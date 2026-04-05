Pernahkah Anda membaca doa "la illaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin"?

Doa tersebut ternyata pernah dibaca Nabi Yunus AS ketika ditelan ikan besar seperti paus.

Selain itu, kalimat "la illaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin" memiliki arti dan keutamaan yang luar biasa.

Tulisan Arab dan Arti La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

La illaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.”

Lafaz la illaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin merupakan penggalan surah Al-Anbiya ayat 87.

Berikut adalah bunyi ayat 87 dalam surah Al-Anbiya:

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Wa Zan Nooni iz zahaba mughaadiban fazaanna al lan naqdira 'alaihi fanaanna al lan naqdira 'alaihi fanaadaa fiz zulumaati al laaa ilaaha illaaa Anta Subhaanaka innee kuntu minaz zaalimeen

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, ”Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.”

Makna La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

La illah illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin merupakan doa yang dibaca Nabi Yunus AS di dalam perut ikan paus.

Doa ini berisi pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT sekaligus pengakuan dosa bahwa ia telah menjadi orang yang zalim.

Semuanya bermula saat Nabi Yunus AS diutus kepada kaum Ninawa di Irak untuk mengajak mereka menyembah Allah SWT dan meninggalkan berhala.

Namun, setelah berdakwah bertahun-tahun, hanya sedikit kaum Ninawa akan bertobat. Nabi Yunus AS pun pergi dalam kemarahan.

Kepergian Nabi Yunus memberi kesan bahwa ia tidak sabar menghadapi umatnya. Ini juga yang membedakan Nabi Yunus dan nabi lainnya dari Ulul Azmi.

Ulul Azmi merupakan gelar para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan yang luar biasa saat menghadapi cobaan ketika menyebarkan agama Allah SWT.

Hanya lima nabi bergelar Ulul Azmi, yakni Nabi Nuh AS, Nabi Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad SAW.

Kemarahannya juga menimbulkan kesan seolah dia mengira bahwa sebagai nabi dan rasul Allah, tidak akan pernah menghadapi kesulitan.

Namun, faktanya nabi dan rasul banyak menemui rintangan, ejekan, dan siksaan dari orang-orang ingkar.

Setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, ia naik ke sebuah perahu dengan wajah muram. Pada saat bersamaan, Allah SWT menurunkan azab untuk kaum Ninawa.

Allah SWT memberikan badai yang membuat batu-batu terlempar. Kaum Ninawa yang ketakutan akhirnya bertobat kepada Allah SWT.

Sayangnya, Nabi Yunus tidak mengetahui itu. Ia sudah naik ke kapal yang kemudian dihantam gelombang besar.

Para penumpang pun memutar otak agar kapal tidak tenggelam. Salah satunya dengan mengurangi muatan kapal.

Mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang terjun ke laut. Nama Nabi Yunus keluar tiga kali dan akhirnya ia loncat ke laut.

Saat itulah Allah SWT mengirim seekor ikan besar seperti paus yang berenang dengan cepat, lalu menelan Nabi Yunus.

Di dalam perut ikan besar yang gelap, di dalam laut yang gelap, dan pada malam hari yang gelap, Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah SWT dengan mengucapkan:

“La illah illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin.”

Pengakuan bahwa dia “termasuk golongan orang-orang yang zalim”, berarti dia sadar atas kesalahannya sebagai yang tidak sabar dan berlapang dada.

Manfaat Membaca La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rutin membaca “La illah illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin” membuat doa kita dikabulkan oleh Allah SWT.

“Doa Nabi Yunus ‘alaihissalam tatkala beliau terperangkap di perut ikan adalah “laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu minadz dzaalimin”. Sungguh, tidaklah seorang muslim membacanya terus menerus, kecuali Allah akan kabulkan keinginannya.” (HR. At-Tirmidzi no. 3505)

Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya membaca doa Nabi Yunus ketika menghadapi masalah.

"Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu jika kamu ditimpa suatu masalah atau ujian dalam urusan dunia ini, kemudian berdoa dengannya (yaitu doa Dzun Nun atau Nabi Yunus).” (HR Al-Hakim).