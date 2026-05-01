Kultum adalah cara sederhana untuk menyampaikan pesan kebaikan dalam waktu singkat, biasanya selama 5-7 menit.

Meski durasinya pendek, kultum bisa sangat berdampak jika isinya jelas, padat, dan menyentuh hati.

Biasanya, kultum disampaikan setelah salat berjamaah. Namun, sebenarnya, kultum bisa dibawakan kapan saja sebagai bentuk pengingat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Lantas, adakah contoh kultum singkat yang menginspirasi lengkap beserta dalil sahihnya?

Contoh Kultum Singkat yang Menginspirasi

1. Kultum tentang Keutamaan Niat

Niat adalah hal paling dasar dalam setiap amal. Tanpa niat yang benar, perbuatan baik bisa kehilangan nilainya di sisi Allah.

Bahkan, hal yang terlihat biasa saja bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Innamal a’maalu binniyyaat

Artinya: “Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya.” (HR. Bukhari & Muslim)

Artinya, dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi hasilnya berbeda karena niatnya tidak sama.

Ada yang bekerja untuk mencari ridha Allah, ada juga yang hanya mengejar pujian manusia.

Karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperbaiki niat sebelum melakukan sesuatu. Jangan hanya fokus pada hasil, tapi juga luruskan tujuan.

Dengan niat yang ikhlas, hidup akan terasa lebih ringan, tenang, dan penuh berkah.

2. Kultum tentang Pentingnya Salat

Saalat adalah kewajiban utama dalam Islam dan menjadi tiang agama.

Salat adalah penghubung antara manusia dengan Allah SWT, tempat kita mengadu, memohon, dan mendekatkan diri.

Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Wa aqiimus shalaah

Salat bukan sekadar gerakan, tapi bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Sayangnya, masih banyak orang yang menunda atau bahkan meninggalkan shalat.

Padahal, salat yang dijaga dengan baik bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat juga memberi ketenangan di tengah kesibukan hidup.

Mulailah dengan memperbaiki kualitas salat, bukan hanya kuantitasnya. Hadirkan hati saat shalat, pahami bacaan, dan rasakan kedekatan dengan Allah.

Dengan salat yang baik, insyaAllah hidup kita akan lebih terarah.

3. Kultum tentang Bersyukur

Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Banyak orang merasa kurang, bukan karena sedikit nikmat, tapi karena kurang bersyukur. Padahal, jika kita mau melihat, nikmat Allah sangatlah banyak.

Allah berfirman:

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

La’in syakartum la-aziidannakum

Artinya: “Jika kamu bersyukur, pasti Aku tambah (nikmatmu).” (QS. Ibrahim: 7)

Bersyukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga dilakukan dengan perbuatan. Menggunakan nikmat untuk kebaikan juga termasuk bentuk syukur.

Dengan bersyukur, hati menjadi lebih tenang dan tidak mudah iri dengan orang lain. Hidup terasa lebih cukup dan damai.

Mari biasakan bersyukur dalam kondisi apa pun, karena di balik setiap keadaan pasti ada nikmat yang bisa kita rasakan.

4. Kultum tentang Sabar

Sabar adalah sikap penting dalam menghadapi ujian hidup. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Setiap orang pasti diuji dengan caranya masing-masing.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Innallaha ma’ash-shaabiriin

Artinya: “Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153)

Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi tetap kuat dan tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. Sabar juga berarti menahan diri dari hal-hal yang dilarang.

Orang yang sabar akan mendapatkan ketenangan hati dan pertolongan dari Allah. Ujian yang dihadapi pun akan terasa lebih ringan.

Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan sabar, kita belajar untuk percaya pada rencana Allah yang terbaik.

5. Kultum tentang Kejujuran

Kejujuran adalah sifat mulia yang harus dimiliki setiap Muslim. Orang yang jujur akan dipercaya, dihormati, dan dicintai oleh orang lain.

Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ

Fa innash-shidqa yahdii ilal birr

Artinya: “Kejujuran membawa kepada kebaikan.” (HR. Bukhari & Muslim)

Sebaliknya, kebohongan hanya akan membawa kepada keburukan. Sekali berbohong, biasanya akan diikuti kebohongan lain untuk menutupinya.

Meski terkadang jujur itu terasa berat, hasilnya akan selalu lebih baik. Kejujuran juga membawa ketenangan karena kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu.

Biasakan berkata jujur dalam hal kecil maupun besar. Dari situlah kepercayaan akan tumbuh.

6. Kultum tentang Menjaga Lisan

Lisan adalah bagian kecil dari tubuh, tapi dampaknya sangat besar. Banyak masalah, pertengkaran, bahkan dosa besar terjadi karena ucapan yang tidak dijaga.

Rasulullah SAW bersabda:

فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Fal yaqul khairan aw liyasmut

Artinya: “Berkatalah baik atau diam.” (HR. Bukhari & Muslim)

Sebelum berbicara, pikirkan dulu apakah ucapan itu baik, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Jika tidak, lebih baik diam.

Menjaga lisan juga termasuk menjauhi ghibah, fitnah, dan perkataan kasar. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar.

Dengan menjaga lisan, kita bisa menjaga hubungan dengan sesama dan juga menjaga diri dari dosa.

7. Kultum tentang Sedekah

Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Banyak orang takut bersedekah karena khawatir hartanya berkurang.

Padahal, Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang bersedekah.

Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ...

Mathalul ladziina yunfiquuna amwaalahum...

Artinya: “Perumpamaan orang yang bersedekah...” (QS. Al-Baqarah: 261)

Sedekah tidak harus besar. Bahkan, senyuman dan bantuan kecil pun bisa menjadi sedekah.

Yang terpenting adalah keikhlasan dan konsistensi. Sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi jarang.

Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tapi juga membersihkan harta dan hati kita.

8. Kultum tentang Tawakal

Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha. Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya pasrah tanpa usaha.

Allah berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا

Wa ‘alallahi fatawakkaluu

Artinya: “Hanya kepada Allah bertawakal.” (QS. Al-Maidah: 23)

Itu berarti, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Apa pun hasilnya, itulah yang terbaik menurut-Nya.

Dengan tawakal, hati menjadi lebih tenang karena kita tidak terlalu khawatir dengan hasil akhir.

Kita yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan.

9. Kultum tentang Mengingat Kematian

Kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi sering kita lupakan. Padahal, mengingat kematian bisa membuat kita lebih sadar dan berhati-hati dalam hidup.

Rasulullah SAW bersabda:

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

Aktsiruu dzikra haadimil laddzaat

Artinya: “Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan (kematian).” (HR. Tirmidzi)

Dengan mengingat kematian, kita akan lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi maksiat.

Kita juga akan lebih menghargai waktu dan kesempatan yang ada.

Jangan sampai kita menyesal di akhir, karena tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati.

10. Kultum tentang Istigfar dan Tobat

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Karena itu, kita perlu sering beristighfar dan bertobat kepada Allah.

Allah berfirman:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

Wa tuubuu ilallahi jamii’an

Artinya: “Bertobatlah kalian semua kepada Allah.” (QS. An-Nur: 31)

Tobat adalah jalan untuk kembali kepada Allah. Pintu tobat selalu terbuka selama kita masih hidup.

Jangan menunda untuk bertobat, karena kita tidak tahu kapan ajal datang.