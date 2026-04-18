Islam mengajarkan konsep halal dan haram, termasuk soal makanan yang dikonsumsi.

Salah satu makanan yang haram dalam Islam adalah daging babi.

Larangan memakan daging babi merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang terdapat dalam beberapa ayat Alquran.

Namun, selain daging babi, Alquran juga mejelaskan makanan lainnya yang juga haram dikonsumi umat Islam.

Lantas, apa saja makanan haram menurut Alquran?

Apa Saja Makanan Haram Menurut Alquran?

Berikut adalah penjelasan mengenai makanan haram menurut Alquran, khususnya berdasarkan tafsir Surah Al-Maidah ayat 3:

1. Bangkai

Binatang yang mati tanpa disembelih. Selain menjijikkan, bangkai hewan juga mengandung banyak kuman yang membahayakan kesehatan.

2. Darah

Haram hukumnya muslim mengonsumi darah yang mengalir dari tubuh hewan karena disembelih atau hal lainnya.

3. Daging Babi

Daging dari semua bagian tubuh babi termasuk makanan yang diharamkan dalam Islam karena perintah langsung dari Allah SWT.

Larangan untuk memakan babi terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An’am ayat 145, dan An-Nahl ayat 115.

4. Hewan Disembelih Tanpa Menyebut Nama Allah SWT

Umat Islam juga dilarang memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut Allah SWT.

5. Hewan yang Mati Tercekik

Dalam tafsir Surah Al-Maidah ayat 3, maksud mati karena tercekik adalah karena diikat dan sebagainya, sehingga mati dalam keadaan tidak berdaya.

6. Hewan yang Mati Dipukul

Hewan yang mati dipukul dengan keras atau menggunakan benda berat juga haram dikonsumsi dalam Islam.

Selain itu, terdapat pula dalil yang melarang menyiksa binatang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Allah mewajibkan berbuat baik (ihsan) atas setiap sesuatu, kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik, dan kalau menyembelih, sembelihlah dengan baik, hendaklah seorang kamu mempertajam pisaunya dan jangan sampai tersiksa binatang sembelihannya.” (HR Ahmad, Muslim)

7. Hewan yang Mati Terjatuh

Haram hukumnya bagi muslim memakan hewan yang mati karena terjatuh dari ketinggian, seperti bukti.

8. Hewan yang Mati Ditanduk

Muslim juga dilarang mengonsumsi hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. Namun, kalau masih sempat disembelih dengan menyebut nama Allah SWT, maka hukumnya halal.

9. Hewan yang Mati Diterkam Binatang Buas

Seperti hewan yang mati ditanduk, Islam juga melarang umatnya memakan daging hewan yang mati karena diterkam binatang buas.

Akan tetapi, hukumnya menjadi halal jika hewan tersebut masih sempat disembelih dengan menyebut Allah SWT.

10. Hewan yang Disembelih untuk Berhala

Makanan terakhir yang haram dimakan umat Islam menurut Surah Al-Maidah ayat 3 adalah daging hewan yang disembelih untuk berhala.

Ini merupakan tradisi orang-orang zaman jahiliah. Mereka pernah menyembelih hewan di dekat ratusan berhala di sekitar Ka’bah.

Hukumnya haram sebab itu termasuk praktik syirik karena menyekutukan Allah SWT.

Minuman dan Makanan Haram Lain dalam Islam

Selain 10 makanan haram yang terdapat dalam Alquran, ada juga beberapa minuman dan makanan lain yang diharamkan yang bersumber dari hadis.

1. Binatang Bertaring

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata:

“Rasulullah SAW melarang (memakan) semua binatang buas yang bertaring, dan burung yang bercakar.” (HR Muslim, Al-Bukhari)

Menurut para ulama, yang dimaksud hewan bertaring adalah yang berbahaya bagi manusia dan yang memakan daging hewan lain seperti kucing atau gajah.

Beberapa hewan yang tergolong binatang bertaring di antaranya singa, macan, serigala, dan sejenisnya. Bahkan, ada ulama yang juga memasukkan anjing sebagai hewan buas.

Ini juga sudah tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 3, yakni larangan memakan hewan yang mati karena diterkam binatang buas.

2. Katak

Katak juga termasuk makanan haram bagi umat Islam. Dalilnya adalah sebagai berikut:

“Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam melarang untuk membunuh katak.” (HR Abu Daud dan Ahmad)

3. Hewan Amfibi

Sebenarnya tidak ada dalil yang melarang atau membolehkan mengonsumsi hewan amfibi (hidup di air dan darat), kecuali tentang katak.

Oleh karena itu, para ulama pun memiliki perbedaan pendapat. Ulama Mazhab Malikiyah membolehkan makan hewan amfibi, baik itu katak, kura-kura (penyu), dan kepiting.

Ulama Syafi’iyah membolehkan mengonsumsi hewan amfibi, kecuali katak. Burung air pun boleh jika disembelih sesuai syariat Islam.

Sementara, ulama Hambali berpendapat hewan yang hidup di dua alam tidak halal kecuali dengan jalan disembelih dan kepiting.

Adapun ulama Hanafiyah mengharamkan semua hewan air untuk dimakan kecuali ikan.

4. Khamr (Minuman Keras)

Selain makanan, ada pula minuman yang diharamkan yaitu khamr atau minuman keras. Perintah untuk tidak meminum khamr terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Innamaa yureedush Shaitaanu ai yooqi'a bainakumul 'adaawata wal baghdaaa'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an zikril laahi wa 'anis Salaati fahal antum muntahoon

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Ayat Alquran tentang Makanan Haram

Surah Al-Baqarah Ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Innamaa harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzeeri wa maaa uhilla bihee lighairil laahi famanid turra ghaira baaghinw wa laa 'aadin falaaa isma 'alaih; innal laaha Ghafoorur Raheem

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat tersebut berisi penjelasan tentang makanan yang haram dikonsumsi umat Islam. Namun, pada saat bersamaan menegaskan bahwa tidak berdosa jika memakannya dalam keadaan darurat.

Situasi darurat yang dimaksud adalah tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan dan jika tidak dikonsumsi akan membawa bahaya besar atau kematian.

Surah Al-Maidah Ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzeeri wa maaa uhilla lighiril laahi bihee walmun khani qatu wal mawqoozatu wal mutarad diyatu wanna teehatu wa maaa akalas sabu'u illaa maa zakkaitum wa maa zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimoo bil azlaam; zaalikum fisq; alyawma ya'isal lazeena kafaroo min deenikum falaa takhshawhum wakh shawn; alyawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu 'alaikum ni'matee wa radeetu lakumul Islaama deenaa; famanidturra fee makhmasatin ghaira mutajaanifil li ismin fa innallaaha Ghafoorur Raheem

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Surah Al-An’am Ayat 145

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Qul laaa ajidu fee maaa oohiya ilaiya muharraman 'alaa taa'iminy yat'amuhooo illaaa ai yakoona maitatan aw damam masfoohan aw lahma khinzeerin fa innahoo rijsun aw fisqan uhilla lighairil laahi bih; famanid turra ghaira baa ghinw wa laa 'aadin fa inna Rabbaka Ghafoorur Raheem

Artinya: “Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Surah An-Nahl Ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Innamaa harrma 'alai kumul maitata waddama wa lahmal khinzeeri wa maaa uhilla lighairil laahi bihee famanid turra ghaira baaghinw wa laa 'aadin fa innal laaha Ghafoorur Raheem