Islam mengenal konsep amar ma’ruf nahi munkar, yakni mengajak kebaikan dan mencegah kemaksiatan.

Hal itu dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 104:

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Salah satu cara menerapkan konsep ini dengan memberikan dakwah, ceramah, atau kultum singkat.

Tujuannya jelas yaitu untuk mengingatkan sesama muslim agar menjauhi semua larangan dan mengerjakan perintah Allah SWT.

Ada banyak tema yang bisa disampaikan mengenai konsep amar ma'ruf nahi munkar ini, termasuk kultum singkat tentang akhlak.

Kultum Singkat tentang Akhlak

1. Kultum tentang Akhlak kepada Allah SWT

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak kepada Allah SWT adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim.

Bentuk akhlak kepada Allah adalah dengan meyakini keesaan-Nya, menaati perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, serta senantiasa bersyukur dan bersabar.

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Az-Zariyat ayat 56:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah.

Maka, akhlak terbaik kepada Allah adalah dengan menjalankan ibadah dengan ikhlas.

Selain itu, kita juga harus bertawakal, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 3:

"Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya)."

Hadirin sekalian, mari kita perbaiki akhlak kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, dzikir, dan menjauhi maksiat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Kultum tentang Akhlak kepada Orang Tua

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar dalam Islam. Bahkan, perintah ini sering disandingkan dengan perintah menyembah Allah.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 23:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak."

Dalam ayat ini juga dijelaskan agar kita tidak berkata “ah” kepada orang tua, yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga ucapan.

Rasulullah SAW juga bersabda:

"Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." (HR. Tirmidzi)

Hadirin sekalian, bentuk akhlak kepada orang tua antara lain berbicara dengan lembut, membantu mereka, dan mendoakan mereka.

Semoga kita menjadi anak yang berbakti.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. Kultum tentang Akhlak kepada Guru

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Guru adalah orang yang berjasa dalam memberikan ilmu kepada kita. Dalam Islam, menghormati guru adalah bagian dari akhlak mulia.

Rasulullah SAW bersabda:

"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda." (HR. Tirmidzi)

Menghormati guru termasuk dalam hadits ini. Akhlak kepada guru dapat berupa mendengarkan dengan baik, tidak membantah, serta mengamalkan ilmu yang diajarkan.

Imam Syafi’i pernah menunjukkan betapa besar adab kepada guru, bahkan beliau membuka lembar kitab dengan sangat pelan agar tidak mengganggu gurunya.

Hadirin sekalian, ilmu tanpa adab akan kehilangan keberkahannya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Kultum tentang Akhlak Terpuji

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akhlak terpuji adalah sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti jujur, amanah, sabar, dan rendah hati.

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Ahmad)

Selain itu, Allah juga memuji akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Surah Al-Qalam ayat 4:

"Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung."

Hadirin sekalian, akhlak terpuji akan mengangkat derajat seseorang, baik di dunia maupun di akhirat.

Mari kita biasakan berkata jujur, menepati janji, dan bersikap sabar.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Kultum tentang Akhlak kepada Orang Lain

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia tanpa membedakan.

Rasulullah SAW bersabda:

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad)

Akhlak kepada orang lain bisa berupa menjaga ucapan, tidak menyakiti, serta membantu yang membutuhkan.

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 83:

"Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia."

Hadirin sekalian, mari kita jaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti orang lain.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

6. Kultum tentang Akhlak kepada Diri Sendiri

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akhlak kepada diri sendiri adalah menjaga diri dari perbuatan yang merugikan, baik secara fisik maupun spiritual.

Dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri.

Selain itu, menjaga diri dari hal haram juga termasuk akhlak kepada diri sendiri.

Hadirin sekalian, mari kita isi waktu dengan hal yang bermanfaat dan menjauhi maksiat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7. Kultum Tambahan: Akhlak dalam Berteman

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda:

"Seseorang tergantung pada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman." (HR. Abu Dawud)

Akhlak dalam berteman adalah saling jujur, tidak berkhianat, serta saling mengingatkan dalam kebaikan.

Allah juga berfirman dalam Surah Az-Zukhruf ayat 67:

"Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa."

Hadirin sekalian, pilihlah teman yang membawa kita kepada kebaikan.