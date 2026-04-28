Dalam ajaran Islam, zina termasuk salah satu perbuatan yang sangat dilarang karena dapat merusak kehormatan diri dan hubungan sosial.

Larangan ini tidak hanya terbatas pada perbuatan utama, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perilaku yang dapat mendekatkan seseorang pada zina itu sendiri.

Banyak orang memahami zina hanya sebatas hubungan fisik di luar pernikahan.

Padahal, dalam Islam, zina memiliki makna yang lebih luas dengan beberapa jenis atau bentuk yang sering kali tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari.

Inilah yang membuat setiap orang penting untuk memahami macam-macam zina secara lebih menyeluruh.

Lalu, apa saja macam-macam zina yang perlu diketahui, dan bagaimana penjelasannya dalam Islam?

Macam-Macam Zina dalam Islam dan Hukumannya

Berdasarkan ada atau tidaknya keterlibatan fisik antar pelakunya, zina secara garis besar terbagi menjadi dua macam utama, yaitu zina haqiqi dan zina majazi.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Zina Haqiqi (Zina Sebenarnya)

Zina haqiqi adalah perbuatan zina yang melibatkan hubungan seksual secara fisik (bertemunya kelamin) antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara agama.

Zini ini memiliki hukuman yang sangat tegas dalam Islam dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau pernah memiliki ikatan pernikahan yang sah (berstatus suami, istri, duda, atau janda).

Hukuman untuk pelaku zina muhsan sangatlah berat karena mereka telah mengkhianati amanah rumah tangga.

Berdasarkan hadis riwayat Muslim, hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah rajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia.

b. Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah jenis zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah terikat dalam tali pernikahan.

Berdasarkan surat An-Nur ayat 2, hukuman bagi pelaku zina ini adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian;

dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Macam-Macam Zina dalam Islam

2. Zina Majazi (Zina Panca Indera)

Zina majazi adalah jenis zina yang tidak melibatkan hubungan fisik secara langsung, melainkan dilakukan melalui panca indra.

Zina ini kerap dilakukan tanpa sadar karena dinormalisasi dalam pergaulan sehari-hari, padahal ini adalah dosa yang bisa menjadi pintu pembuka menuju zina haqiqi.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari zina untuk setiap anak Adam.

Zina mata adalah dengan melihat, zina lisan adalah dengan berbicara, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semua itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berikut adalah macam-macam zina majazi yang perlu diwaspadai:

a. Zina Mata

Zina mata terjadi saat kita memandang lawan jenis yang bukan mahram dengan syahwat, rasa suka, atau nafsu.

Dalam surat Gafir ayat 19, dijelaskan:

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Ya'lamu khaaa'inatal a'yuni wa maa tukhfis sudoor

Artinya: “Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.”

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk menjaga dan menahan pandangannya.

b. Zina Lisan

Obrolan yang diselingi dengan perasaan senang, pujian berlebihan, godaan, atau berbicara dengan kata-kata rayuan lembut kepada lawan jenis tergolong sebagai zina lisan.

Hal ini sangat dilarang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 32:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Yaa nisaaa'an Nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisaaa'i init taqaitunna falaa takhda'na bilqawli fa yatma'al lazee fee qalbihee maradunw wa qulna qawlam ma'roofaa

Artinya: “Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa.

Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.”

c. Zina Hati

Zina hati muncul ketika seseorang mulai memikirkan atau membayangkan lawan jenis yang bukan mahram dengan perasaan syahwat atau angan-angan yang melampaui batas.

Walau tersembunyi, Allah Maha Mengetahui, seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada rupa atau harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian.” (HR. Muslim)

d. Zina Tangan dan Langkah Kaki

Zina tangan merupakan jenis zina yang dilakukan dengan sengaja memegang, menyentuh, atau meraba bagian tubuh lawan jenis dengan perasaan bahagia.

Sementara itu, zina langkah kaki terjadi ketika seseorang melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat maksiat atau untuk bertemu dengan seseorang demi melakukan perbuatan tidak baik.

e. Zina Syubhat

Zina syubhat adalah jenis zina yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik dengan lawan jenis yang tidak sampai pada jima’ (hubungan seksual).