul li Ru’yati Sayyidina ar-Rasul:

ومعنى الأحاديث أنّ رؤياه صلّى الله عليه وآله وسلّم صحيحة وليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان

Wa ma‘nā al-aḥādīts anna ru’yāhu ṣallallāhu ‘alaihi wa ālihi wa sallam ṣaḥīḥah wa laisat bi-aḍghāts aḥlām wa lā min tasybīhāt asy-syaithān.

Artinya: “Makna dari hadis-hadis tersebut adalah bahwa mimpi melihat Nabi merupakan mimpi yang benar, bukan mimpi yang sia-sia dan bukan pula penyerupaan dari setan.”

Namun demikian, ulama juga mengingatkan bahwa orang yang bermimpi harus memastikan bahwa sosok yang dilihat sesuai dengan ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam hadis.

Jika tidak sesuai, maka mimpi tersebut bisa jadi hanya simbol atau perlu ditakwilkan.

Apakah Semua Mimpi Bertemu Nabi Pasti Benar?

Meskipun setan tidak dapat menyerupai Nabi, para ulama tetap mengingatkan agar tidak mudah mengklaim mimpi tersebut tanpa kehati-hatian.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang perlu berhati-hati:

Seseorang mungkin melihat sosok yang mengaku sebagai Nabi dalam mimpi, tetapi bentuknya tidak sesuai dengan ciri Rasulullah.

Mimpi bersifat pengalaman pribadi sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum agama.

Mimpi juga tidak boleh dijadikan alat untuk mengklaim kedudukan spiritual di tengah masyarakat.

Karena itu, para ulama menganjurkan agar mimpi seperti ini dipahami secara bijak dan tidak dijadikan dasar untuk membuat ajaran baru atau keputusan agama.

Etika Menceritakan Mimpi Bertemu Nabi Muhammad

Dalam Islam, mimpi baik dianjurkan untuk disyukuri kepada Allah.

Seseorang boleh menceritakan mimpi baik tersebut kepada orang yang dipercaya atau orang yang dapat memberikan nasihat yang baik.

Namun, penting untuk menjaga adab ketika menceritakannya.

Mimpi tidak boleh digunakan untuk mencari popularitas, pengaruh, atau klaim keistimewaan.

Sebaliknya, mimpi tersebut seharusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan iman dan meneladani akhlak Rasulullah SAW.