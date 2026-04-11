Islam mengajarkan sedekah sebagai amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Munafiqun ayat 10:

"Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.”

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya sedekah dalam kehidupan seorang Muslim.

Bahkan, orang yang mendekati ajal pun berharap bisa kembali untuk bersedekah.

Dalam praktiknya, sedekah dianjurkan diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin.

Lalu, mengapa sebagian harta yang kita miliki harus diberikan kepada fakir miskin?

Mengapa Sebagian Harta Kita Harus Diberikan kepada Fakir Miskin?

1. Sedekah Menyucikan Harta dan Jiwa

Alasan sebagian harta kita harus diberikan kepada fakir miskin adalah untuk menyucikan harta dan jiwa dari sifat kikir.

Hal itu ditegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Khuz min amwaalihim sadaqtan tutahhiruhum wa tuzakkeehim bihaa wa salli 'alaihim inna salaataka sakanul lahum; wallaahu Samee'un 'Aleem

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut sebenarnya adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sebagian harta benda orang mukmin yang berdosa.

Itu dilakukan untuk menyucikan diri mereka dari dosa-dosa, khususnya karena tidak ikut Perang Tabuk bersama kaum muslimin lainnya tanpa alasan yang dibenarkan.

Meski demikian, perintah Allah SWT tidak terbatas pada zakat, tetapi juga sedekah. Zakat atau sedekah akan membersihkan diri dari sifat-sifat buruk yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya.

2. Ada Hak Orang Lain

Ada hak orang yang lebih membutuhkan di setiap harta kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Wa feee amwaalihim haqqul lissaaa'ili walmahroom

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang mampu wajib mengeluarkan zakat atau sedekah karena ada hak fakir mikir di dalam hartanya.

Ahli tafsir terkemuka, Ibnu Jarir, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan siapa saja yang tergolong miskin.

Rasulullah SAW bersabda:

“Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap dan dua suap makanan. Beliau ditanya, “(Jika demikian) siapakan yang dinamakan miskin itu?” Beliau menjawab, “Orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum tidak dapat bagian.”

Selain itu, dalam tafsir Surah At-Taubah ayat 103, dijelaskan bahwa harta seseorang masih bercampur dengan hak orang lain selama belum dikeluarkan zakat atau sedekahnya.

Namun, bila sudah mengeluarkan zakat atau sedekah dari hartanya itu, harta tersebut telah bersih dari hak orang lain.

3. Mengurangi Kesenjangan Sosial

Bersedekah artinya kita membantu memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, sehingga mengurangi kesenjangan sosial.

Ketimpangan sosial yang dibiarkan dapat menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, yang ujungnya berpotensi memicu tingginya kriminalitas.

Dengan bersedekah, kita bisa membantu mengurangi hal-hal buruk yang berpotensi terjadi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sedekah itu dapat menghapuskan bencana (bala).” (HR Bukhari).

4. Agar Kekayaan Merata

Alasan lainnya sebagian harta kita harus diberikan kepada fakir miskin, yakni agar kekayaan merata dan tidak berputar hanya di kelompok tertentu.

Hal tersebut ditegaskan dalam Alquran Surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Maaa afaaa'al laahu 'alaa Rasoolihee min ahlil quraa falillaahi wa lir Rasooli wa lizil qurbaa wal yataamaa walmasaakeeni wabnis sabeeli kai laa yakoona doolatam bainal aghniyaaa'i minkum; wa maaa aataakumur Rasoolu fakhuzoohu wa maa nahaakum 'anhu fantahoo; wattaqul laaha innal laaha shadeedul-'iqaab

Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

5. Sedekah Ladang Pahala

Selain untuk membantu sesama, sedekah juga mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan ladang pahala.

Setiap harta yang kita keluarkan untuk bersedekah akan dibalas berkali-kali lipat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Dalam surah yang sama ayat 271, Allah SWT juga membolehkan manusia bersedekah secara terang-terangan selama tidak disertai perasaan ria atau sombong.

Menampakkan sedekah bisa menghilangkan tuduhan kikir dan orang yang mendengarnya akan ikut bersyukur dan mendoakannya.

Selain itu, sedekah yang diperlihatkan juga berpotensi mengajak orang lain ikut dalam berbuat kebaikan.

Namun, Allah SWT juga menerangkan bahwa sedekah yang diam-diam itu lebih utama karena menumbuhkan keikhlasan.

"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."

6. Sedekah Pintu Rezeki

Selain pahala berlipat ganda, sedekah juga membuka pintu rezeki kita. Banyak orang yang mungkin merasa uangnya menipis karena bersedekah.

Padahal, bersedekah sama sekali tidak mengurangi harta kita dan justru akan mendatangkan lebih banyak rezeki.