Kalimat “La tahzan innallah ma’ana” mungkin sering kamu dengar saat sedang sedih atau menghadapi masalah.

Ungkapan ini kerap dijadikan penenang hati karena mengandung makna yang dalam dan menenangkan.

Namun, apa sebenarnya arti la tahzan innallah ma’ana? Dari mana asalnya dalam Islam, dan apa makna yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari?

Tulisan La Tahzan Innallah Ma’ana dalam Arab, Latin, dan Artinya

Kalimat la tahzan innallah ma’ana ditulis dalam bahasa Arab sebagai berikut:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

La tahzan innallaha ma’ana

Artinya: “Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

Kalimat ini sering digunakan sebagai ungkapan penenang hati, terutama saat seseorang sedang menghadapi kesulitan atau kesedihan.

Asal-Usul La Tahzan Innallah Ma’ana dalam Alquran

Kalimat ini pada dasarnya berasal dari Alquran, tepatnya dalam surat At-Taubah ayat 40. Berikut adalah bunyi ayatnya:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Illaa tansuroohu faqad nasarahul laahu iz akhrajahul lazeena kafaroo saaniyasnaini iz humaa filghaari iz yaqoolu lisaahibihee

la tahzan innnal laaha ma'anaa fa anzalallaahu sakeenatahoo 'alaihi wa aiyadahoo bijunoodil lam tarawhaa wa ja'ala kalimatal lazeena kafarus suflaa;

wa Kalimatul laahi hiyal 'ulyaa; wallaahu 'Azeezun Hakeem;

Artinya: “Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Mekah);

sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, ‘Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.’

Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu,

dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Kisah di Balik Ayat

Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Tsur saat hijrah dari Makkah ke Madinah.

Saat itu, kondisi sangat genting karena kaum Quraisy sedang mengejar mereka.

Dalam situasi penuh ketegangan tersebut, Nabi Muhammad SAW menenangkan Abu Bakar dengan kalimat ini.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam keadaan sulit, keyakinan kepada Allah tetap menjadi sumber ketenangan.

Makna La Tahzan Innallah Ma’ana dalam Kehidupan

1. Anjuran untuk Tidak Berlarut-larut dalam Kesedihan

Kata la tahzan mengandung pesan agar seseorang tidak tenggelam dalam kesedihan.

Islam tidak melarang rasa sedih, tetapi mengajarkan umatnya untuk tidak berlarut-larut hingga kehilangan harapan.

Kalimat ini menjadi pengingat untuk tetap bangkit dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar.

2. Keyakinan Bahwa Allah Selalu Membersamai

Kemudian, bagian innallaha ma’ana menegaskan bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya. Kebersamaan ini bukan secara fisik, tetapi dalam bentuk pertolongan, perlindungan, dan pengawasan-Nya.

Dengan keyakinan ini, seseorang akan merasa lebih tenang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah.

3. Penguat Mental dan Spiritual

Saat menghadapi tekanan, kegagalan, atau rasa takut, mengingat bahwa Allah bersama kita dapat memberikan ketenangan batin.

Secara spiritual, hal ini juga memperkuat hubungan dengan Allah dan meningkatkan rasa tawakal.

Waktu Tepat Mengucapkan La Tahzan Innallah Ma’ana

Kalimat ini bisa diucapkan dalam berbagai kondisi, terutama saat seseorang sedang mengalami kesedihan, kecemasan, atau tekanan hidup.

Misalnya, saat menghadapi masalah pekerjaan, kehilangan, atau situasi yang membuat hati gelisah, kita bisa membaca “la tahzan innallah ma’ana” untuk menguatkan hati.

Selain itu, kalimat ini juga bisa diamalkan sebagai bentuk zikir ringan untuk menenangkan hati.