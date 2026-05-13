Mengapa Kita Harus Beriman kepada Hari Akhir? Ini Penjelasan dan Hikmahnya

Rukun Iman berisi enam hal yang wajib diyakini seluruh umat Islam. Salah satunya adalah beriman kepada hari akhir.

Keyakinan terhadap hari akhir penting dalam Islam sebab setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kepada Allah SWT.

Namun, tahukah kamu mengapa kita harus beriman kepada hari akhir?

Pengertian Hari Akhir dalam Islam

Hari akhir dalam Islam disebut juga sebagai hari kiamat, yakni peristiwa hancurnya alam semesta dan isinya.

Peristiwa ini diawali dengan tiupan sangkakala oleh Malaikat Israfil atas perintah Allah SWT.

Hari akhir juga menjadi awal kehidupan kekal di akhirat untuk seluruh manusia.

Ada berbagai ayat Alquran yang menyinggung soal hari akhir. Salah satunya surah Al-Hajj ayat 7:

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ

Wa annas Saa'ata aatiya tul laa raiba feeha wa annal laaha yab'asuman fil quboor

Artinya: “Dan sungguh, (hari) kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapa pun yang di dalam kubur.”

Mengapa Kita Harus Beriman kepada Hari Akhir?

Ada banyak alasan yang mendasari kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir. Berikut adalah penjelasannya:

1. Termasuk Rukun Iman

Beriman kepada hari akhir merupakan Rukun Iman kelima yang wajib diyakini semua umat Islam.

Selain itu, perintah mengimani hari akhir pun tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi…”

2. Pengingat Bahwa Dunia Sementara

Meyakini hari akhir sekaligus menjadi pengingat bahwa tidak ada kehidupan yang abadi di dunia.

Bahkan, Allah SWT sudah menegaskan dunia cuma sementara dan kehidupan yang sesungguhnya ada di akhirat.

Itu tertuang dalam surah Gafir ayat 39:

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

Yaa qawmi innamaa haazihil hayaatud dunyaa mataa'unw wa innal Aakhirata hiya daarul qaraar

Artinya: “Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.”

3. Mendorong Berbuat Kebaikan

Seorang muslim yang beriman kepada hari akhir akan terdorong untuk berbuat kebaikan sebab yakin setiap amalnya mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.

Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7, Allah SWT berfirman:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Famaiy ya'mal mithqala zarratin khai raiy-yarah

Artinya: “Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

4. Mencegah Maksiat

Keyakinan bahwa semua amal mendapat balasan seadil-adilnya dari Allah SWT otomatis mencegah seseorang untuk berbuat maksiat.

Orang yang beriman kepada hari akhir pun sadar bahwa tidak ada satu pun dosa dan perbuatan maksiat yang luput dari hisab atau penghitungan amal.

Hal itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 18:

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

Yawma'izin tu'radoona laa takhfaa min kum khaafiyah

Artinya: “Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi (bagi Allah).”

5. Membuat Hati Lebih Tenang

Meski gambaran hari akhir sangat mencekam dalam Alquran, beriman kepada hari akhir justru bisa membuat seorang muslim merasa lebih tenang.

Itu karena ia memiliki keyakinan bahwa setiap kesulitan dan ketidakadilan yang dialami di dunia, pada akhirnya dibalas secara adil di akhirat.

Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42:

“Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim.”

Hikmah Beriman kepada Hari Akhir

Berikut ini adalah beberapa hikmah yang didapat seorang muslim jika beriman kepada hari akhir: