Bayi tabung atau yang dikenal dengan istilah media in vitro fertilization (IVF) adalah prosedur medis yang dapat membantu pasangan untuk mendapatkan keturunan ketika mengalami infertilitas.

Proses ini cukup unik karena terjadi di luar tubuh manusia, di mana pembuatan sel telur dilakukan di laboratorium sebelum ditanamkan kembali ke dalam rahim.

Namun di sisi lain, hal ini juga turut menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Muslim. Apakah prosedur ini diperbolehkan dalam Islam?

Bagaimana Hukum Bayi Tabung dalam Islam?

Secara garis besar, hukum bayi tabung boleh atau mubah, tapi ada syarat yang harus dipenuhi supaya sah secara syariat.

Sebab, hal ini berkaitan dengan nasab (keturunan), hak waris, dan etika reproduksi.

Terdapat beberapa dalil Alquran dan hadis yang bisa menjadi pedoman utamanya, salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Nisaaa'ukum harsullakum faatoo harsakum annaa shi'tum wa qaddimoo li anfusikum;

wattaqul laaha wa'lamooo annakum mulaaqooh; wa bash shirilmu 'mineen

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.

Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

Ayat ini menekankan bahwa hubungan seksual dan keturunan hanya sah antara suami-istri yang sudah menikah secara sah dalam agama.

Fatwa MUI tentang Bayi Tabung

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki fatwa resmi terkait bayi tabung/inseminasi buatan yang ditetapkan sejak 13 Juni 1979.

Isi inti fatwa ini memberi panduan tegas tentang apa yang boleh dan haram dalam praktik bayi tabung: