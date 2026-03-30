Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia.

Sayangnya, banyak orang justru lalai dan tidak menyadari betapa berharganya waktu yang dimiliki.

Dalam Islam, waktu bahkan dijadikan sumpah oleh Allah dalam Alquran, seperti dalam surat Al-’Asr ayat 1-2:

وَالْعَصْرِ, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Wal' asr, innal insaana lafee khusr

Artinya: “Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian.” (QS. Al-’Asr: 1-2)

Ini menunjukkan bahwa waktu memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Tak heran, topik mengenai waktu ini cukup sering dibahas dalam berbagai macam diskusi keagamaan.

Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali umat Muslim agar tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada.

Kumpulan Kultum Singkat tentang Waktu

1. Kultum 1: Pentingnya Memanfaatkan Waktu dengan Baik

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dirahmati Allah,

Waktu adalah nikmat yang sering kali tidak kita sadari. Banyak di antara kita yang menunda-nunda pekerjaan, bahkan menunda untuk berbuat kebaikan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari)

Hadis ini mengingatkan kita bahwa waktu luang bukanlah sesuatu yang sepele. Justru di situlah banyak orang terjebak dalam kelalaian.

Sering kali kita berpikir masih ada waktu nanti, masih bisa dilakukan besok, atau bahkan minggu depan.

Padahal, tidak ada satu pun dari kita yang benar-benar tahu apakah masih diberi kesempatan untuk itu.

Karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu yang ada saat ini.

Ia tidak menunggu sempurna untuk memulai, tidak menunda untuk berubah, dan tidak menyepelekan hal kecil.

Mulailah dari hal sederhana, seperti memperbaiki ibadah, membantu orang lain, atau menambah ilmu.

Sedikit demi sedikit, waktu yang kita gunakan dengan baik akan menjadi bekal besar di akhirat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Kultum 2: Waktu adalah Amanah dari Allah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,

Waktu yang kita miliki adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

Rasulullah SAW bersabda:

“Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara: masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.” (HR. Hakim, dinilai hasan oleh sebagian ulama)

Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan.

Sering kali manusia baru menyadari pentingnya waktu ketika ia sudah kehilangan kesempatan. Ketika usia muda telah berlalu, tenaga sudah tidak sekuat dulu, atau ketika kesibukan datang tanpa bisa dihindari.

Padahal, setiap fase kehidupan memiliki peluang untuk berbuat kebaikan.

Masa muda adalah waktu terbaik untuk belajar dan beribadah, masa sehat adalah waktu terbaik untuk beramal, dan waktu luang adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Jika kita tidak memanfaatkan waktu sekarang, maka kita akan termasuk orang yang menyesal di kemudian hari.

Maka dari itu, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Gunakan waktu yang ada saat ini, karena itulah nikmat yang sedang Allah titipkan kepada kita.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. Kultum 3: Waktu Ibarat Pedang (Manajemen Waktu)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin sekalian,

Para ulama mengatakan bahwa waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak mampu menggunakannya dengan baik, maka waktu itu sendiri yang akan merugikan kita.

Ungkapan ini bukan hadis, tetapi hikmah yang sangat dalam maknanya.

Sering kali kita merasa tidak punya waktu. Kita merasa hari begitu cepat berlalu tanpa hasil yang berarti.

Padahal, jika kita perhatikan, banyak waktu kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting.

Terlalu lama bermain ponsel, menunda pekerjaan, atau melakukan hal yang tidak memberikan manfaat.

Kebiasaan kecil seperti ini, jika terus dilakukan, akan menjadi penyebab hilangnya banyak kesempatan dalam hidup kita.

Karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengatur waktu. Mulailah dengan membuat prioritas, membagi waktu antara ibadah dan aktivitas dunia, serta menghindari kebiasaan menunda.

Disiplin dalam waktu adalah kunci keberhasilan. Orang yang mampu mengatur waktunya dengan baik, biasanya juga mampu mengatur hidupnya dengan lebih terarah.

InsyaAllah, dengan manajemen waktu yang baik, kita tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga selamat di akhirat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Kultum 4: Kerugian Orang yang Menyia-nyiakan Waktu

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah,

Allah berfirman dalam surat Al-‘Asr bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh.

Ayat ini menjadi peringatan keras bagi kita bahwa waktu yang tidak digunakan untuk kebaikan akan berujung pada kerugian.

Kerugian ini tidak selalu terlihat sekarang. Bisa jadi seseorang terlihat berhasil dalam urusan dunia, tetapi jika waktunya tidak digunakan untuk ibadah, maka ia tetap termasuk orang yang merugi.

Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Setiap detik yang terlewat akan menjadi sejarah yang tidak bisa diubah.

Banyak orang yang baru menyadari hal ini ketika sudah terlambat. Mereka menyesal karena terlalu banyak waktu dihabiskan untuk hal yang sia-sia.

Karena itu, mari kita gunakan waktu yang ada untuk memperbanyak amal saleh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebut dalam Al-Qur’an sebagai orang yang merugi.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Kultum 5: Mengisi Waktu dengan Amal Saleh

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudaraku sekalian,

Setiap waktu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

Karena itu, kita harus berusaha mengisi waktu dengan amal shalih yang bermanfaat.

Kita bisa memulai dari hal sederhana:

Ibadah kepada Allah.

Membaca Alquran.

Menuntut ilmu.

Berbuat baik kepada sesama.

Namun yang perlu diingat, bukan hanya banyaknya amal yang penting, tetapi juga keikhlasan dan konsistensinya.

Amal kecil yang dilakukan secara rutin bisa menjadi sangat besar nilainya di sisi Allah.

Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Bekerja, belajar, dan beristirahat juga bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah.

Dengan niat yang benar, seluruh waktu kita bisa menjadi ladang pahala.

Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.