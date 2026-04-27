Ungkapan “innama’al ‘usri yusra” mungkin sudah sangat familiar di telinga banyak orang. Ayat ini berasal dari Alquran, tepatnya dalam surat Al-Insyirah, yang kerap menjadi sumber ketenangan bagi umat Islam.

Makna ayat ini menyimpan pelajaran penting tentang cara memandang ujian hidup. Karena itu, ayat ini sering dijadikan pegangan agar seseorang tetap sabar dan tidak mudah putus asa.

Lalu, apa sebenarnya makna innama’al ‘usri yusra jika dipahami lebih dalam?

Tulisan Arab, Latin, dan Arti Inna Ma'al Usri Yusro

Surat Al-Insyirah.

Kalimat “innama’al usri yusra pada dasarnya merupakan bagian dari surat Al-Insyirah yang merupakan surat ke-94 dalam Alquran.

Surat yang terdiri dari 8 ayat ini memiliki arti kelapangan, dan kalimat “innama’al usri yusra” sendiri secara khusus muncul pada ayat kelima dan keenam.

Berikut adalah bacaan surat Al-Insyirah ayat 1-8 secara utuh beserta tulisan Arab, Latin, dan artinya:

1.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

Alam nashrah laka sadrak

Artinya: Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?

2.

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

Wa wa d'ana 'anka wizrak

Artinya: dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,

3.

الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

Allazee anqada zahrak

Artinya: yang memberatkan punggungmu,

4.

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

Wa raf 'ana laka zikrak

Artinya: dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.

5.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Fa inna ma'al usri yusra

Artinya: Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,

6.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Inna ma'al 'usri yusra

Artinya: sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

7.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Fa iza faragh ta fansab

Artinya: Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),

8.

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

Wa ilaa rabbika far ghab

Artinya: dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

Makna Mendalam di Balik Ayat Inna Ma'al Usri Yusro

Makna dari ayat “Inna ma’al usri yusra” menegaskan bahwa setiap kesulitan pasti disertai dengan jalan keluar.

Menariknya, pesan ini diulang dua kali dalam ayat ke-5 dan ke-6, sebagai bentuk penegasan bahwa kemudahan akan selalu hadir bersama kesulitan.

Selain itu, ayat ini juga memberikan harapan bagi siapa saja yang sedang menghadapi masalah.

Kesulitan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keadaan yang lebih baik.

Namun, untuk sampai ke sana, tetap dibutuhkan usaha, kesabaran, dan sikap tawakal kepada Allah SWT.

Kita juga perlu yakin bahwa Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hamba-Nya, dan setiap ujian pasti membaca pelajaran serta kebaikan di dalamnya.

Asbabun Nuzul dan Konteks Perjuangan Nabi Muhammad SAW

Makna ayat ini sangat erat kaitannya dengan kisah dan perjuangan berat yang dialami Nabi Muhammad SAW.

Pada masa kejahiliyahan di Mekkah, kaum kafir Quraisy terus-menerus memberikan cobaan berat dengan menghina Nabi, menolak keras wahyu Islam, menentang para pengikut beliau, hingga membatasi ruang gerak dakwah Rasulullah SAW.

Meskipun menghadapi penolakan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Nabi Muhammad senantiasa menunjukkan karakter yang tenang, sabar, tidak mudah gelisah, serta terus bertawakal kepada Allah SWT.

Buah dari kesabaran yang luar biasa itu adalah hadirnya kemudahan dari Allah SWT.