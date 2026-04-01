Dalam ajaran Islam, neraka sering digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan api dan panas yang membakar.

Gambaran ini memang benar, namun tidak sepenuhnya mencakup seluruh bentuk azab yang ada di dalamnya.

Selain panas yang menyiksa, terdapat juga jenis azab lain yang tidak kalah dahsyat, yaitu siksa dingin yang sangat ekstrem, dikenal dengan istilah neraka Zamharir.

Apa itu Neraka Zamharir?

Neraka Zamharir adalah bagian dari neraka yang memiliki siksaan berupa dingin yang sangat ekstrem.

Secara bahasa, “zamharir” berarti dingin yang sangat menusuk, bukan sekadar udara dingin biasa.

Dalam pemahaman para ulama, Zamharir menggambarkan kondisi dingin yang begitu hebat hingga dapat menyiksa tubuh manusia.

Hal ini menjadi salah satu bentuk azab yang disediakan bagi orang-orang yang mendurhakai Allah, baik karena kekufuran maupun dosa-dosa besar.

Dalil tentang Neraka Zamharir

Konsep tentang adanya siksa dingin dalam neraka memiliki dasar dari Alquran.

Dalam surat Sad ayat 57, Allah SWT berfirman:

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ

Haazaa falyazooqoohu hameemunw wa ghassaaq

Artinya: “Inilah (azab neraka), maka biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin,” (QS. Sad: 57)

Ayat ini menjadi salah satu dasar adanya dua bentuk azab yang berlawanan, yaitu panas dan dingin.

Selain itu, dalam hadis muttafaqun ‘alaih, dari Abu Hurairah, Nabu SAW bersabda:

اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ

Artinya: “Neraka berkata; “Ya Rabbi kami memakan satu sama lainnya, (maka izinkanlah kami untuk bernapas).’

Maka Allah mengizinkan untuk bernapas dua kali, napas ketika musim dingin dan napas ketika musim panas.

Hawa yang amat panas, itu adalah dari panasnya neraka. Hawa yang amat dingin, itu adalah dari dinginnya (dingin bekunya) neraka.”

Para ulama menjelaskan bahwa napas di musim dingin inilah yang berkaitan dengan dingin ekstrem seperti Zamharir.

Siapa Penghuni Neraka Zamharir?

Neraka Zamharir diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan azab di neraka, yaitu mereka yang ingkar kepada Allah serta pelaku dosa besar yang belum mendapatkan ampunan.

Sebagaimana bentuk azab lainnya, Zamharir bukanlah tempat yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari keseluruhan siksa neraka.

Setiap bentuk azab diberikan sesuai dengan kehendak Allah sebagai balasan atas perbuatan manusia selama di dunia.

Hal ini menjadi peringatan bahwa setiap amal memiliki konsekuensi, dan manusia perlu berhati-hati dalam menjalani kehidupan.

Gambaran Siksa Neraka Zamharir

1. Dingin yang Sangat Ekstrem

Zamharir digambarkan sebagai dingin yang sangat luar biasa, jauh melampaui apa yang pernah dirasakan manusia di dunia.

Dingin ini bukan sekadar membuat tubuh menggigil, tetapi mampu menembus dan menyiksa hingga ke dalam tubuh.

2. Lebih Menyiksa dari Panas

Dalam beberapa penjelasan ulama, dingin yang ekstrem bisa terasa lebih menyakitkan dibandingkan panas.

Jika panas membakar, maka dingin yang sangat ekstrem dapat membekukan dan menyiksa dengan cara yang berbeda, namun sama dahsyatnya.

3. Menghancurkan Tubuh

4. Siksaan yang Berkelanjutan