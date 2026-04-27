Islam tidak datang ke Indonesia secara tiba-tiba, tetapi masuk secara perlahan melalui berbagai aspek kehidupan hingga akhirnya mengakar kuat.

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, dengan jumlah umat Islam mencapai 244,7 juta jiwa.

Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses panjang, serta beberapa alasan yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat pada masa itu.

Mengapa Islam Cepat Diterima oleh Masyarakat Indonesia?

1. Penyebaran Melalui Jalur Damai dan Perdagangan yang Tepercaya

Sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, bukan melalui kekerasan.

Penyebarannya dimulai dari jalur perdagangan laut sejak abad ke-7 oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang singgah di wilayah pesisir.

Selama berdagang, mereka juga menunjukkan sikap jujur, amanah, dan adil dalam bertransaksi.

Dari sini, masyarakat Indonesia pun mulai mengenal Islam sebagai agama yang mengajarkan kejujuran.

2. Islam Tidak Mengenal Kasta dan Mengusung Keadilan Sosial

Saat itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam sistem kasta dari ajaran Hindu-Buddha.

Kemudian, Islam hadir dengan membawa konsep kesetaraan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah amalnya.

Selain itu, Islam juga mengenalkan sistem kepedulian sosial, seperti zakat, sedekah, dan wakaf untuk membantu sesama.

3. Ajaran dan Pelaksanaan Ibadahnya Sederhana

Ajaran Islam relatif mudah dijalankan. Rukun Islam jelas dan tidak memberatkan, seperti salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu.

Untuk beribadah, seseorang tidak perlu berasal dari golongan tertentu atau mengeluarkan biaya besar. Cara dakwahnya juga dilakukan dengan lembut dan tidak memaksa.

4. Menyatu Melalui Pernikahan dan Jejaring Keluarga

Tidak sedikit pedagang dan pendakwah pendatang yang akhirnya menetap lalu menikahi penduduk lokal, termasuk para putri dari kalangan bangsawan.

Melalui ikatan pernikahan inilah Islam masuk ke wilayah paling privat, yaitu keluarga.

Kemudian, agama mulai masuk menjadi bagian dari tata cara hidup, jadwal ibadah, serta tata cara mendidik anak.

5. Akulturasi Budaya dan Ramah terhadap Kesenian Lokal

Para ulama dan pendakwah Islam, termasuk Wali Songo, tidak menghapus tradisi lama peninggalan Hindu-Buddha secara paksa.

Mereka melakukan pendekatan akulturasi budaya dengan menyisipkan ajaran Islam ke dalam tradisi masyarakat sehari-hari.

Sebagai contoh, penyebaran Islam di tanah Jawa memanfaatkan kesenian wayang; di mana alur cerita pewayangannya disisipi dengan ajaran tauhid dan nama tokoh-tokohnya diganti dengan figur pahlawan Islam.

6. Akhlak Sosial yang Sejalan dengan Tradisi Gotong Royong

Budaya masyarakat Nusantara sejak lama menjunjung tinggi tradisi saling membantu, rembug (musyawarah), dan hidup berkelompok.

Ajaran agama Islam yang sangat menekankan silaturahmi, memuliakan tetangga, dan menolong sesama ternyata sangat selaras dengan budaya gotong royong.

Keselarasan ini melahirkan ruang-ruang kebersamaan yang bernilai ibadah, seperti tradisi kenduri dan tahlilan.

7. Menggunakan Bahasa Pergaulan yang Mudah Dipahami

Penyebaran Islam tidak mengharuskan masyarakat memahami bahasa Arab. Para ulama menggunakan Bahasa Melayu yang saat itu menjadi bahasa pergaulan.

Dengan begitu, ajaran Islam bisa dipahami oleh berbagai kalangan dengan lebih mudah.

8. Didukung Perubahan Kekuasaan

Perkembangan Islam juga didukung oleh perubahan politik yang terjadi pada masa itu. Ketika kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, muncul kesultanan Islam di berbagai wilayah.