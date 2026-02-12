Allah SWT punya banyak jalan untuk mengingatkan hamba-Nya. Salah satunya lewat ceramah atau kultum yang kerap menyentuh hati.

Hari-hari besar keagamaan kerap dijadikan momen refleksi diri, termasuk dalam agama Islam.

Perayaan Idul Fitri, Idul Adha, hingga peristiwa Isra' Miraj sering diwarnai dengan berbagai kultum singkat oleh pemuka agama.

Salah satu topik yang paling sering disinggung adalah kultum tentang keikhlasan dalam beribadah dan beramal baik.

Contoh Kultum Singkat tentang Ikhlas

1. Kultum tentang Ikhlas Beribadah

Jamaah Jumat yang dirahmati Allah.

Ibadah yang tidak disertai ikhlas dari hati cenderung diabaikan Allah SWT. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Wa maa umiroo il-la liy'abu dul laaha mukhliseena lahud-deena huna faa-a wa yuqeemus salaahta wa yu-tuz zakaata; wa zaalika deenul qaiyimah

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).

Ikhlas memiliki beberapa tingkatan. Syekh Nawawi al-Bantani dalam ktab Nuruzh Zhalam menjelaskan, level tertinggi ikhlas bukanlah beribadah karena mengejar pahala atau menjauh dari siksa-Nya.

Namun, level tertinggi ikhlas adalah ketika beribadah kepada Allah SWT dengan tujuan menunjukkan kepantasan diri sebagai hamba dan Allah SWT sebagai Tuhan.

Pada level ini, hanya mereka yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah SWT yang bisa menerapkannya.

Tingkatan ikhlas yang kedua berlaku bagi muslim yang belum mampu mencapai level ikhlas tertinggi. Pada tahap ini, seorang muslim beribadah dengan ketaatan, mengharapkan pahala, menghindari dosa, serta bertujuan masuk surga.

Tingkat ikhlas ketiga atau terendah yaitu seseorang beribadah atau beramal kepada Allah SWT dengan tujuan duniawi.

Sebagai contoh, membaca surah Al-Waqiah untuk mendapat kekayaan. Meski demikian, perbuatan ini masih tergolong ikhlas dan bisa mendatangkan pahala.

Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Wa ammal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati fa yuwaffeehim ujoorahum; wallaahu laa yuhibbuz zaalimeen

Artinya: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT akan menyempurnakan pahala tanpa kekurangan sedikit pun bagi orang-orang yang beriman dan yang mengakui Nabi Muhammad SAW, mengakui Al-Qur’an, mengamalkan perintah Allah, serta meninggalkan larangan-Nya.

2. Kultum Ikhlas dalam Bersosialisasi

Jamaah Jumat yang dirahmati Allah.

Rasa ikhlas bukan cuma harus tumbuh saat beribadah kepada Allah SWT, tetapi juga hadir ketika bersosialisasi.

Ikhlas dalam hal ini berkaitan dengan niat yang tulus. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga akan mendapat pahala besar jika melakukan pekerjaan rumah tangga dengan niat taat kepada suami dan menyayangi anak-anaknya.

Begitu juga dengan seorang suami yang bekerja. Ia akan mendapat pahala jika menggunakan nafkahnya untuk istri dan anak-anaknya atau meniatkan rezekinya sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Dalam kehidupan sosial lainnya, membantu seseorang menyeberang jalan dengan niat baik atau sekadar memindahkan batu yang menghalangi jalan agar terhindar dari bahaya pun termasuk wujud ikhlas dan mendapat pahala.

Hal ini disinggung oleh az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim halaman 66 yang berbunyi:

“Berapa banyak amal yang menyerupai amal dunia, kemudian menjadi amal akhirat sebab baiknya niat.”

Pada akhirnya, marilah kita berdoa, semoga Allah SWT berkenan menanamkan ikhlas dalam hati kita. Sehingga amal perbuatan kita, baik ibadah yang sifatnya ritual atau sosial, benar-benar bernilai di sisi Allah SWT dan bermanfaat untuk sesama manusia.

3. Kultum tentang Beramal dengan Ikhlas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat kepada kita, sehingga bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Jamaah yang dirahmati Allah,

Tujuan kita diciptakan bukan lain karena untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Wa maa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'budoon

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

Beribadah tidak terbatas pada salat dan membaca Al-Qur’an, tetapi juga sekolah, bekerja, membantu orang tua, hingga berbuat baik kepada sesama.

Semua itu juga ibadah yang membutuhkan niat ikhlas, murni karena Allah SWT. Dalam hadis shahih Bukhari, riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab RA dijelaskan:

“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan.”

Orang yang ikhlas diibaratkan dalam hadis qudsiy seperti tangan kanan memberikan sesuatu, tetapi tangan kirinya tidak tahu.

Artinya, amal-amal baik kita seharusnya disembunyikan serapat mungkin, bahkan kepada orang terdekat sekali pun.

Dalam sebuah hadis dikisahkan, ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah SWT. Pada hari kiamat, ia ditanya oleh Allah, “Apa yang kamu lakukan atas semua kenikmatan yang telah aku berikan?”

Dia menjawab, “Ya Tuhan, aku telah menyedekahkan harta-hartaku sepanjang siang-malam”. Kemudian Allah menjawab, “Kamu berbohong”.

Bukan hanya Allah, malaikat pun mengatakan demikian. “Kamu berbohong. Kamu melakukan hal demikian hanya supaya kebanjiran komentar ‘oh, si Fulan ini orang kaya, murah hati, suka menolong’.”

Akhirnya, amalnya pun hangus dan tak berbuah pahala sama sekali. Dengan demikian, perlu kita ketahui bahwa ikhlas berarti memurnikan tujuan kepada Allah SWT dari segala hal yang mencampurinya.

Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari selalu berdoa kepada Allah, semoga kita dipermudah dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta’ala.

4. Kultum tentang Ikhlas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama memperkuat keimanan kita dengan mengambil hikmah dari sabar yang Allah ajarkan kepada kita.

Ikhlas adalah suatu sikap tulus dan ikhlas dari hati yang diarahkan kepada Allah dalam melakukan segala amal ibadah. Sebagai seorang Muslim, kita harus senantiasa berupaya untuk memperbaiki kualitas keikhlasan dalam melakukan segala hal yang kita lakukan.

Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami tentang ikhlas, di antaranya:

Ikhlas adalah kunci kesuksesan dalam segala hal yang kita lakukan, karena Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas tidak selalu mudah dilakukan, karena manusia rentan tergoda oleh kepentingan diri sendiri atau pengaruh dari orang lain. Untuk menjadi ikhlas, kita harus senantiasa berupaya untuk memperbaiki niat kita dan selalu berdoa kepada Allah agar memberikan keikhlasan dalam hati kita. Ikhlas tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam bekerja, beribadah, beramal, dan lain-lain.

Dalam melakukan segala hal, kita harus senantiasa mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, karena hanya dengan mengikuti ajaran tersebut, kita dapat mencapai keikhlasan dalam hati kita.

Kita sebagai umat Muslim harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas keikhlasan dalam setiap hal yang kita lakukan. Semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasan dalam hati kita dan menerima segala amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Kultum tentang Makna Ikhlas dalam Al-Qur’an

Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,

Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Semoga kita termasuk golongan hamba yang selalu diberikan hidayah dan rahmat oleh-Nya.

Shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi agung kita yakni Nabi Muhammad Saw. Semoga kita menjadi umat pengikut jejak langkah beliau, sehingga dapat berkumpul di surga kelak.

Jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas adalah salah satu inti ajaran agama Islam yang harus menjadi landasan dalam setiap amal ibadah.

Ikhlas adalah murninya tujuan seorang hamba hanya untuk Allah SWT tanpa ada campuran niat lain. Dalam Al-Qur’an, ikhlas memiliki makna yang dijelaskan dalam berbagai dimensi.

Makna pertama adalah al-ishtifaa’ yang berarti pilihan. Dalam surah Sad ayat 46, Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

Innaaa akhlasnaahum bi khaalisatin zikrad daar

Artinya: Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.

Ayat itu menjelaskan sebab para nabi mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat karena memelihara kebersihan jiwa dan menjauhkan diri dari dosa.

Karena bersih dari noda kemusyrikan, maka mereka ikhlas menaati semua peringat Allah, menjauhi perbuatan tercela, dan gigih memperjuangan kebenaran.

Makna kedua adalah al-khuluss min as-syawaa’ib, yakni suci dari segala kotoran hati, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 66:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ

Wa inna lakum fil an'aami la'ibrah; nusqeekum mimmmaa fee butoonihee mim baini farsinw wa damil labanann khaalisan saaa'ighallish shaaribeen

Artinya: Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

Susu murni dalam ayat di atas dianalogikan sebagai kesucian hati yang ikhlas. Orang yang ikhlas membebaskan dirinya dari segala niat selain Allah.

Makna ikhlas berikutnya adalah al-ikhtishaash atau kekhususan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 94:

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Qul in kaanat lakumud Daarul Aakhiratu 'indal laahi khaalisatam min doonin naasi fatamannawul mawta in kuntum saadiqeen

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.”

Ikhlas berarti mengkhususkan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah SWT. Amal yang ikhlas tidak tercampur oleh harapan penghormatan atau pujian dari manusia.

Makna keempat adalah at-tauhid yaitu mengesakan Allah, yang tercantum dalam surah Al-A’rat ayat 29 yaitu:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Qul amara Rabbee bilqisti wa aqeemoo wujoohakum 'inda kulli masjidin wad'oohu mukhliseena lahud deen; kamaa bada akum ta'oodoon

Artinya: Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.

Tauhid yang murni adalah inti dari keikhlasan. Orang yang bertauhid tidak menjadikan selain Allah sebagai tujuan ibadahnya.

Makna ikhlas terakhir dalam Al-Qur’an adalah at-tathhir atau penyucian, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 40:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

Illaa 'ibaadaka minhumul mukhlaseen

Artinya: Kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka.

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia yang ikhlas telah disucikan Allah dari dosa dan noda, sehingga mereka menjadi kekasih-Nya.

Jamaah yang dimuliakan Allah,

Kesimpulannya, ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, fondasi tauhid, dan pedoman hidup seorang Muslim.

Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal dan meraih ridha-Nya.

