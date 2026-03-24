Dalam ajaran Islam, neraka merupakan tempat balasan bagi manusia dan jin yang ingkar kepada Allah serta melakukan kemaksiatan tanpa bertobat.

Neraka digambarkan dalam Alquran sebagai tempat penuh siksaan yang sangat berat bagi orang yang menolak kebenaran dan melanggar perintah Allah.

Alquran juga menjelaskan bahwa neraka memiliki beberapa tingkat atau pintu.

Setiap tingkatnya diperuntukkan bagi golongan tertentu sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia.

Tingkatan Neraka dalam Islam

1. Neraka Jahanam

Jahanam adalah nama neraka yang paling sering disebut dalam Alquran dan berada pada tingkatan paling atas.

Neraka ini digambarkan sebagai tempat yang sangat mengerikan, penuh api yang menyala dan azab yang pedih.

Dalam surat Al-Hijr ayat 43, Allah SWT berfirman:

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'een

Artinya: “Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar (tempat) yang telah dijanjikan untuk mereka (pengikut setan) semuanya.”

Dalam beberapa penjelasan ulama, disebutkan bahwa neraka Jahanam diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad yang bermaksiat.

2. Neraka Lazha

Lazha sendiri memiliki arti api yang menyala dengan sangat dahsyat. Neraka ini disebut dalam Alquran sebagai api yang membakar dan menganguskan manusia.

Dalam surat Al-Lail ayat 14-16, Allah SWT berfirman:

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ.

Fa anzartukum naaran talazzaa. Laa yaslaahaaa illal ashqaa. Allazee kazzaba wa tawallaa

Artinya:

14) Maka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala,

15) yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka,

16) yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).

Dalam beberapa penjelasan tafsir, neraka Lazha diperuntukkan bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan menolak keimanan.

3. Neraka Huthamah

Dalil tentang neraka Huthamah sendiri merujuk pada surat Al-Humazah ayat 1-4 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

Wai lul-li kulli hu mazatil-lumaza. Al-lazi jama'a maalaw wa'addadah. Yahsabu anna maalahu akhladah. Kalla layum ba zanna fil hutamah

Artinya:

1) Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,

2) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,

3) dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.

4) Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah.

Dari penjelasan ayat tersebut, diketahui bahwa neraka Hutamah diperuntukkan bagi orang yang suka mencela orang lain dan menumpuk harta tanpa memedulikan sesama.

4. Neraka Sa’ir

Neraka Sa’ir disebut sebagai tempat bagi orang-orang yang mendustakan peringatan para rasul.

Penjelasan mengenai neraka Sa’ir disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 9-11:

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

Qaaloo balaa qad jaaa'anaa nazeerun fakazzabnaa wa qulnaa maa nazzalal laahu min shai in in antum illaa fee dalaalin kabeer

Wa qaaloo law kunnaa nasma'u awna'qilu maa kunnaa feee as haabis sa'eer

Fa'tarafoo bizambihim fasuhqal li as haabis sa'eer

Artinya:

9) Mereka menjawab, “Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakan(nya) dan kami katakan,

“Allah tidak menurunkan sesuatu apa pun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar.”

10) Dan mereka berkata, “Sekiranya (dahulu) kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.”

11) Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah (dari rahmat Allah) bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

5. Neraka Saqar

Saqar merupakan salah satu nama neraka yang disebut dalam Alquran sebagai tempat bagi orang-orang yang tidak melaksanakan salat, tidak memberi makan orang miskin, dan mendustakan hari pembalasan.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Muddassir ayat 42-47:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ

Maa salakakum fee saqar. Qaaloo lam naku minal musalleen. Wa lam naku nut'imul miskeen.

Wa kunnaa nakhoodu ma'al khaa'ideen. Wa kunnaa nukazzibu bi yawmid deen. Hattaa ataanaa al-yaqeen.

Artinya:

42) “Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?”

43) Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat,

44) Dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin,

45) Bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil) bersama orang-orang yang membicarakannya,

46) Dan kami mendustakan hari pembalasan,

47) Sampai datang kepada kami kematian.”

6. Neraka Jahim

Jahim digambarkan sebagai neraka yang sangat besar dan menyala dengan hebat. Neraka ini akan diperlihatkan kepada orang-orang yang tersesat dan jauh dari petunjuk Allah.

Di samping itu, neraka Jahim juga sering dikaitkan dengan azab bagi orang yang menyekutukan Allah dan mengikuti jalan kesesatan.

Neraka ini disebutkan dalam surat Asy-Syu’ara ayat 91:

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

Wa burrizatil Jaheemu lilghaaween

Artinya: “dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat,”

7. Neraka Hawiyah

Disebutkan dalam berbagai riwayat bahwa neraka ini merupakan salah satu tingkatan neraka yang paling bawah.

Dalam beberapa penjelasan, disebutkan pula bahwa orang-orang munafik termasuk calon penghuni tempat tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Innal munaafiqeena fiddarkil asfali minan Naari wa lan tajjida lahum naseeraa

Artinya: “Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”