Islam sangat melarang perbuatan zina dan segala hal yang dapat memicunya. Larangan tersebut tercantum dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Wa laa taqrabuz-zinaa innahoo kaana faahishatan wa saaa’a sabeelaa

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Dalam ayat-ayat lain, juga dijelaskan mengenai hukuman bagi pelaku zina, seperti cambuk 100 kali.

Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang alasan Allah SWT melarang zina?

Mengapa Allah SWT Melarang Zina?

Allah SWT melarang zina sebab perbuatan keji itu bisa merusak nasab atau keturunan, menyebabkan penyakit kelamin, hingga hukuman pedih di akhirat.

Dalam tafsir Surah Al-Isra ayat 32, dijelaskan lima alasan Allah SWT melarang manusia berbuat zina, yakni sebagai berikut:

Alasan mengapa Allah SWT melarang zina.

1. Merusak Garis Keturunan (Nasab)

Salah satu alasan utama zina dilarang dalam Islam adalah karena dapat merusak garis keturunan atau nasab.

Zina bisa menyebabkan ketidakjelasan siapa ayah biologis seorang anak. Hal ini memunculkan dampak lebih besar lagi, seperti penentuan hak waris.

2. Menimbulkan Kejahatan Lainnya

Perbuatan zina sering kali menjadi pintu untuk berbagai kejahatan lain.

Perasaan marah dan cemburu bisa berujung konflik yang memicu penganiayaan hingga pembunuhan.

Bahkan, tak jarang zina berakibat pemerasan, aborsi ilegal, hingga penelantaran anak.

Inilah mengapa Allah SWT melarang zina, sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Isra ayat 32.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Makna “jalan yang buruk” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa zina membuka jalan menuju dosa lainnya.

3. Merusak Nama Baik dan Kehormatan

Dalam Islam, menjaga kehormatan diri adalah kewajiban. Salah satunya dengan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dari perbuatan haram (zina).

Hal itu diatur dalam Surah An-Nur ayat 30 (untuk laki-laki) dan ayat 31 (perintah bagi perempuan).

Jangankan kehormatan diri sendiri, Allah SWT pun memerintahkan untuk menjaga kehormatan orang lain.

Surah An-Nur ayat 4 berisi penegasan untuk tidak menuduh wanita baik-baik berzina.

Ini semua menunjukkan bahwa menjaga kehormatan sangat penting dalam Islam.

Sementara, zina justru bisa merusak kehormatan itu sebab memiliki berbagai dampak buruk.

4. Menghancurkan Rumah Tangga

Perbuatan zina tentu saja menyebabkan kehancuran rumah tangga. Hubungan suami istri yang sudah dijaga sebelumnya, bakal runtuh tanpa sisa karena pengkhianatan.

Zina dapat memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Dampaknya bukan cuma dirasakan suami dan istri, tetapi juga anak-anak.

5. Menyebabkan Penyakit dan Kerusakan Fisik

Dari sisi kesehatan, zina berisiko tinggi menyebabkan berbagai penyakit menular seksual, seperti sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS.

Islam pun melarang segala hal yang membahayakan diri sendiri, termasuk hal-hal yang diakibatkan zina.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Apa Dampak Zina Menurut Islam?

Dampak zina tidak hanya terasa di dunia, tetapi juga di akhirat jika pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal dunia.

Dampak Zina di Dunia

1. Dicabut keimanannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Apabila seseorang berzina maka imannya akan keluar di atasnya seolah-olah sebuah naungan. Jika ia kembali (bertaubat), maka imannya akan kembali.” (HR Abu Dawud).

2. Zina merusak kehormatan diri dan keluarga.

3. Menghancurkan rumah tangga.

4. Terkena penyakit menular seksual.

5. Jika hukum Islam ditegakkan, pelaku zina yang belum menikah akan dicambuk 100 kali. Sementara, pelaku zina muhsan (yang sudah menikah) dirajam sampai meninggal.

Dampak Zina di Akhirat

Dampak zina di akhirat tentu lebih besar dan pedih apabila pelakunya tidak bertaubat hingga meninggal dunia.

Allah SWT akan melipatgandakan azab bagi pelaku zina, dimasukkan ke neraka, dan kekal di dalamnya dengan keadaan terhina.

Hal itu tertuang dalam Surah Al-Furqan ayat 68-70: