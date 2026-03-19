Hari Raya Idulfitri menjadi momen saling memaafkan. Namun, di tengah perayaan lebaran, tidak semua bisa bertemu secara langsung untuk bersilaturahmi.

Kondisi itu membuat banyak orang meminta maaf lewat chat atau media sosial. Lantas, bagaimana Islam memandang hal ini?

Bolehkah Meminta Maaf Lewat Chat atau Media Sosial?

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah.” (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad).

Hadis di atas menjelaskan bahwa saling memberi salam dan berjabat tangan mampu mengugurkan dosa.

Hadis lainnya juga menegaskan hal yang sama, yakni sebagai berikut:

“Apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya sesama muslim, lalu ia menjabat tangannya, maka akan berguguranlah dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pepohonan yang kering, di hari angin bertiup sangat kencang. Jika pun tidak maka akan diampuni dosa-dosa keduanya meskipun sebaanyak buih di lautan.” (HR Thabrani).

Di tengah era digital, meminta maaf tidak harus dilakukan dengan bertatap muka dan berjabat tangan. Bisa juga meminta maaf lewat chat atau media sosial.

Hanya medianya saja yang berbeda, tetapi tujuannya tetap untuk bersilaturahmi dan menyambung persaudaraan.

Menjaga tali silaturahmi pun memiliki beragam keutamaan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis.

Salah satunya adalah menambah umur dan melapangkan rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR Bukhari dan Muslim).

Meminta maaf lewat chat atau media sosial dianjurkan jika memang ada keterbatasan jarak, biaya, dan transportasi untuk bertemu secara langsung.

Namun, yang paling utama adalah niatnya seperti sabda Rasulullah SAW berikut:

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang diniatkan.” (HR Bukhari dan Muslim).

Adab Meminta Maaf dalam Islam

Berikut ini adalah adab meminta maaf yang harus diperhatikan setiap muslim:

1. Mengakui Kesalahan

Adab meminta maaf yang paling utama adalah mengakui kesalahan secara spesifik tanpa bersikap defensif.

2. Tulus dan Menyesal

Permintaan maaf harus dilakukan dengan tulus dan penuh penyesalan karena memang menyakiti orang lain, bukan sekadar basa-basi

3. Tidak Berlebihan

Meminta maaf dengan cara yang wajar dan harus memberikan ruang bagi orang yang disakitinya untuk memproses semuanya.

4. Janji Tidak Mengulangi

Penyesalan atau permintaan maaf harus dibarengi dengan janji atau komitmen untuk memperbaiki diri. Salah satunya dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

5. Tanggung Jawab

Tak semua orang bisa langsung menerima maaf seseorang. Bahkan, beberapa kesalahan harus dibayar dengan konsekuensi yang tidak main-main.

Oleh karena itu, maaf mungkin saja belum cukup dan kita harus siap bertanggung jawab dari kesalahan yang dilakukan.

Keutamaan Saling Memaafkan

1. Mendapat Ampunan Allah SWT

Salah satu keutamaan saling memaafkan adalah mendapat ampunan dari Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nur ayat 22.

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

2. Termasuk Orang Bertakwa

Orang yang saling memaafkan termasuk golongan bertakwa dan dicintai Allah SWT. Hal itu ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 134.

“Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”

3. Mengangkat Derajat

Allah SWT akan menambah kemuliaan atau mengangkat derajat seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain.

“Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaan baginya.” 9HR Muslim).

4. Menghapus Dendam

Memaafkan akan mengikis rasa benci dan dendam dalam hati secara perlahan. Dengan hati yang bersih, seseorang akan merasa lebih tenang dan damai.

5. Mendapat Pahala

Dalam surah Asy-Syura ayat 40 Allah SWT berfirman:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

Ayat ini menekankan bahwa balasan untuk suatu kejahatan harus setimpal dengan kejahatan yang dialami.