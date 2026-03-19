Silaturahmi menjadi salah satu tujuan utama Hari Raya Idulfitri. Di Indonesia, momen ini juga identik dengan tradisi berbagi hadiah dan uang.

Pemberian hadiah dan uang ini lazim dilakukan di internal keluarga untuk mempererat hubungan.

Selain itu, di beberapa daerah, umumnya anak-anak mengunjungi rumah orang yang lebih tua dan akan menerima uang THR dari tuan rumah.

Namun, sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi berbagi hadiah dan uang saat Lebaran ini?

Hukum Memberi Hadiah dan Uang saat Lebaran dalam Islam

Memberi hadiah dan uang saat lebaran dalam Islam termasuk amalan mulia yang bisa mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa tradisi ini dianjurkan tanpa memaksakan diri, tidak untuk ajang pamer, dan tidak meminta-minta.

Memberi hadiah atau uang saat lebaran juga dianggap sebagai bentuk sedekah, sehingga bisa bernilai pahala besar.

Selain itu, Islam sangat mengapresiasi dan mendorong (bukan mewajibkan) untuk membalas kebaikan yang diberikan.

Dalam sebuah hadis, Aisyah RA mencontohkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW saat menerima hadiah.

“Rasulullah SAW itu memberi hadiah dan membalasnya (dengan yang sama atau lebih baik).” (HR Al-Bukhari).

Namun, Islam tidak pernah memberatkan umatnya. Jika tidak mampu secara materi, membalas kebaikan bisa dilakukan dengan mendoakan orang tersebut.

“Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan yang setara. Jika engkau tidak mendapati sesuatu yang membalas kebaikan tersebut, maka doakanlah dia sampai engkau yakin telah membalas kebaikannya (karena terus-menerus mendoakannya).” (HR Abu Dawud).

Adapun bagi penerima hadiah atau uang, sangat dianjurkan untuk mengucapkan kalimat pujian sebagai berikut:

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

Jazakallahu khairan

Artinya: “Semoga Allah senantiasa membalasmu dengan kebaikan.”

Adab Memberi Hadiah dan Uang saat Lebaran

Saat memberi hadiah dan uang ketika lebaran, seorang muslim harus memperhatikan adab-adab berikut ini:

1. Ikhlas

Memberi hadiah atau uang saat lebaran dilakukan karena mengharap rida Allah SWT dan mempererat persaudaraan.

Dalam surah Al-An’am ayat 162-163, Allah SWT berfirman:

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua ibadah dan apa pun yang dilakukan semasa hidup harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT dan tanpa pamrih.

2. Memuliakan Penerima

Hadiah dan uang diberikan dengan tujuan menghormati penerima, bukan karena kasihan atau untuk merendahkan orang lain.

3. Tidak mengharapkan Imbalan

Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk membalas kebaikan. Namun, bukan berarti kita boleh pamrih atau mengharapkan imbalan setiap memberi sesuatu.

Bahkan, perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan mendapat pujian atau keuntungan pribadi akan membuat amalannya sia-sia.

Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan hanya mengharap wajah-Nya.” (HR An-Nasa’i).

4. Bersyukur

Seorang muslim yang mampu memberikan hadiah atau uang saat lebaran sangat dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah SWT.

Itu karena tidak semua memiliki kesempatan atau kemampuan untuk memberikan hadiah kepada orang lain.

5. Tidak Memaksakan Diri

Adab lainnya yang harus diingat saat akan memberi hadiah atau uang adalah tidak memaksakan diri sendiri.

Artinya, harus memberikan sesuatu sesuai kemampuan. Bagi orang mampu, nilai barang atau uang tidak menjadi persoalan.

Namun, bagi orang yang kurang mampu, mungkin bisa terasa berat. Hal itu dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasannya.