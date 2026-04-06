Sempat populer berkat novel dan film “Negeri 5 Menara”, banyak orang mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah “man jadda wajada”.

Ungkapan ini kerap dijadikan sebagai penyemangat, terutama di kalangan pelajar, karena mengandung makna tentang pentingnya kesungguhan dalam meraih keberhasilan.

Tidak sedikit yang menjadikannya sebagai prinsip hidup saat menghadapi tantangan, baik dalam belajar, bekerja, maupun mengejar cita-cita.

Sebetulnya, apa arti dari “man jadda wajada” dan adakah dalil yang mendukung istilah ini?

Tulisan Arab, Latin, dan Arti Man Jadda Wajada

Berikut bentuk penulisan yang benar dari ungkapan “man jadda wajada” dalam bahasa Arab, latin, dan artinya:

Arab: مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Latin: Man jadda wajada

Artinya: “Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan (keberhasilan).”

Ungkapan ini terdiri dari tiga kata sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam.

Man berarti siapa, jadda berarti bersungguh-sungguh, dan wajada berarti mendapatkan atau memperoleh hasil.

Asal Usul dan Status Ungkapan Man Jadda Wajada

Perlu diketahui bahwa Man Jadda Wajada bukanlah hadis Nabi Muhammad SAW.

Ungkapan ini termasuk dalam kategori mahfudzat, yaitu kata-kata hikmah dalam bahasa Arab yang sering digunakan sebagai nasihat atau motivasi.

Dalam tradisi pendidikan Islam, khususnya di pesantren, ungkapan ini sangat populer dan sering diajarkan kepada santri sebagai prinsip dasar dalam menuntut ilmu.

Hal ini juga dijelaskan dalam berbagai kajian ulama bahwa kalimat ini mengandung nilai pendidikan yang kuat, yaitu pentingnya kesungguhan dalam belajar dan berusaha.

Meski bukan hadis, makna yang terkandung di dalamnya tetap selaras dengan ajaran Islam.

Dalil yang Mendukung Semangat Man Jadda Wajada

Walaupun bukan berasal dari Alquran atau hadis, semangat yang terkandung dalam Man Jadda Wajada didukung oleh banyak dalil dalam Islam.

Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Ar-Ra’d ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Lahoo mu'aqqibaatum mim baini yadaihi wa min khalfihee yahfazoonahoo min amril laah; innal laaha laa yughaiyiru maa biqawmin hattaa yughaiyiroo maa bianfusihim;

wa izaaa araadal laahu biqawmin sooo'an falaa maradda lah; wa maa lahum min dooniheeminw waal

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan dan keberhasilan harus diawali dari usaha diri sendiri.

Contoh Penerapan Man Jadda Wajada dalam Kehidupan

1. Dalam Belajar

Dalam dunia pendidikan, Man Jadda Wajada sering dijadikan prinsip utama. Seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, dan tidak mudah menyerah biasanya akan mendapatkan hasil yang baik.

Kesulitan dalam memahami pelajaran bukan alasan untuk berhenti, tetapi justru menjadi tantangan untuk terus berusaha lebih keras.

2. Dalam Pekerjaan

Di dunia kerja, kesungguhan dan kerja keras juga menjadi kunci keberhasilan.

Seseorang yang konsisten meningkatkan kemampuan dan tidak mudah putus asa akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan karier.

Ungkapan ini mengajarkan bahwa hasil besar tidak datang tanpa ada usaha yang serius.

3. Dalam Ibadah

Kemudian, prinsip Man Jadda Wajada juga berlaku dalam ibadah.

Orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, seperti salat, doa, dan amal saleh, akan merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah.

4. Dalam Meraih Cita-Cita

Setiap orang memiliki impian dan tujuan hidup. Namun, tidak semua orang mampu mencapainya karena kurangnya kesungguhan.

Dengan menerapkan prinsip Man Jadda Wajada, seseorang akan terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan.