Jika segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah SWT, lalu mengapa manusia tetap diwajibkan untuk berikhtiar?

Pertanyaan ini memang cukup sering muncul dan menjadi bahan renungan banyak orang, terutama saat menghadapi hasil yang tidak sesuai harapan.

Dalam Islam, takdir dan ikhtiar bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.

Lantas, bagaimana sebenarnya hubungan antara keduanya, dan mengapa usaha tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim?

Apa Itu Ikhtiar?

Secara bahasa, kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab yakni االختيار yang memiliki arti "memilih".

Sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh atau semaksimal mungkin dari seorang hamba dalam memperoleh apa yang ia butuhkan, dan tetap berada dalam jalur yang diridai Allah SWT.

Kebutuhan yang diusahakan ini sangat luas, mencakup kebutuhan secara material, spiritual, kesehatan, hingga apa pun yang ada di masa depan.

Alasan Mengapa Manusia Diwajibkan Ikhtiar

Terdapat alasan kuat di balik diwajibkannya manusia untuk berikhtiar, mulai dari nasib tidak akan diubah Allah tanpa usaha sendiri, bentuk penghargaan Allah terhadap umat-Nya, dan memanfaatkan akal budi yang dibekali kepada manusia.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Tanpa Usaha Sendiri

Alasan mendasar mengapa manusia harus berikhtiar adalah karena Allah SWT tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum sampai mereka berupaya untuk mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Ikhtiar menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus bukti kesungguhan seorang hamba dalam menjalani kehidupan, sebelum akhirnya bertawakal kepada Allah SWT atas hasil yang ditetapkan-Nya.

2. Allah Menghargai Sekecil Apapun Usaha Hamba-Nya

Walaupun usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh manusia itu kecil, Allah SWT tetap akan menghargai usaha hamba-Nya tersebut.

Allah akan memberikan bagian nasib sesuai dengan seberapa besar apa yang telah mereka usahakan.

3. Manusia Dibekali Akal dan Budi

Manusia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan telah dibekali dengan akal dan budi oleh Allah.

Bekal inilah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menentukan hidup serta arah tujuannya.

Dalil Alquran dan Hadis tentang Kewajiban Ikhtiar

Ayat Alquran tentang ikhtiar (Foto: Arsip Inilah)

Ikhtiar secara langsung diperintahkan oleh Allah SWT melalui beberapa dalil, sehingga segala usaha yang dilakukan hamba-Nya mendapatkan rida.

Berikut adalah dalil-dalil mengenai ikhtiar:

1. Surat Ar-Ra’d Ayat 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Lahoo mu'aqqibaatum mim baini yadaihi wa min khalfihee yahfazoonahoo min amril laah;

innal laaha laa yughaiyiru maa biqawmin hattaa yughaiyiroo maa bianfusihim;

wa izaaa araadal laahu biqawmin sooo'an falaa maradda lah; wa maa lahum min dooniheeminw waal

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

2. Surat An-Nisa Ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Wa laa tatamannaw maa faddalal laahu bihee ba'dakum 'alaa ba'd; lirrijaali naseebum mimak tasaboo wa linnisaaa'i naseebum mimmak tasabna;

was'alullaaha min fadlih; innal laaha kaana bikulli shai'in 'Aleemaa

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.

(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 32)

3. Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Ihrish 'alaa maa yanfa'uka wasta'in billaahi wa laa ta'jiz. Wa in ashaabaka syai-un falaa taqul lau annii fa'altu kaana kadzaa wa kadzaa.

Wa lakin qul qaddarallaahu wa maa syaa-a fa'ala fa inna lau taftahu 'amalasy-syaithaan.

Artinya: “Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, dan masing-masing berada dalam kebaikan.

Bersungguh-sungguhlah (Bersemangatlah) pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah (malas).

Apabila kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan 'seandainya aku berbuat demikian, pastilah akan demikian dan demikian (tentu tidak akan begini atau begitu)'.

Tetapi katakanlah 'Qaddarullah wa maa sya'a fa'ala' (Allah telah mentakdirkan hal ini dan apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi).

Sesungguhnya perkataan 'seandainya' akan membuka pintu perbuatan syetan.” (HR. Muslim no. 6945)

Tawakal dan Ridha, Sikap yang Perlu Diterapkan Setelah Berikhtiar

Sebagai orang yang beriman, manusia diwajibkan untuk bersemangat dan tidak malas dalam berikhtiar.

Namun, kita juga tidak boleh hanya bergantung pada usaha yang telah kita lakukan.

Setelah mengupayakan sesuatu secara maksimal, sikap yang perlu diterapkan selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah SWT, sabar, dan rida dalam menyikapi apa pun hasilnya.

Apabila hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada baiknya untuk tidak mengeluh dan berkata “Seandainya aku berbuat demikian..”

Sebab, penyesalan ini justru dapat membuka pintu perbuatan setan yang tercela.