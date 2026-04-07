Setiap tahun umat Islam wajib membayar zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan.

Selain zakat fitrah, umat muslim juga harus mengeluarkan zakat maal dengan syarat memenuhi nisab (batas minimum harta) dan haul (dimiliki selama satu tahun penuh).

Lantas, mengapa umat Islam harus membayar zakat? Apa landasannya dan keutamaannya?

Perintah Zakat dalam Alquran dan Hadis

Perintah menunaikan zakat tercantum dalam beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebut bahwa zakat adalah satu dari lima fondasi Islam.

“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu.” (HR Bukhari dan Muslim).

Sementara, dalam berbagai ayat Alquran, Allah SWT pun menegaskan kewajiban zakat. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين

Wa aqeemus salaata wa aatuz zakaata warka'oo ma'ar raaki'een

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Mengapa Umat Islam Harus Membayar Zakat?

Selain menunaikan perintah Allah SWT, zakat juga berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa seperti firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Khuz min amwaalihim sadaqtan tutahhiruhum wa tuzakkeehim bihaa wa salli 'alaihim inna salaataka sakanul lahum; wallaahu Samee'un 'Aleem

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Islam juga mengajarkan bahwa di setiap harta yang dimiliki, ada hak untuk mereka yang lebih membutuhkan. Hal itu ditegaskan Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Wa feee amwaalihim haqqul lissaaa'ili walmahroom

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Sementara, dalam surah Al-Hasyr ayat 7, dijelaskan bahwa fungsi zakat adalah agar kekayaan tidak berputar hanya di kelompok tertentu.

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Maaa afaaa'al laahu 'alaa Rasoolihee min ahlil quraa falillaahi wa lir Rasooli wa lizil qurbaa wal yataamaa walmasaakeeni wabnis sabeeli kai laa yakoona doolatam bainal aghniyaaa'i minkum; wa maaa aataakumur Rasoolu fakhuzoohu wa maa nahaakum 'anhu fantahoo; wattaqul laaha innal laaha shadeedul-'iqaab

Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Apa Manfaat Keutamaan Zakat?

Berikut ini adalah manfaat dan keutamaan membayar zakat untuk setiap muslim:

Menyempurnakan agama. Menyucikan harta. Menambah harta sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Harta tidak akan berkurang karena sedekah.” (HR Muslim). Ampunan dosa. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mendatangkan keberkahan. Bukti keimanan dan ketakwaan. Menumbuhkan empati dan kepedulian sosial Mengikis sifat kikir Menumbuhkan rasa syukur.

Hukuman Akibat Tidak Membayar Zakat

Tidak membayar zakat merupakan dosa besar dalam Islam. Hukumannya bukan hanya terjadi di dunia, tetapi juga di akhirat berupa azab pedih.

Dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Sementara, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa harta yang tidak dibayarkan zakatnya akan berubah menjadi seekor ular bertanduk yang melilit orang itu pada hari kiamat.

“Barangsiapa yang diberikan harta oleh Allah, namun tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata, ‘Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu”. Kemudian Beliau membaca firman Allah Ta’ala di surat Ali ‘Imran ayat 180 yang artinya, ”Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil (kikir) dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (HR. al-Bukhari: 1405).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW juga menggambarkan azab di akhirat yang diterima orang-orang yang tidak menunaikan zakat.