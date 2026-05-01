Istilah tasyabbuh sering muncul dalam pembahasan tentang adab dan perilaku seorang Muslim, terutama saat membahas larangan meniru kebiasaan tertentu.

Secara sederhana, tasyabbuh berarti meniru atau menyerupai pihak lain, khususnya orang yang tidak beriman.

Namun, maknanya sendiri tidak sesederhana itu. Dalam Islam, tasyabbuh bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari gaya hidup, cara berpakaian, hingga perilaku sehari-hari.

Pengertian Tasyabbuh dalam Islam

Secara bahasa, tasyabbuh berasal dari kata Arab “shabaha” yang berarti menyerupai atau meniru.

Dalam ajaran Islam, tasyabbuh adalah istilah untuk perilaku meniru orang kafir atau orang yang tidak beriman.

Bentuk peniruan ini bisa bermacam-macam, seperti cara berpakaian, cara berbicara, kebiasaan sehari-hari, hingga sikap dan perilaku.

Lebih lanjut, tasyabbuh adalah tindakan seseorang yang sengaja berusaha menyerupai pihak lain, bahkan sampai memaksakan diri. Peniruan ini bisa dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja.

Yang ditiru pun tidak selalu satu jenis, bisa meniru manusia, seperti orang kafir, kaum non-Arab, atau ahli bid’ah, bahkan bisa juga meniru makhluk lain seperti hewan.

Contohnya, laki-laki yang berperilaku dan berdandan seperti perempuan, atau sebaliknya.

Dalil dan Hukum Larangan Tasyabbuh

Agama Islam melarang keras perbuatan tasyabbuh ini, sehingga hukumnya dipastikan haram.

Larangan ini sangat krusial, terutama bagi muslim yang fondasi imannya masih lemah, karena mereka sangat rentan terpengaruh dan mudah goyah dalam pendiriannya.

Terdapat landasan kuat mengapa perbuatan ini dilarang, tercantum dalam Alquran dan hadis.

1. Surat Ar-Rum ayat 31-32

Di dalam Alquran, Allah SWT memberikan peringatan melalui surat Ar-Rum ayat 31-32:

31.

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Muneebeena ilaihi wattaqoohu wa aqeemus Salaata wa laa takoonoo minal mushrikeen

Artinya: “dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah,”

32.

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

Minal lazeena farraqoo deenahum wa kaanoo shiya'an kullu hizbim bimaa ladaihim farihoon

Artinya: “yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.”

2. Hadis Riwayat Abu Dawud

Rasulullah SAW juga menegaskan ancaman bagi para pelaku tasyabbuh.

Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menjadi pengingat tegas bahwa menyalahi aturan syariat pasti akan mendatangkan balasan dari Allah.

Jenis-Jenis Tasyabbuh yang Harus Dihindari

Dalam penerapannya, tasyabbuh bisa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Tasyabbuh dalam Ibadah

Hal ini terjadi jika ada seorang Muslim yang meniru cara ibadah, membaca doa, atau ikut-ikutan melakukan ritual keagamaan milik orang-orang yang tidak beriman.

2. Tasyabbuh dalam Adat Kebiasaan

Ini adalah tindakan meniru gaya hidup sehari-hari orang kafir.

Misalnya, mencontoh gaya berpakaian yang membuka aurat, gaya bahasa, atau perilaku yang jelas-jelas bertentangan dengan adab dan ajaran Islam.

Dampak Buruk Tasyabbuh

1. Merusak Keimanan

Tasyabbuh bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri terhadap agama dan keimanannya sendiri.

Bahkan, kebiasaan meniru ini digolongkan sebagai "penyakit iman", sejajar dengan sifat syirik, munafik, fasik, dan berlebih-lebihan (ghuluw) yang harus dijauhi oleh setiap Muslim.

2. Merusak Akhlak

Ketika seseorang terbiasa meniru perilaku orang tak beriman, lambat laun nilai-nilai moral dan etika yang baik di dalam dirinya akan pudar dan hilang.

3. Terjerumus dalam Kesesatan

Pada akhirnya, perbuatan ini akan membuat seseorang kehilangan arah.