Sebagai seorang Muslim, meyakini datangnya hari kiamat merupakan bagian penting dari fondasi keimanan.

Memang, iman kepada hari akhir termasuk dalam rukun iman Islam yang kelima, dan wajib diyakini sepenuh hati serta tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Keyakinan ini mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Tanpa pemahaman dan keyakinan yang kuat tentang hari akhir, keimanan seseorang belum bisa dikatakan sempurna.

Karena itulah, penting bagi setiap Muslim untuk mengetahui sekaligus benar-benar menghayati makna di baliknya.

Pengertian dan Makna Iman Kepada Hari Akhir

Secara sederhana, iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Jadi, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa suatu saat seluruh alam semesta akan hancur.

Di hari tersebut, manusia akan dibangkitkan kembali untuk menjalani kehidupan di akhirat dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia.

Perlu dipahami bahwa keyakinan ini tidak cukup jika hanya diucapkan, namun harus benar-benar tertanam di hati dan terlihat dalam perilaku sehari-hari.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, disebutkan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir.

Dalil-Dalil Alquran tentang Hari Akhir

A. QS. Al-A’raf Ayat 187: Waktu Kiamat Adalah Rahasia Allah

Hari kiamat pasti akan terjadi, tapi kapan waktunya hanya Allah SWT yang tahu. Tidak ada satu pun makhluk yang mengetahuinya, dan kejadiannya akan datang secara tiba-tiba.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-A’raf ayat 187:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Yas'aloonaka 'anis Saa'ati aiyaana mursaahaa qul innamaa 'ilmuhaa 'inda Rabbee laa yujallaeehaa liwaqtihaaa illaa Hoo;

saqulat fis samaawaati wal ard; laa taateekum illaa baghtah;

yas'aloonaka ka annaka hafiyyun 'anhaa qul innamaa 'ilmuhaa 'indal laahi wa laakinna aksaran naasi laa ya'lamoon

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Kiamat, “Kapan terjadi?”

Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang Kiamat itu ada pada Tuhanku; tidak ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia.

(Kiamat) itu sangat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba.”

Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya pengetahuan tentang (hari Kiamat) ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

B. QS. Ali ‘Imran Ayat 185 & Az-Zumar Ayat 68: Kematian Makhluk Menjelang Hari Akhir

Menjelang hari akhir, semua yang bernyawa pasti akan mati. Bukan hanya manusia, tapi juga makhluk lain seperti jin dan malaikat.

Hal ini sejalan dengan surat Ali Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Kulu nafsin zaaa'iqatul mawt; wa innamaa tuwaffawna ujoorakum Yawmal Qiyaamati faman zuhziha 'anin Naari waudkhilal Jannata faqad faaz; wa mal hayaatud dunyaaa illaa mataa'ul ghuroor

Artinya: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu.

Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Selain itu, kematian makhluk menjelang hari akhir ini juga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ

Wa nufikha fis Soori fas'iqa man fis samaawaati wa man fil ardi illaa man shaa'al lahu summa nufikha feehi ukhraa fa izaa hum qiyaamuny yanzuroon

Artinya: Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua (makhluk) yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah.

Kemudian ditiup sekali lagi (sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun (dari kuburnya) menunggu (keputusan Allah).

Proses Terjadinya Kiamat dan Hari Kebangkitan

1. Kehancuran Alam Semesta

Peristiwa kiamat digambarkan sebagai sebuah kehancuran yang amat dahsyat. Di hari itu, Allah akan menggulung hamparan langit dan gunung-gunung bagaikan sebuah lembaran kertas.

Hal ini diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 104:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

Yawma natwis samaaa'a kataiyis sijilli lilkutub; kamaa badaanaa awwala khalqin nu'eeduh; wa'dan 'alainaa; innaa kunna faa'ileen

Artinya: (Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas.

Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya lagi. (Suatu) janji yang pasti Kami tepati; sungguh, Kami akan melaksanakannya.

2. Hari Kebangkitan

Setelah semuanya hancur, manusia akan dibangkitkan kembali. Lalu, semua perbuatan yang pernah dilakukan akan diperlihatkan, karena semuanya telah dicatat dengan rapi.

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Summa ba'asnaakum mim ba'di mawtikum la'allakum tashkuroon

Artinya: Kemudian, Kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah: 56)

3. Berkumpul di Padang Mashyar

Selanjutnya, seluruh manusia dari awal hingga akhir zaman akan dikumpulkan di Padang Mahsyar.

Di tempat ini, semua amal dan kesalahan akan ditampakkan (QS. Al-Taghabun ayat 9). Pada masa ini, kondisi bumi dan langit sudah sepenuhnya diganti dengan wujud yang baru (QS. Ibrahim ayat 48).

Menurut sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dataran Padang Mahsyar digambarkan sebagai area tanah putih bersih yang sangat rata, wujudnya mirip seperti sepotong roti putih yang bundar dan pipih.

4. Proses Hisab dan Mizan

Tujuan utama berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar adalah untuk dihisab (diperhitungkan) amalnya.

Dalam keadilan-Nya, Allah SWT bahkan akan meminta setiap individu untuk memperhitungkan amal perbuatannya sendiri (QS al-Israa ayat 14).

Segala amal yang telah dilakukan akan ditimbang (Mizan) dengan sangat presisi. Sekalipun amal itu ukurannya hanya seberat biji sawi, tak akan ada jiwa yang dirugikan.

Hal ini tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 47:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

Wa nada'ul mawaazeenal qista li Yawmil Qiyaamati falaa tuzlamu nafsun shai'aa; wa in kaana misqaala habbatim min khardalin atainaa bihaa; wa kafaa binaa haasibeen

Artinya: Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.

5. Pembalasan: Surga dan Neraka

Setelah proses hisab, manusia akan menerima balasan atas segala perbuatannya di dunia.

Orang yang beriman dan beramal saleh akan masuk surga (QS. Al-Baqarah ayat 82), sedangkan orang kafir dan munafik akan mendapat siksa di neraka (QS. At-Taubah ayat 68).

Sementara itu, orang fasik (orang yang beriman namun sering maksiat dan melanggar perintah Allah) akan dihukum sesuai dosanya sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari Allah (QS. Al-Hasyr ayat 19).

Hikmah Memahami Iman kepada Hari Akhir

Bukan hanya soal keyakinan, memahami iman kepada hari akhir juga dapat memberikan hikmah pada cara hidup sehari-hari, seperti: